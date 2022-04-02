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У Дніпрі пролунало кілька вибухів
У місті Дніпро прогриміло кілька вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП.
У місті Дніпро лунають вибухи, місцеві жителі а також співрозмовники видання серед обласних чиновників сказали про два або три вибухи.
Пізніше стало відомо, що таких вибухів прогриміло щонайменше 10.
Інші деталі наразі не відомі.
Топ коментарі
+53 Василий СПРУТ
показати весь коментар02.04.2022 00:40
+52 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар02.04.2022 00:47
+50 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар02.04.2022 00:46
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Так що, на жаль, якщо ці у%бани поставлять самі собі завдання клепати такі ракети цілодобово, то вони у них не закінчаться ще досить довго. Втім, раша розвалиться швидше, і це трохи радує.
Тоді нам потрібно такі самі ракети пуляти по московії. Іншого виходу немає, їх треба знищувати.
В Україні, до речі, були дуже серйозні промислові потужності (Дніпро, Запоріжжя, Харків), що розробляли мало не основні компоненти крилатих ракет Х-55. Так що потенціал для своїх розробок в теорії є. Політичної волі ще б...
Этот процесс будет медленный до 5 ти лет, то что их откинуло на лет 20 да, но ему есть чем наш кошмарить и убивать ((((
Простите но так быстро дефолт с таким резервов не возможен.
Украина и люди с Россией заиграла много лет после 91 года, Европа давно развивалась и защитила себя, НАТО,
У нас люди никак не могли определится и даже после 14 года они устали от войны, теперь эта война перешла в полномасштабную(((
Европа и так мопомает сильно но как вы себе представляете, сейчас они должны проснутся и утром отключить себя от ресурсов и все?! Вы же не ребёнок,..
А за эти года что Россия продавала сырье у неё и так есть ресурсы ещё как минимум на 2 года ...
"Или на зло бабушки отморожу уши"
Як же вас вбити всіх до останнього 😡
есть надежда что все таки трошку сбили...
у Вашу колекцію: "похилий час".
Спілкувалася з одним москалем під європейським прапором. Його перекладач переклав "літній час" як "пожилое время", а потім назад як "похилий час"
- як же я тебе ненавиджу Зеля з твоїм асфальтом і з твоїм бажанням зазирнути в очко путлеру весь час.
Падая они дали каждая по взрыву глухому, но было больше, чем четыре...
Так, что судя по всему часть попала куда-то.
Якщо так, то зуйовий у кацапів вийшов "сцудний дєнь". Гучний бавовна у небі - цим нас уже не налякати.
І так, бачив збиття ракети, так ось: палаючі половинки ракети неестетично падали вниз по якійсь дриганій параболі, немов два мішки з лайном
(бо все-таки цієї ночі вирішив не покладатися на захисний потенціал одіялка)