У Дніпрі лунали вибухи, ймовірно, ракетний удар, - Філатов

Російські війська, ймовірно, завдали ракетного удару по Дніпру.

Про це у Facebook повідомив міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже на ракетний удар. Вже є розуміння, де й куди. Фото не постимо. Телефони держорганів із безглуздими повідомленнями "Був вибух" не перевантажуємо.

Чекаємо на офіційне повідомлення від Військової Адміністрації", - йдеться в повідомленні.

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