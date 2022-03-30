У Дніпрі лунали вибухи, ймовірно, ракетний удар, - Філатов
Російські війська, ймовірно, завдали ракетного удару по Дніпру.
Про це у Facebook повідомив міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Схоже на ракетний удар. Вже є розуміння, де й куди. Фото не постимо. Телефони держорганів із безглуздими повідомленнями "Був вибух" не перевантажуємо.
Чекаємо на офіційне повідомлення від Військової Адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 Ksenia VB
показати весь коментар30.03.2022 20:49
+27 Larissa Kora #504090
показати весь коментар30.03.2022 20:44
+23 Ksenia VB
показати весь коментар30.03.2022 20:41
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1. Купіть комплект дистанційного керування, який може працювати з кермом і педалями. Приклад. https://x-matik.com/lanecruise.html
Студенти-інженери повинні вміти робити щось подібне, це не повинно бути автономним, лише дистанційне керування.
2. Підключіть його до супутникового Інтернету (дальня, starlink).
3. Завантажте машини вибухівкою чи чимось іншим, щоб перекрити дороги.
4. Загнати його в Чорнобильську зону і вдарити по росіянах! або краща ідея, зосередьтеся на 2 способах. Чорнобильський міст і прикордонний пункт Вільча. Тоді, якщо партизани будуть продовжувати псувати залізничне полотно, росіяни в Чорнобилі будуть відрізані від постачання і не зможуть відступити.
Це має бути досить простим і дешевим, щоб використовувати його часто, щодня. Якщо росіяни знищують його, то він принаймні витрачає ********** і перекриває їм дороги. Якщо пощастить, це може вбити деяких росіян. Якщо дуже пощастить, ви можете підірвати міст, щоб захопити їх, або підірвати **********.
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Бережи Вас Боже! 🙏
Пишут, что не промедляя проведет референдум
Пришло время Грузии
А Осетия согласна добровольно тут же в санкции влезать ? Они же типа как не признанньіе, их не трогали, а теперь будут еще и щемить
Цей ренегат все знав з самого початку, і майже не приховував своєї зради.
Саме Коломойський був конструктором переслідувань військових та державницьких сил через підпорядковане ФСБ портновське "ДБР", це під його впливом кошти з оборони спрямовувались на крадівництво.
Його креатури типу Ґєруса, Оржеля, Хомчака робили все для послаблення держави - і уникають відповідальності, бо їхній патрон продовжує тримати над ними парасольку.
Нарешті це після його появи в кабінеті президента над ОП було встановлено контроль кротів, а інформаційна політика мало чим відрізнялась від кремлівської.
Схоже він справді сподівався на швидке захоплення України своїми московськими господарями, але жорстоко прорахувався, бо українці послали ***** російські танки.
Тепер цей кукловод через свої інформаційні, кадрові та фінансові інструменти намагатиметься зберегти контроль над владою та продовжити оскотинювати народ.
А це, як бачите, несумісно з існуванням нашої держави - тому позбавлення будь-якого впливу та покарання колективного Коломойського стає справою її життя або смерті.
Петр Петров:
Вартість одного танка Оплот 150 млн грн. Зе подарив Бені з бюджету тільки у 2021 році 30 млрд, це 200 танків, Фірташу 100 млрд, це 600 танків.
800 танків вистачило б для деблокування Маріуполя?
Руский военный корабль иди *****.
Дніпро не зламати.