У Дніпрі пролунало кілька вибухів

У місті Дніпро прогриміло кілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП.

У місті Дніпро лунають вибухи, місцеві жителі а також співрозмовники видання серед обласних чиновників сказали про два або три вибухи.

Пізніше стало відомо, що таких вибухів прогриміло щонайменше 10.

Інші деталі наразі не відомі.

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