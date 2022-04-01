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Новини Санкції проти Росії Війна
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РНБО найближчим часом проведе засідання: Розглянуть санкції проти Росії

рнбо

Рада національної безпеки та оборони найближчим часом збереться на засідання.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми відпрацьовуємо питання. Сьогодні є приблизно 8 рішень РНБО. Найближчим часом відбудеться засідання. Ми працюємо, як і працювали. ... Це будуть санкції, які стосуються РФ, компаній, які з нею співпрацюють, компаній, які їй допомагають", - сказав він.

Також читайте: ЄС закликав Китай не допомагати РФ обходити санкції: Якщо не підтримуєте, то принаймні не втручайтесь

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (64946) санкції (11771) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+6
а шо такі швидкі? 8 років війна, 30 днів відкрите вторгнення, і будуть розглядати санкції. Може ще почекать?
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01.04.2022 20:07
+4
А може не треба санкцій? Бо путєн нападе!
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01.04.2022 20:14
+3
Через місяць війни України з парасією, десятки санкцій від всьго світу, наше РНБО вирішило і свої накласти.
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01.04.2022 20:08
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https://www.youtube.com/watch?v=Gt2LnsxUpP8 Руцкий корабль прибыл, куда его послали, и осуществил мечту миллионов украинцев
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01.04.2022 20:01 Відповісти
у нас воет. никак уроды не успокоятся.
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01.04.2022 20:01 Відповісти
То же самое...
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01.04.2022 20:19 Відповісти
России нельзя давать никакой надежды на победу - глава МИД Франции.

Глава МИД Франции призвал к усилению военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины. Он также снова попросил Европу отказаться от российских углеводородов.
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01.04.2022 20:05 Відповісти
От припекло його з тими виборами...
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01.04.2022 20:06 Відповісти
а шо такі швидкі? 8 років війна, 30 днів відкрите вторгнення, і будуть розглядати санкції. Може ще почекать?
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01.04.2022 20:07 Відповісти
Через місяць війни України з парасією, десятки санкцій від всьго світу, наше РНБО вирішило і свої накласти.
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01.04.2022 20:08 Відповісти
А може не треба санкцій? Бо путєн нападе!
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01.04.2022 20:14 Відповісти
Війну агресору оголосили?..а не санкції..
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01.04.2022 20:41 Відповісти
Кто же ее объявит , когда деньги за транзит газа платятся ))).
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01.04.2022 21:13 Відповісти
Санкции нужно накладывать обязательно только жесткие чтобы экономика РФ шла топором на дно. Но надо понимать что кремлевские шовинисты никогда не занимались экономикой и им все равно что будет с рублем с зарплатами пенсиями им главное иметь облик великого величия России. И что может остановить Россию это мощный отпор оккупантам и помощь в оружии. А самое главное какая новость что Путин долго не проживет болеет смертельными болезнями.
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01.04.2022 20:43 Відповісти
prosyty ves' svit vvesty sanktsiyi, a samym til'ky planuyut' rozglyanuty???syur(((
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01.04.2022 21:15 Відповісти
А шо до сих пор санкции не наложили? А чем же вы думаете?
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01.04.2022 21:16 Відповісти
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01.04.2022 21:35 Відповісти
Только остановка транзита газа будет наиболее жёстким ударом по яйцам
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01.04.2022 23:25 Відповісти
Пройдет 10 лет и Россию в Украине станут называть не Россией, а Фашизмией. Почему бы не переименовать Россию в Фашизмию? Украинцы вправе это делать. Пускай побесятся от злости.
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01.04.2022 23:42 Відповісти
Если Украины, к тому времени, из-за "мирных" переговоров хоть чуть-чуть останется...
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01.04.2022 23:44 Відповісти
 
 