РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10802 посетителя онлайн
Новости Санкции против России Война
1 872 17

СНБО в ближайшее время проведет заседание: Рассмотрят санкции против России

рнбо

Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время соберется на заседание.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы отрабатываем вопросы. Сегодня есть примерно 8 решений СНБО. В ближайшее время состоится заседание. Мы работаем, как и работали. ... Это будут санкции, касающиеся РФ, компаний, которые с ней сотрудничают, компаний, которые ей помогают", – сказал он.

Читайте: ЕС призвал Китай не помогать РФ обходить санкции: Если не поддерживаете, то по крайней мере не вмешивайтесь

Данилов Алексей (1066) россия (95365) санкции (11257) СНБО (4430)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
а шо такі швидкі? 8 років війна, 30 днів відкрите вторгнення, і будуть розглядати санкції. Може ще почекать?
показать весь комментарий
01.04.2022 20:07
+4
А може не треба санкцій? Бо путєн нападе!
показать весь комментарий
01.04.2022 20:14
+3
Через місяць війни України з парасією, десятки санкцій від всьго світу, наше РНБО вирішило і свої накласти.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=Gt2LnsxUpP8 Руцкий корабль прибыл, куда его послали, и осуществил мечту миллионов украинцев
показать весь комментарий
01.04.2022 20:01 Ответить
у нас воет. никак уроды не успокоятся.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:01 Ответить
То же самое...
показать весь комментарий
01.04.2022 20:19 Ответить
России нельзя давать никакой надежды на победу - глава МИД Франции.

Глава МИД Франции призвал к усилению военной, финансовой и гуманитарной поддержки Украины. Он также снова попросил Европу отказаться от российских углеводородов.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:05 Ответить
От припекло його з тими виборами...
показать весь комментарий
01.04.2022 20:06 Ответить
а шо такі швидкі? 8 років війна, 30 днів відкрите вторгнення, і будуть розглядати санкції. Може ще почекать?
показать весь комментарий
01.04.2022 20:07 Ответить
Через місяць війни України з парасією, десятки санкцій від всьго світу, наше РНБО вирішило і свої накласти.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:08 Ответить
А може не треба санкцій? Бо путєн нападе!
показать весь комментарий
01.04.2022 20:14 Ответить
Війну агресору оголосили?..а не санкції..
показать весь комментарий
01.04.2022 20:41 Ответить
Кто же ее объявит , когда деньги за транзит газа платятся ))).
показать весь комментарий
01.04.2022 21:13 Ответить
Санкции нужно накладывать обязательно только жесткие чтобы экономика РФ шла топором на дно. Но надо понимать что кремлевские шовинисты никогда не занимались экономикой и им все равно что будет с рублем с зарплатами пенсиями им главное иметь облик великого величия России. И что может остановить Россию это мощный отпор оккупантам и помощь в оружии. А самое главное какая новость что Путин долго не проживет болеет смертельными болезнями.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:43 Ответить
prosyty ves' svit vvesty sanktsiyi, a samym til'ky planuyut' rozglyanuty???syur(((
показать весь комментарий
01.04.2022 21:15 Ответить
А шо до сих пор санкции не наложили? А чем же вы думаете?
показать весь комментарий
01.04.2022 21:16 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 21:35 Ответить
Только остановка транзита газа будет наиболее жёстким ударом по яйцам
показать весь комментарий
01.04.2022 23:25 Ответить
Пройдет 10 лет и Россию в Украине станут называть не Россией, а Фашизмией. Почему бы не переименовать Россию в Фашизмию? Украинцы вправе это делать. Пускай побесятся от злости.
показать весь комментарий
01.04.2022 23:42 Ответить
Если Украины, к тому времени, из-за "мирных" переговоров хоть чуть-чуть останется...
показать весь комментарий
01.04.2022 23:44 Ответить
 
 