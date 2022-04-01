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СНБО в ближайшее время проведет заседание: Рассмотрят санкции против России
Совет национальной безопасности и обороны в ближайшее время соберется на заседание.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы отрабатываем вопросы. Сегодня есть примерно 8 решений СНБО. В ближайшее время состоится заседание. Мы работаем, как и работали. ... Это будут санкции, касающиеся РФ, компаний, которые с ней сотрудничают, компаний, которые ей помогают", – сказал он.
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