Війська РФ "недостатньо сильні", щоб атакувати Україну на всіх фронтах, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що відбувається перегрупування російських військ, оскільки "вони не можуть витримати тиск" для продовження наступу на Україну з трьох фронтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
За його словами, рішення Москви зменшити військову активність на двох фронтах - Київ і Чернігів - прийшло в той час, коли "українські війська почали успішно відштовхувати їх із сіл і малих міст".
Кулеба сказав, що це може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін став більш реалістичним щодо своєї військової стратегії.
"Якщо перекласти цей нещодавній рух на людську мову, це буквально означає, що я не маю достатньої сили, щоб продовжувати атакувати Україну з трьох сторін одночасно. Тому я повинен перемістити частину своєї військової сили в інший бік, щоб підсилити свою армію в цьому районі", - пояснив міністр.
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Такой прогноз в интервью https://nv.ua/ukraine/events/kogda-zakonchitsya-voyna-ekspert-rasskazal-kakim-budet-tretiy-etap-voyny-novosti-ukrainy-50230307.html НВ озвучил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.
По мнению эксперта, война в Украине переходит в третью фазу.
"Россия действительно выводит часть войск из северной операционной зоны. В каких масштабах она планирует их выводить, у нас данных нет, но процесс идет. Мы наблюдаем, что войска выводятся в направлении восточнее Харькова, чтобы ударить сверху по силам ООС - это говорит о полном переформатировании операции. Российская армия попробует атаковать по двум направлениям большими силами, то есть, полная смена тактики и действий", - отметил эксперт.
Он также отметил, что на этом этапе Украине грозит симметричная война.
"До этого ваша стратегия была ассиметричной, украинская армия могла беречь силы и людей, сейчас так работать уже не получится. Россия, скорее всего, будет стараться выводить украинскую армию из городов с целью атаки лоб в лоб. Также российская армия попробует воспользоваться своим огневым преимуществом, у нее больше средств огневого поражения, тяжелого вооружения", - отметил эксперт.
По его мнению, это достаточно серьезный вызов для украинской армии.
"Есть все признаки того, что мы увидим крупную наступательную операцию, а если противник имеет огневое преимущество, то украинская армия может серьезно пострадать, если не будут предприняты мероприятия оборонительного характера. Чтобы эффективно воевать, украинской армии придется вести маневренную оборону, избегать контактных атак, избегать огневого поражения от противника", - заявил эксперт.
Говоря о том по каким направлениям на востоке страны вероятность масштабной наступательной операции наиболее велика, эксперт отметил: "По линии Харьков-Мариуполь восточнее Харькова. В направлении украинских сил ООС будет нанесен удар превосходящими силами и, скорее всего, несколько ударов будут со стороны так называемых ЛНР и ДНР".
Во втором уже был паритет и завязли на месте как мы, так и они. Мы, потому что не было наступательного оружия выбить их с позиций, а они, т.к. не могли равномерно на все направления распределить атакающую мощь.
А вот на третий возможный этап пока что видится их перевес, т.к. если по пехоте мы в теории даже можем перевес сделать, то в авиации, танках, РСЗО и артилерии даже с такими большими потерями на первом этапе у них все равно 5-кратный перевес. Если нам срочно не поставят танки и самолёты, то у нас шансов почти не будет отстоять Донбасс.
То же самое и с авиацией, сейчас только поехавшие сядут на штурмовик и рискнут пехоту атаковать с воздуха, стингеры таких хлопают на ура.