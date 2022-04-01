1 872 17
РНБО найближчим часом проведе засідання: Розглянуть санкції проти Росії
Рада національної безпеки та оборони найближчим часом збереться на засідання.
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ми відпрацьовуємо питання. Сьогодні є приблизно 8 рішень РНБО. Найближчим часом відбудеться засідання. Ми працюємо, як і працювали. ... Це будуть санкції, які стосуються РФ, компаній, які з нею співпрацюють, компаній, які їй допомагають", - сказав він.
Топ коментарі
+6 Козак Мамай #226278
показати весь коментар01.04.2022 20:07
+4 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар01.04.2022 20:14
+3 Юрий Бойко #439729
показати весь коментар01.04.2022 20:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Глава МИД Франции призвал к усилению военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины. Он также снова попросил Европу отказаться от российских углеводородов.