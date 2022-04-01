Жодна цивілізована країна сьогодні не має бажання спілкуватись з РФ, - Данілов
Україні підтримують країни цивілізованого світу.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодна цивілізована країна світу сьогодні з РФ не має бажання взагалі спілкуватись. Ті, які є заручниками, дехто економічним заручником, дехто - політичним заручником РФ. Ми бачили голосування ООН, що 141 країна світу підтримує саме демократію та свободу, підтримує нашу країну. Я вже не кажу за країни цивілізованого світу", - сказав він.
Топ коментарі
+12 Козак Мамай #226278
показати весь коментар01.04.2022 20:10
+4 Vlad Hof
показати весь коментар01.04.2022 20:09
+3 Алексей Технолог
показати весь коментар01.04.2022 20:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Патрон Данілова став слухняним єврейським хлопчиком, з ним працюють наші союзники і це нам буде на користь.
Я бачу по висловам його і його спікерів із переговорної групи, де нема жодного дипломата і військового, кого той хлопчик насправді слухається.
дипломати та військові є у наших союзників, а ще є наша непереможна ЗСУ, тому, особисто я взагалі не слухаю його спікерів та переговорників. І вам раджу.
@SputnikATO
·
https://twitter.com/SputnikATO/status/1509867689245917184 5 ч
Британия не рекомендует Украине подписывать мирное соглашение с РФ в ближайшее время, а дождаться более сильной позиции, - Times
Франция звонит любимому каждый вечер...
И её предприятия не уходят с рашки....
Брехло.