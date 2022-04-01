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Новини Санкції проти Росії
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Росія вимушена штучно підтримувати курс рубля, - Мінфін США

рубль

Західні санкції вже руйнують російську економіку. На цьому тлі влада РФ намагається штучно підтримувати рубль від знецінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", таку заяву для CNN висловив високопоставлений чиновник міністерства фінансів США.

Нагадаємо, західні санкції призвели до різкого знецінення російської валюти. Антирекорд було досягнуто 7 березня коли офіційний курс 143 рубля за долар. Втім, станом на 1 квтіня курс складає 83 рубля за долар, майже повернувшись до довоєнних показників.

Цей факт у РФ подається як слабкість західних санкцій та міцність російської економіки.

Втім, у Мінфіні США пояснюють - насправді купівельна спроможність рубля вже істотно знижена через різке зростання цін у Росії.

В свою чергу, нинішнє укріплення там пов’язують із введеними адміністративними обмеженнями, зокрема – вимогою продажу експортерами 8-% валютної виручки, а аткож забороною валютних переказів за кордон.

Ці кроки штучно підвищили попит на рубль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центробанк РФ "малює" курс рубля та штучно підтримує його "стабільність", - Центр протидії дезінформації

Автор: 

рубль (443) курс рубля (146)


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Топ коментарі
+15
Доллар триста и один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Щоб ви здохли всі мокшани
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01.04.2022 23:57
+10
не 8% а 80%! Редакторы исправьте
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01.04.2022 23:56
+10
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02.04.2022 00:25
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не 8% а 80%! Редакторы исправьте
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01.04.2022 23:56 Відповісти
Мінфін США - говорити не мішки таскати
кого ви заспокоюєте, факт на лице
Росіяни скупляють на міжнародних електронних біржах Долари Євро... Біткойни по курсу 83 руб за долар

Санкції не діють, Свіфт також ще не відключений, нафта і газ качається і свобідно продаються на крові Українців

Росіяни свобідно через країни сходу Китай, Грузію і т д купляють все необхідне запчастини, комплектуючі, дрони, механізми і т д ...ТАК цей шлях довший, вони отримують бажане не так швидко АЛЕ отримують

Так що всі санкції це звичайний обман з віддтягуванням часу по реалізації необхідного
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02.04.2022 00:34 Відповісти
Бред и вранье. Покупка валюты за рубль - курс ок 200 рублей за доллар. Попробуй купить доллар за рубли - приколешься.
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02.04.2022 01:27 Відповісти
Перед тим як писати спростування, то їоч де нибудь перевір інфу, хоча б отако

Google
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&source=hp&ei=xYpHYvCwPJWTwPAPnvu6yAI&iflsig=AHkkrS4AAAAAYkeY1lalTKtgSN8M3MXl5yELajyGG6r4&oq=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%85&gs_lcp=***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************&sclient=gws-wiz курс рубля на биржах мира
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02.04.2022 02:31 Відповісти
На курсе валют в реальном времени ржубеля нет вообще, от слова -совсем, в "совке " тоже печатали в газетах курс валют, так доллар по 63 копейки якобьІ стоил, но ни купить ни продать его бьІло рядовому человеку невозможно, короче говоря-очковтирательство, как и сейчас на расее.
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02.04.2022 02:46 Відповісти
А хто казав про звичайних людей
Звичайні люди озброєння не купляють і комплектуючі до нього
І більшість операцій проводяться не фіантом а саме електронним шляхом, акумулюються різні електронні активи на різних рахунках-біржах і купляється доллар, а потім через Китай і йому подібні східні країни проводяться операції по закупівлі...всього необхідного

Ти собі не уявляєш на скільки великий ринок, і як можна проганяти безготівкові кошти...
от тобі один із прикладів https://www.reuters.com/business/exclusive-russians-liquidating-crypto-uae-seek-safe-havens-2022-03-11/ Reuters: россияне массово продают криптовалюту в ОАЭ

як ти думаєш це звичайні люди купляють доллар в таких $2 млрд обємах ?
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02.04.2022 03:29 Відповісти
Это пока товары на полках есть. А как они бизнесюков заставляют продавать по непонятной, непривязаной ни к чему цене?
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01.04.2022 23:57 Відповісти
Тупые москали сами понесли сдавать баксы и евро, когда у них была паника. Потому что кто-то пустил слух, что типа их больше нигде не будут принимать Кто-то скупался, но большинство как раз несли сдавать. Поэтому ажиотажа среди населения как раз нет. А закупки лежат, вон США бодро отрапортовали, что экспорт в РФ товаров народного потребления за месяц упал на 99%
Бизнес купить валюту может по вот тому фиксированному курсу, который нацбанк установил, когда экспортеры её продают, а они обязаны почти всю продать, поэтому хоть курс и искусственный, валюту купить можно. С другой стороны, если посмотреть со стороны, то правительство тупо грабит своих экспортеров, искусственно занижая курс, но внутренние цены при этом же всё равно растут.
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02.04.2022 00:10 Відповісти
Реальный курс при обмене за бугром 200.
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02.04.2022 00:32 Відповісти
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02.04.2022 00:51 Відповісти
Доллар триста и один,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Щоб ви здохли всі мокшани
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01.04.2022 23:57 Відповісти
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02.04.2022 00:25 Відповісти
Нагадую:
"Дружні" Росії країни, накшталь Молдови, зараз купують російський газ за рублі...
По офіційному курсу: 83,4 руб. за 1 долар.
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01.04.2022 23:59 Відповісти
тими мільярдами, що росія отримує від Заходу за нафту/газ, можна підтримувати. Можете називати це словом "штучно".
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02.04.2022 00:01 Відповісти
Тобто санкції ніяк на російську економіку не вплинули?
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02.04.2022 00:08 Відповісти
Вплинули, звісно. Але з такими "санкціями" кацапи можуть жити роками. А Ви бачили вбитих у Маріуполі чи на дорогах визволених сіл? Кожен день забирає сотні життів цивілів.
Р.Рейґан за менші злочини совка застосував в десятки разів потужніші санкції.
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02.04.2022 00:13 Відповісти
Не буду читати вам лекції з макроекономіки, інвестиційного менеджменту і т.д.
Все зформулюю одним реченням:
Коли країна випадає із схеми світових економічних відносин (а з мордором це починає відбуватись - процес поступовий і вже мабуть невідворотній), то котирування її внутрішньої валюти по відношенню до валют світової економвки (долар, євро) нічого не означає.
При зруйнованих економічних зв'язках можна і 1 рубль= 1 долар.
Толку?
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02.04.2022 00:34 Відповісти
Импорт товаров в РФ упал почти до нуля, а экспортеров обязали почти всю валюту продавать. В результате у них даже избыток предложения валюты. Но это пока импортеры ищут пути, как начать опять закупать товары в обход санкций. Потому что, к примеру, бытовой электроники на складах уже не осталось.
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02.04.2022 00:13 Відповісти
Вони можуть користуватися гігієнічними прокладками з моху (ягелю), а Ви про електроніку. Ще пару виступів кремлівського щура на стадіоні, й вони погодяться жерти картопляне лушпиння задля вєлічія.
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02.04.2022 00:16 Відповісти
Це все - до дупи ,, тимчасові - понти . Нестача у експортерів валюти унеможливить в перспективі , закупівлю за кордоном , технологій , обладнання та комплектуючих , навіть в обхід санкцій . Експорт просто розвалиться . Бо срублі Заходу і нах не потрібні .
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02.04.2022 00:29 Відповісти
Не можно. Что толку с тех миллиардов, если на них ничего нужного нельзя купить.
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02.04.2022 00:24 Відповісти
китай отказался поставлять подсанкционные товары в рашу. даже если это идет по заказам третих стран.
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02.04.2022 00:20 Відповісти
Ага, а самі тихенько свою військову техніку фарбують ось в такі "снігові" кольори...

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02.04.2022 00:30 Відповісти
там напишут - на сибирь.
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02.04.2022 00:34 Відповісти
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02.04.2022 01:04 Відповісти
 
 