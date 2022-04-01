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Новини Війна
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Війська РФ "недостатньо сильні", щоб атакувати Україну на всіх фронтах, - Кулеба

рф

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що відбувається перегрупування російських військ, оскільки "вони не можуть витримати тиск" для продовження наступу на Україну з трьох фронтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За його словами, рішення Москви зменшити військову активність на двох фронтах - Київ і Чернігів - прийшло в той час, коли "українські війська почали успішно відштовхувати їх із сіл і малих міст".

Кулеба сказав, що це може свідчити про те, що президент Росії Володимир Путін став більш реалістичним щодо своєї військової стратегії.

"Якщо перекласти цей нещодавній рух на людську мову, це буквально означає, що я не маю достатньої сили, щоб продовжувати атакувати Україну з трьох сторін одночасно. Тому я повинен перемістити частину своєї військової сили в інший бік, щоб підсилити свою армію в цьому районі", - пояснив міністр.

Також читайте: Попереду нові удари по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі, - Кулеба після розмови із Блінкеном

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Ага,они же все никак не соберут ударную группировку для нападения на Украину,как говорили высокопоставленные "специалисты" вместе с министром обороны
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01.04.2022 23:00
+4
Уже отбили сегодня 6 атак на восточном фланге. У орков 280 жмуров и около 30 подбитой брони. Это 30% личного состава одной БТГр. Завтра ещё полезут, но Чернобаевка им в помощь, все повторится, ВСУ уже набили руки и охотятся за целями.
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01.04.2022 23:33
+2
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины оккупант попробует https://www.unian.ua/war/golova-sumskoji-ova-dmitro-zhivickiy-yakbi-mi-ne-pochali-zupinyati-vorogiv-mayzhe-goliruch-to-dvohsotkilometrovi-koloni-voroga-buli-b-vzhe-bilya-kiyeva-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11769049.html?_ga=2.22888563.932389512.1648592968-1887815869.1567170653 атаковать по сразу двум направлениям большими силами.

Такой прогноз в интервью https://nv.ua/ukraine/events/kogda-zakonchitsya-voyna-ekspert-rasskazal-kakim-budet-tretiy-etap-voyny-novosti-ukrainy-50230307.html НВ озвучил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.

По мнению эксперта, война в Украине переходит в третью фазу.

"Россия действительно выводит часть войск из северной операционной зоны. В каких масштабах она планирует их выводить, у нас данных нет, но процесс идет. Мы наблюдаем, что войска выводятся в направлении восточнее Харькова, чтобы ударить сверху по силам ООС - это говорит о полном переформатировании операции. Российская армия попробует атаковать по двум направлениям большими силами, то есть, полная смена тактики и действий", - отметил эксперт.



Он также отметил, что на этом этапе Украине грозит симметричная война.

"До этого ваша стратегия была ассиметричной, украинская армия могла беречь силы и людей, сейчас так работать уже не получится. Россия, скорее всего, будет стараться выводить украинскую армию из городов с целью атаки лоб в лоб. Также российская армия попробует воспользоваться своим огневым преимуществом, у нее больше средств огневого поражения, тяжелого вооружения", - отметил эксперт.

По его мнению, это достаточно серьезный вызов для украинской армии.

"Есть все признаки того, что мы увидим крупную наступательную операцию, а если противник имеет огневое преимущество, то украинская армия может серьезно пострадать, если не будут предприняты мероприятия оборонительного характера. Чтобы эффективно воевать, украинской армии придется вести маневренную оборону, избегать контактных атак, избегать огневого поражения от противника", - заявил эксперт.

Говоря о том по каким направлениям на востоке страны вероятность масштабной наступательной операции наиболее велика, эксперт отметил: "По линии Харьков-Мариуполь восточнее Харькова. В направлении украинских сил ООС будет нанесен удар превосходящими силами и, скорее всего, несколько ударов будут со стороны так называемых ЛНР и ДНР".
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01.04.2022 23:12
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Ага,они же все никак не соберут ударную группировку для нападения на Украину,как говорили высокопоставленные "специалисты" вместе с министром обороны
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01.04.2022 23:00 Відповісти
Чекаємо на нову партію гандонів з парадною формою
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01.04.2022 23:02 Відповісти
Сирийцы и осетины в надбедренных повязках.
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01.04.2022 23:10 Відповісти
я вижу серьезную проблему. их говнокоманующий самоизолировался. шойга походу сдох. лошадь чалится в чили. нам нужно просто ждать пока свинособаки используют все ракеты. орки дохнут по дороге домой. но белгород и воронеж радуют феерверками.
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01.04.2022 23:09 Відповісти
Така "пісня" вже гуділа перед утворенням ордло... Тьху-тьху-тьху! НЕГАЙНО корок у писок зе-гандонові треба забити й пальци поплющити кувалдою, би не пистів й не підписав якусь фуйню!!!
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01.04.2022 23:12 Відповісти
На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины оккупант попробует https://www.unian.ua/war/golova-sumskoji-ova-dmitro-zhivickiy-yakbi-mi-ne-pochali-zupinyati-vorogiv-mayzhe-goliruch-to-dvohsotkilometrovi-koloni-voroga-buli-b-vzhe-bilya-kiyeva-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11769049.html?_ga=2.22888563.932389512.1648592968-1887815869.1567170653 атаковать по сразу двум направлениям большими силами.

Такой прогноз в интервью https://nv.ua/ukraine/events/kogda-zakonchitsya-voyna-ekspert-rasskazal-kakim-budet-tretiy-etap-voyny-novosti-ukrainy-50230307.html НВ озвучил азербайджанский военный эксперт Агил Рустамзаде.

По мнению эксперта, война в Украине переходит в третью фазу.

"Россия действительно выводит часть войск из северной операционной зоны. В каких масштабах она планирует их выводить, у нас данных нет, но процесс идет. Мы наблюдаем, что войска выводятся в направлении восточнее Харькова, чтобы ударить сверху по силам ООС - это говорит о полном переформатировании операции. Российская армия попробует атаковать по двум направлениям большими силами, то есть, полная смена тактики и действий", - отметил эксперт.



Он также отметил, что на этом этапе Украине грозит симметричная война.

"До этого ваша стратегия была ассиметричной, украинская армия могла беречь силы и людей, сейчас так работать уже не получится. Россия, скорее всего, будет стараться выводить украинскую армию из городов с целью атаки лоб в лоб. Также российская армия попробует воспользоваться своим огневым преимуществом, у нее больше средств огневого поражения, тяжелого вооружения", - отметил эксперт.

По его мнению, это достаточно серьезный вызов для украинской армии.

"Есть все признаки того, что мы увидим крупную наступательную операцию, а если противник имеет огневое преимущество, то украинская армия может серьезно пострадать, если не будут предприняты мероприятия оборонительного характера. Чтобы эффективно воевать, украинской армии придется вести маневренную оборону, избегать контактных атак, избегать огневого поражения от противника", - заявил эксперт.

Говоря о том по каким направлениям на востоке страны вероятность масштабной наступательной операции наиболее велика, эксперт отметил: "По линии Харьков-Мариуполь восточнее Харькова. В направлении украинских сил ООС будет нанесен удар превосходящими силами и, скорее всего, несколько ударов будут со стороны так называемых ЛНР и ДНР".
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01.04.2022 23:12 Відповісти
Первый этап войны был выигран нами благодаря партизанской тактике и она дала свои плоды.
Во втором уже был паритет и завязли на месте как мы, так и они. Мы, потому что не было наступательного оружия выбить их с позиций, а они, т.к. не могли равномерно на все направления распределить атакающую мощь.
А вот на третий возможный этап пока что видится их перевес, т.к. если по пехоте мы в теории даже можем перевес сделать, то в авиации, танках, РСЗО и артилерии даже с такими большими потерями на первом этапе у них все равно 5-кратный перевес. Если нам срочно не поставят танки и самолёты, то у нас шансов почти не будет отстоять Донбасс.
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01.04.2022 23:20 Відповісти
Срочно не поставят. До наступления максимум неделя, а за этот срок ничего сделать невозможно. Это не просто перебросить партию например Джавелинов. Одна надежда, что у наступающих трехкратные потери.. Но они не пойдут в лоб, они сначала издалека превратят города в руины, а потом будут заходить. Там нет крупных городов, потому сравнять их с землей не так долго, а уж всяких мин и снарядов у ********* за столько лет наделано на 10 таких войн... Так что бойня будет кровавая, все что до этого было - это только разминка...
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01.04.2022 23:44 Відповісти
Грузины уже навоевали, толку их слушать. Лоб в лоб блин. Вы серьезно? Это ж не 1941 год и танки намного легче уничтожаются, да и арта с рсзо за десятки км работают. Американцы Фалуджу две недели штурмовали, о каком "лоб в лоб" речь идет? Честно, такая себе аналитика, не стоит ей верить.
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01.04.2022 23:27 Відповісти
Уже отбили сегодня 6 атак на восточном фланге. У орков 280 жмуров и около 30 подбитой брони. Это 30% личного состава одной БТГр. Завтра ещё полезут, но Чернобаевка им в помощь, все повторится, ВСУ уже набили руки и охотятся за целями.
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01.04.2022 23:33 Відповісти
И к сожалению у них больше шансов. Лучше бы войска под Киевом и дальше стояли, для нас это был бы самый лучший вариант, вечная тягомотина с постепенным развалом рф.
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01.04.2022 23:23 Відповісти
Вы реально полагаете что вся эта армада условная пойдет по полю как на курско-орловской дуге? Серьезно?
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01.04.2022 23:30 Відповісти
Никуда она не пойдет. Посмотрите беларуские паблики где постят в каком состоянии они бегут из-под Киева жалкие оборванные голодные, техника полуразбита. Насчет пойти по полю. Тут была новость где русня рискнула проехаться по полю - танки по пушку в земле увязли. Максимум куда они могут пойти - это кучненько по дорогам и там помереть. Не ездят нынешние танки по полям, от слова никак, да и в 21 веке они в основном бесполезны.

То же самое и с авиацией, сейчас только поехавшие сядут на штурмовик и рискнут пехоту атаковать с воздуха, стингеры таких хлопают на ура.
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01.04.2022 23:50 Відповісти
О какой битве за Донбасс речь, если они в Марьинку (которая практически в черте Донецка) лбом уже месяц бьются и взять не могут?
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02.04.2022 00:00 Відповісти
Только она сначала перед собой кинет на каждый квадратный метр по 10 бомб и мин, превратив города в груду кирпичей, а все остальное в пахоту и тогда по пахоте пойдет.
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01.04.2022 23:47 Відповісти
Це принципово нічого не змінює для нас. Нам потрібно тримати резерви стримування на всіх фронтах!
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01.04.2022 23:21 Відповісти
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01.04.2022 23:22 Відповісти
Тоді якого ж Ізюм перейшов до фашистів у руки?
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01.04.2022 23:25 Відповісти
А ты от туда с гущи событий лично по Изюму бегал?Изюм контроллируеться ЗСУ подступы нет.И это не первый день.Грамотный автомат в руки и в Изюм диванный вояка.ЗСУ держат оборону и работают что бы ты корявыми пальцами хрень писал.
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01.04.2022 23:37 Відповісти
Ізюм повністю під орками
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01.04.2022 23:42 Відповісти
Піздуй ваня боярки наїбни, сам то з якого окопу пишешь? Чи тобі перекладач треба, чи щелипи руськомовні заважають зрозуміти інформацію від генштабу ЗСУ, чи вже і генштаб піздить з дивану? Іди слід за кораблем - наzуй,
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01.04.2022 23:50 Відповісти
Я понимаю вы с Изюму?Задолбали Зевояки!Изза таких весь нервяк!
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01.04.2022 23:51 Відповісти
Буча, Ирпeнь тоже были оккупированны.
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01.04.2022 23:38 Відповісти
Вони так і до 24 Лютого включно казали - там недостатньо сил, бла, бла,бла подивись тепер на ту Бучу, на той Ірпінь - камея на каменю цілого немає..
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01.04.2022 23:54 Відповісти
Сил у кацапов действительно недостаточно, лучшие полки разгромлены, города миллионники не взяты, а приграничные городки на любой войне страдают.
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02.04.2022 00:34 Відповісти
Я не хочу нагнітати, чи спиричатись, але факти є факти, Маріуполь практично пав, Херсон, Каховка та Мелітополь під окупацією і навіть якщо орки втратили тритину боєздатності то казати що в них немає сил - божевілля, м'яса та *********** в них вистачає, а зломивши остаточно Маріуполь вони легко наладать і логістику, поставлять там свої іскандери і вимотиватимуть державу до останнього, дай Боже щоб висточило сил нашим воїнам вибити в них якусь ланку, відбити той же Маріуполь чи Херсон
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02.04.2022 00:55 Відповісти
по всіх може і не атакують, але по деяких ВСЕ-ТАКИ АТАКУЮТЬ! і вже десятки (якщо не сотні) міст і сіл окуповано за останній місяць. ракова ********* росте..... НА ЖАЛЬ!
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01.04.2022 23:32 Відповісти
Если "не достаточно сильни" Зачем сливаетесь?
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01.04.2022 23:49 Відповісти
Да, знатно из Гостомеля слились.
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02.04.2022 00:08 Відповісти
А то - вместо котла, перегруппировка на даунбас!
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02.04.2022 00:37 Відповісти
Оте бовкання тієї недолугої зе-команди останніми днями вже дістало. Та позакривайте вже свої роти і помовчіть поки війська роблять свою роботу. Тільки десь бовкнуть про щось- зразу прилетіло!!!. Потрібно функції СБУ передати армійській розвідці!
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02.04.2022 01:04 Відповісти
 
 