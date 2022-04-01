Росія вимушена штучно підтримувати курс рубля, - Мінфін США
Західні санкції вже руйнують російську економіку. На цьому тлі влада РФ намагається штучно підтримувати рубль від знецінювання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", таку заяву для CNN висловив високопоставлений чиновник міністерства фінансів США.
Нагадаємо, західні санкції призвели до різкого знецінення російської валюти. Антирекорд було досягнуто 7 березня коли офіційний курс 143 рубля за долар. Втім, станом на 1 квтіня курс складає 83 рубля за долар, майже повернувшись до довоєнних показників.
Цей факт у РФ подається як слабкість західних санкцій та міцність російської економіки.
Втім, у Мінфіні США пояснюють - насправді купівельна спроможність рубля вже істотно знижена через різке зростання цін у Росії.
В свою чергу, нинішнє укріплення там пов’язують із введеними адміністративними обмеженнями, зокрема – вимогою продажу експортерами 8-% валютної виручки, а аткож забороною валютних переказів за кордон.
Ці кроки штучно підвищили попит на рубль.
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кого ви заспокоюєте, факт на лице
Росіяни скупляють на міжнародних електронних біржах Долари Євро... Біткойни по курсу 83 руб за долар
Санкції не діють, Свіфт також ще не відключений, нафта і газ качається і свобідно продаються на крові Українців
Росіяни свобідно через країни сходу Китай, Грузію і т д купляють все необхідне запчастини, комплектуючі, дрони, механізми і т д ...ТАК цей шлях довший, вони отримують бажане не так швидко АЛЕ отримують
Так що всі санкції це звичайний обман з віддтягуванням часу по реалізації необхідного
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&source=hp&ei=xYpHYvCwPJWTwPAPnvu6yAI&iflsig=AHkkrS4AAAAAYkeY1lalTKtgSN8M3MXl5yELajyGG6r4&oq=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85&gs_lcp=***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz курс рубля на биржах мира
Звичайні люди озброєння не купляють і комплектуючі до нього
І більшість операцій проводяться не фіантом а саме електронним шляхом, акумулюються різні електронні активи на різних рахунках-біржах і купляється доллар, а потім через Китай і йому подібні східні країни проводяться операції по закупівлі...всього необхідного
Ти собі не уявляєш на скільки великий ринок, і як можна проганяти безготівкові кошти...
от тобі один із прикладів https://www.reuters.com/business/exclusive-russians-liquidating-crypto-uae-seek-safe-havens-2022-03-11/ Reuters: россияне массово продают криптовалюту в ОАЭ
як ти думаєш це звичайні люди купляють доллар в таких $2 млрд обємах ?
Бизнес купить валюту может по вот тому фиксированному курсу, который нацбанк установил, когда экспортеры её продают, а они обязаны почти всю продать, поэтому хоть курс и искусственный, валюту купить можно. С другой стороны, если посмотреть со стороны, то правительство тупо грабит своих экспортеров, искусственно занижая курс, но внутренние цены при этом же всё равно растут.
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Щоб ви здохли всі мокшани
"Дружні" Росії країни, накшталь Молдови, зараз купують російський газ за рублі...
По офіційному курсу: 83,4 руб. за 1 долар.
Р.Рейґан за менші злочини совка застосував в десятки разів потужніші санкції.
Все зформулюю одним реченням:
Коли країна випадає із схеми світових економічних відносин (а з мордором це починає відбуватись - процес поступовий і вже мабуть невідворотній), то котирування її внутрішньої валюти по відношенню до валют світової економвки (долар, євро) нічого не означає.
При зруйнованих економічних зв'язках можна і 1 рубль= 1 долар.
Толку?