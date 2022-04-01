РНБО найближчим часом проведе засідання: Розглянуть санкції проти Росії

Рада національної безпеки та оборони найближчим часом збереться на засідання.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми відпрацьовуємо питання. Сьогодні є приблизно 8 рішень РНБО. Найближчим часом відбудеться засідання. Ми працюємо, як і працювали. ... Це будуть санкції, які стосуються РФ, компаній, які з нею співпрацюють, компаній, які їй допомагають", - сказав він.

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