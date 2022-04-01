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Новини Війна
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Жодна цивілізована країна сьогодні не має бажання спілкуватись з РФ, - Данілов

путін

Україні підтримують країни цивілізованого світу.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодна цивілізована країна світу сьогодні з РФ не має бажання взагалі спілкуватись. Ті, які є заручниками, дехто економічним заручником, дехто - політичним заручником РФ. Ми бачили голосування ООН, що 141 країна світу підтримує саме демократію та свободу, підтримує нашу країну. Я вже не кажу за країни цивілізованого світу", - сказав він.

Читайте: РНБО найближчим часом проведе засідання: Розглянуть санкції проти Росії

Автор: 

Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+12
тільки наші рвуться в очі заглядать.
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01.04.2022 20:10
+4
Да конечно, а Эрдоган выскакивает из трусов шоб встречу организовать
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01.04.2022 20:09
+3
Так і серед нецивілізованих бажаючих практично нема спідкуватися з такими нЕлюдами.
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01.04.2022 20:07
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Так і серед нецивілізованих бажаючих практично нема спідкуватися з такими нЕлюдами.
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01.04.2022 20:07 Відповісти
Да конечно, а Эрдоган выскакивает из трусов шоб встречу организовать
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01.04.2022 20:09 Відповісти
тільки наші рвуться в очі заглядать.
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01.04.2022 20:10 Відповісти
Але ж Макрон та Шольц телефонують ***** регулярно, майже щодня.
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01.04.2022 20:12 Відповісти
То любов з пестощами та витребеньками!
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01.04.2022 20:13 Відповісти
Їх країни не є цивілізованими. Як і патрон Данілова.
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01.04.2022 20:31 Відповісти
Ви не вважаєте бабцю Європу цивілізованою?

Патрон Данілова став слухняним єврейським хлопчиком, з ним працюють наші союзники і це нам буде на користь.
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01.04.2022 20:36 Відповісти
включіть логіку: це Данілов сказав, що цивілізовані з рашою не спілкуються чи я?
Я бачу по висловам його і його спікерів із переговорної групи, де нема жодного дипломата і військового, кого той хлопчик насправді слухається.
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01.04.2022 20:55 Відповісти
Він сказав - ви підтвердили.

дипломати та військові є у наших союзників, а ще є наша непереможна ЗСУ, тому, особисто я взагалі не слухаю його спікерів та переговорників. І вам раджу.
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01.04.2022 21:22 Відповісти
Е ні. Як то кажуть? Ворога треба знати в лице.
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01.04.2022 23:41 Відповісти
А хто зараз ваш ворог?
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01.04.2022 23:52 Відповісти
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01.04.2022 20:15 Відповісти
Не зрозумів, Данілов в курсі перемовин в Стамбулі, чи "это другое". Чи Арахамія зі спільниками там за власної ініціативи?
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01.04.2022 20:19 Відповісти
Чому ж "жодна"? Наші аж пищать, так хочуть (((
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01.04.2022 20:26 Відповісти
Спутник News АТО


@SputnikATO

·
https://twitter.com/SputnikATO/status/1509867689245917184 5 ч



Британия не рекомендует Украине подписывать мирное соглашение с РФ в ближайшее время, а дождаться более сильной позиции, - Times
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01.04.2022 20:27 Відповісти
а подоляк_арахамія з ким спілкуються?
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01.04.2022 20:52 Відповісти
Это другое...
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01.04.2022 21:49 Відповісти
Брехня Данилова продолжается....
Франция звонит любимому каждый вечер...
И её предприятия не уходят с рашки....
Брехло.
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01.04.2022 23:31 Відповісти
 
 