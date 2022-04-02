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У Дніпрі пролунало кілька вибухів

дніпро

У місті Дніпро прогриміло кілька вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП.

У місті Дніпро лунають вибухи, місцеві жителі а також співрозмовники видання  серед обласних чиновників сказали про два або три вибухи.

Пізніше стало відомо, що таких вибухів прогриміло щонайменше 10.

Інші деталі наразі не відомі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі лунали вибухи, ймовірно, ракетний удар, - Філатов

Автор: 

вибух (4439) Дніпро (3254)


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Топ коментарі
+53
Твари не дают спать.. Я насчитал 7 кто говорит 11.. Все равно этим ублюдкам это не поможет --- все здохнут все до единого ТВАРИ КРОВОЖАДНЫЕ
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02.04.2022 00:40
+52
живу 40 км від Дніпра - будинок кілька разів підстрибнув і горизонт світиться
- як же я тебе ненавиджу Зеля з твоїм асфальтом і з твоїм бажанням зазирнути в очко путлеру весь час.
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02.04.2022 00:47
+50
Гарант нашей будущей безопасности прислал нам сейчас несколько ракет. Да, Арахамия? Господин Чалый? Опасность это безопасность? А оккупанты - гаранты?
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02.04.2022 00:46
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Мир имени агрохламидии
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02.04.2022 00:36 Відповісти
Твари не дают спать.. Я насчитал 7 кто говорит 11.. Все равно этим ублюдкам это не поможет --- все здохнут все до единого ТВАРИ КРОВОЖАДНЫЕ
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02.04.2022 00:40 Відповісти
Штук 7 было взрывов.
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02.04.2022 00:38 Відповісти
больше
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02.04.2022 00:40 Відповісти
Меньше текста.
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02.04.2022 00:53 Відповісти
Да Філатов сказав меньше базікати.
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02.04.2022 01:05 Відповісти
Видали камент
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02.04.2022 01:15 Відповісти
да так и есть около десятка было
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02.04.2022 00:38 Відповісти
Рептилоиды обстреливают украинские города.
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02.04.2022 00:40 Відповісти
Сцуки!Пляді! Коли у них ці ракети закінчаться?
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02.04.2022 00:40 Відповісти
У захоплених ними землях є руди практично всіх металів, включно з рідкоземельними. Тому корпуси ракет не проблема. Паливно-мастильних матеріялів також в надлишку. Є навіть свої заводи з виробництва мікропроцесорів (наприклад, "трофейний" AMD'шний, що вивезли з-під Дрездена років 15 тому); китайці решту електроніки їм теж радо постачають (поки-що).

Так що, на жаль, якщо ці у%бани поставлять самі собі завдання клепати такі ракети цілодобово, то вони у них не закінчаться ще досить довго. Втім, раша розвалиться швидше, і це трохи радує.
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02.04.2022 00:50 Відповісти
Руди есц у правинции чайников си бей, у мардвы есц тока ё бань (моськов улус).
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02.04.2022 00:55 Відповісти
Виходить, що виробництво ракет від санкцій ніяк не призупиниться?

Тоді нам потрібно такі самі ракети пуляти по московії. Іншого виходу немає, їх треба знищувати.
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02.04.2022 01:06 Відповісти
Саме так.

В Україні, до речі, були дуже серйозні промислові потужності (Дніпро, Запоріжжя, Харків), що розробляли мало не основні компоненти крилатих ракет Х-55. Так що потенціал для своїх розробок в теорії є. Політичної волі ще б...
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02.04.2022 01:24 Відповісти
Нема там реальних санкцій, менше слухай Аристовича. Загнать орду в дефолт можна було б за 2 доби, но не хочуть.
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02.04.2022 01:24 Відповісти
Певна річ, не хочуть, бо мавпа з гранатою то одна річ, а голодна мавпа з гранатою -- зовсім інша. Нащо б інакше США "ножкі Буша" до раші відправляли в 90-х? Бо була така картина. Й буде. Байден про це неодноразово попередив.

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02.04.2022 01:35 Відповісти
Я Арестовича взагалі не слухаю, у мене інші авторитети. За дві доби орду можна б було знищити зброєю, а от з дефолтом доведеться трошки зачекати.
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02.04.2022 01:35 Відповісти
Вы простите но нет((( у него ещё запасов до 2 х лет это так навскидку...
Этот процесс будет медленный до 5 ти лет, то что их откинуло на лет 20 да, но ему есть чем наш кошмарить и убивать ((((
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02.04.2022 06:25 Відповісти
Прощаю, но нет. Дефолт уже определенно намечался на март по причине отсутствия доступа к валюте, но США позволили использовать объявленные ранее замороженными золото-валютные резервы центробанка для выплат по внешнему долгу, поскольку американские инвесторы не захотели терять прибыль. Возможность таким способом использовать эти средства разрешили до 15 мая. Второе: рф продолжает получать около 1 млрд $ каждые сутки за поставки энергоносителей в страны Европы, которые не слишком спешат отказаться от этих поставок. Так же обсуждалась возможность блокировки продажи рф монетарного золота, но не слышал, чтобы это было сделано. https://www.golosameriki.com/a/6485667.html https://www.golosameriki.com/a/6485667.html

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02.04.2022 07:04 Відповісти
Да, и будет получать на жаль пока что за газ, процедура отказа от Российского газа в течении двух лет.
Простите но так быстро дефолт с таким резервов не возможен.
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02.04.2022 15:59 Відповісти
От і я кажу, Захід міг би загнать мордор в дефолт за лічені дні, но не хоче. Бо бабло понад усе.
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03.04.2022 02:49 Відповісти
Извините но этотне реально и с вами могу спорить, но давайте остановимся...
Украина и люди с Россией заиграла много лет после 91 года, Европа давно развивалась и защитила себя, НАТО,
У нас люди никак не могли определится и даже после 14 года они устали от войны, теперь эта война перешла в полномасштабную(((
Европа и так мопомает сильно но как вы себе представляете, сейчас они должны проснутся и утром отключить себя от ресурсов и все?! Вы же не ребёнок,..
А за эти года что Россия продавала сырье у неё и так есть ресурсы ещё как минимум на 2 года ...

"Или на зло бабушки отморожу уши"
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03.04.2022 07:33 Відповісти
Трофейный АМД, диванный экспэрд, параша не смогла осилить даже свой процессор, всё делали в Китае, для ракет нужен специализированный Плис, у рабами нет производства таких, впрочем как и у Китая, можно заказать у других, но кто им теперь продаст. Бьют из старых систем, новых сделать не успеют, да и не смогут , тупые, а Китай.. наберите в Гугле винипух Китай и всё сразу станет понятно..
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02.04.2022 01:57 Відповісти
Ще не скоро, Іренко. На жаль.
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02.04.2022 01:05 Відповісти
А ви наївна
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02.04.2022 01:16 Відповісти
Балістичними ракетами поливають Дніпро істоти 😡
Як же вас вбити всіх до останнього 😡
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02.04.2022 00:41 Відповісти
Балістичні - це які збити неможливо?
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02.04.2022 08:09 Відповісти
Виродки рашистські!!!
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02.04.2022 00:41 Відповісти
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02.04.2022 00:44 Відповісти
Скоріш знову з комуняцьким, але вже китайським
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02.04.2022 01:17 Відповісти
Скоріше за все, фсбшники і оточення путіна яке його недолюблює вже готує насрального з біло синьо білою ганчіркою як велікамученіка рашки. Сподіваюсь у США, Великобританії і ЄС будуть яйця, щоб забрати у них ядерну зброю в обмін на відміну санкцій.
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02.04.2022 01:23 Відповісти
Когда мы уже начнем им отвечать ...Белгород почему еще не в руинах ! *******.
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02.04.2022 00:45 Відповісти
Когда будут ОТРК на 500 км
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02.04.2022 00:48 Відповісти
Белхарот уместе с куревскам должен был уже захвачен исче вчера, шоп поменять на кырым.
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02.04.2022 00:56 Відповісти
поспал.... казловмать!!!
есть надежда что все таки трошку сбили...
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02.04.2022 00:46 Відповісти
Бачив у вікно збиття однієї. Спалах у небі, і дві підлоги ракети по неестетичній траекторії полетіли вниз і ******* (не дуже сильно) у ланах за Чаплями.
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02.04.2022 00:49 Відповісти
великолепно!!! хоть одна нахер !
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02.04.2022 00:51 Відповісти
Більше. Щоб без зайвих подробиць - інфа з нашого корпоративного чату: ППО відпрацювали супер.
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02.04.2022 01:14 Відповісти
Вони вже їх пускають по 10 -20 одночасно , щоб деякі проскакували
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02.04.2022 01:05 Відповісти
"Підлоги ракети"? Це насторожує!
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02.04.2022 05:24 Відповісти
І не кажіть. Ці філологічні борошна нема сечі читати ))
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02.04.2022 06:10 Відповісти
Weit Schmerz,
у Вашу колекцію: "похилий час".
Спілкувалася з одним москалем під європейським прапором. Його перекладач переклав "літній час" як "пожилое время", а потім назад як "похилий час"
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02.04.2022 08:36 Відповісти
Ви брешете, ця людина багато рокiв на форумi, йому перекладач з укрмови не потрiбен,та в нього особиста колекцiя ляпiв, включно з цим.
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02.04.2022 15:38 Відповісти
Не слухайте цю кухарку, вона бреше тричi. По перше я не москаль, по друге зi мною вона не спiлкувалася, а лише намагалася, бо думала шо як авторка, власоручно знайшла веселий ляп, та вирiшила його в мене вкрасти. Iй примарилось, шо мiй сарказм "пожилое время" це виключно робота перекладача, а саме вона - такий собi вдалий рибалка ляпiв. Але це легко спростувати, знайшовши що я у минулому використовував це на форумi неодноразово, тобто ця оборудка мае виключно мое першочергове авторство в iнтернетi, як i наприклад "Маячня Пiтт".
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02.04.2022 10:57 Відповісти
Гарант нашей будущей безопасности прислал нам сейчас несколько ракет. Да, Арахамия? Господин Чалый? Опасность это безопасность? А оккупанты - гаранты?
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02.04.2022 00:46 Відповісти
живу 40 км від Дніпра - будинок кілька разів підстрибнув і горизонт світиться
- як же я тебе ненавиджу Зеля з твоїм асфальтом і з твоїм бажанням зазирнути в очко путлеру весь час.
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02.04.2022 00:47 Відповісти
это Зеля стрелял, что ли?
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02.04.2022 01:13 Відповісти
Нє. Он просто идиот. Но коней на переправе не меняют
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02.04.2022 01:16 Відповісти
Глупости, меняют
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02.04.2022 04:59 Відповісти
Не,Хуйло по имени путин.
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02.04.2022 01:18 Відповісти
Что с оповещением, успели?
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02.04.2022 00:49 Відповісти
да. за 5-8 мин
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02.04.2022 00:52 Відповісти
Надеюсь завтра им ответка будет, сожгут пару БТРг вместе с нелюдями.
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02.04.2022 01:09 Відповісти
Держитесь днепропетровцы , эта орда кацапская скоро подохнет , так как мы им не дадим долго прохлаждаться на нашей земле !!
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02.04.2022 00:53 Відповісти
Днепряне
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02.04.2022 00:54 Відповісти
але ж область днепропетровська - ії теж требо декомунізувати
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02.04.2022 01:20 Відповісти
вот после победы надо будет спросить о выполнении гособоронзаказа и о финансировании ракетных программ... у кого - известно...
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02.04.2022 00:56 Відповісти
Ракети глушать лазеросом і вони падають в полі.
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02.04.2022 00:58 Відповісти
Будемо сподіватися і глон асс теж
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02.04.2022 01:43 Відповісти
ПВО сработало, пару ракет срезали точно, это те взрывы которые особенно далеко слышно...
Падая они дали каждая по взрыву глухому, но было больше, чем четыре...
Так, что судя по всему часть попала куда-то.
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02.04.2022 01:01 Відповісти
Моє свідоцтво як очевидця у вікно: збиття ракети - спалах у небі, і вниз полетіли дві підлоги ракети, що впали у ланах на обрії. І через деякий час дійшли звуки: три бавовни (😁). Тобто одна ракета - не обов'язково один вибух.
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02.04.2022 02:21 Відповісти
- головний фiлолог форуму та лiтературний генiй Сподiваюся колiдор надiйно захистив .
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02.04.2022 07:34 Відповісти
коли вже в "гораде Масква" прогремить декілька вибухів?(дуже мрію)...
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02.04.2022 01:20 Відповісти
Мечты не интересные.Лучше думать о том,-сколько осталось времени до превращения москвы в одно из мокшанских болот !
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02.04.2022 01:24 Відповісти
Болот? Гм. Начебто після ви-розумієте-чого має залишитися геть випалена пустка із суцільним остекленням... там болота можуть утворитися?
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02.04.2022 01:50 Відповісти
Заколебали этими ракетами.Как ночь так сразу стрелять.Чтоб у них руки поотсыхали по самые колени ...
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02.04.2022 01:28 Відповісти
Эти уроды, 22 года ракеты клепали для "братского" народа, да ещё совковый запас не израсходовали! 🤔
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02.04.2022 01:52 Відповісти
Цікаво, це часом був не анонсований ще на вчора "ракетний шторм вужасу", про який розповідав Арештович?
Якщо так, то зуйовий у кацапів вийшов "сцудний дєнь". Гучний бавовна у небі - цим нас уже не налякати.
І так, бачив збиття ракети, так ось: палаючі половинки ракети неестетично падали вниз по якійсь дриганій параболі, немов два мішки з лайном
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02.04.2022 02:16 Відповісти
А я і не сплю. Що далі?
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02.04.2022 03:01 Відповісти
(тю... розчинився десь)
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02.04.2022 03:46 Відповісти
І знову сирени у місті.
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02.04.2022 03:45 Відповісти
Холєра! У нас також. Ми уже у сховищі.
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02.04.2022 04:02 Відповісти
Не те щоб у сховищі, але у калідорі...
(бо все-таки цієї ночі вирішив не покладатися на захисний потенціал одіялка)

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02.04.2022 04:22 Відповісти
😂👍🤝😊
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02.04.2022 05:10 Відповісти
Днепропетровск город большой поэтому взрывы слышны только в некоторых районов!!!!
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02.04.2022 07:59 Відповісти
 
 