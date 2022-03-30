УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10471 відвідувач онлайн
Новини Війна
27 344 38

У Дніпрі лунали вибухи, ймовірно, ракетний удар, - Філатов

війна

Російські війська, ймовірно, завдали ракетного удару по Дніпру.

Про це у Facebook повідомив міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже на ракетний удар. Вже є розуміння, де й куди. Фото не постимо. Телефони держорганів із безглуздими повідомленнями "Був вибух" не перевантажуємо.

Чекаємо на офіційне повідомлення від Військової Адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: З розбомбленого екопарку у Ясногородці почали евакуювати тварин. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3248) Філатов Борис (463)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
30.03.2022 20:49
+27
Дніпро, тримайтесь.
показати весь коментар
30.03.2022 20:44
+23
Да. Більше миру з рашкою. Більше.
показати весь коментар
30.03.2022 20:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От і до нас прилетіло
показати весь коментар
30.03.2022 20:39 Відповісти
Раньше ведь прилетало на аэропорт или нет ?
показати весь коментар
30.03.2022 20:41 Відповісти
Не все.
показати весь коментар
30.03.2022 20:42 Відповісти
Не раз
показати весь коментар
30.03.2022 20:43 Відповісти
І не тільки
показати весь коментар
30.03.2022 20:48 Відповісти
ДА!
показати весь коментар
30.03.2022 20:52 Відповісти
Раньше прилетало вам в очко, товарищ майор. Что там на Арбате, спирт Рояль уже привозят?
показати весь коментар
30.03.2022 20:57 Відповісти
Да и не в первый это уже раз.
показати весь коментар
30.03.2022 20:57 Відповісти
Да. Більше миру з рашкою. Більше.
показати весь коментар
30.03.2022 20:41 Відповісти
Дипломати щось повині домовлятися,говорити,це світова практика. А рашка то така терористична організація,що так і так від них нічого доброго чекати не приходиться.
показати весь коментар
30.03.2022 20:55 Відповісти
На договірняку мутки мутять не дипломати. Це ноу хау від 95го квартала чисто щоб хоть паржалі всє.
показати весь коментар
30.03.2022 21:00 Відповісти
Дніпро, тримайтесь.
показати весь коментар
30.03.2022 20:44 Відповісти
Та куди ж ми дінемось. Смерть кацапні !
показати весь коментар
30.03.2022 21:03 Відповісти
просто кацапи не уявлять наскільки ми злопам'ятні..
показати весь коментар
30.03.2022 20:45 Відповісти
Ці йолопи навіть не здогадуються, що з ними буде, якщо вони дістануть наших жінок...
показати весь коментар
30.03.2022 20:50 Відповісти
Это хламидиоз не представляет насколько
показати весь коментар
30.03.2022 21:24 Відповісти
алексеевка под Никополем сегодня тоже.
показати весь коментар
30.03.2022 20:45 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2022 20:49 Відповісти
Перетворіть старий звичайний автомобіль на дорожню ракету! Це використовували на Близькому Сході, чому б не в Україні?
1. Купіть комплект дистанційного керування, який може працювати з кермом і педалями. Приклад. https://x-matik.com/lanecruise.html
Студенти-інженери повинні вміти робити щось подібне, це не повинно бути автономним, лише дистанційне керування.
2. Підключіть його до супутникового Інтернету (дальня, starlink).
3. Завантажте машини вибухівкою чи чимось іншим, щоб перекрити дороги.
4. Загнати його в Чорнобильську зону і вдарити по росіянах! або краща ідея, зосередьтеся на 2 способах. Чорнобильський міст і прикордонний пункт Вільча. Тоді, якщо партизани будуть продовжувати псувати залізничне полотно, росіяни в Чорнобилі будуть відрізані від постачання і не зможуть відступити.

Це має бути досить простим і дешевим, щоб використовувати його часто, щодня. Якщо росіяни знищують його, то він принаймні витрачає ********** і перекриває їм дороги. Якщо пощастить, це може вбити деяких росіян. Якщо дуже пощастить, ви можете підірвати міст, щоб захопити їх, або підірвати **********.
показати весь коментар
30.03.2022 20:54 Відповісти
Дніпряни!

Відгукніться!
показати весь коментар
30.03.2022 21:02 Відповісти
Був взрив. Де і чим ніхто не знає.
показати весь коментар
30.03.2022 21:04 Відповісти
Путін - ***** ! Так підійде ?
показати весь коментар
30.03.2022 21:07 Відповісти
Ви з Дніпра?

Бережи Вас Боже! 🙏
показати весь коментар
30.03.2022 21:18 Відповісти
До речі орків вивели зпід Києва на східний напрямок. Отже загроза Дніпру наростає.
показати весь коментар
30.03.2022 21:07 Відповісти
Непризнанная Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ - "президент" непризнанной Южной Осетии Бибилов
Пишут, что не промедляя проведет референдум
Пришло время Грузии
показати весь коментар
30.03.2022 21:05 Відповісти
Там прокацапский режим. очередь они не занимали.
показати весь коментар
30.03.2022 21:15 Відповісти
И что, они тут же согласятся чтоб их скинули от власти?
А Осетия согласна добровольно тут же в санкции влезать ? Они же типа как не признанньіе, их не трогали, а теперь будут еще и щемить
показати весь коментар
30.03.2022 21:23 Відповісти
непризнанные
показати весь коментар
30.03.2022 22:42 Відповісти
Валерій Прозапас:

Цей ренегат все знав з самого початку, і майже не приховував своєї зради.
Саме Коломойський був конструктором переслідувань військових та державницьких сил через підпорядковане ФСБ портновське "ДБР", це під його впливом кошти з оборони спрямовувались на крадівництво.

Його креатури типу Ґєруса, Оржеля, Хомчака робили все для послаблення держави - і уникають відповідальності, бо їхній патрон продовжує тримати над ними парасольку.
Нарешті це після його появи в кабінеті президента над ОП було встановлено контроль кротів, а інформаційна політика мало чим відрізнялась від кремлівської.

Схоже він справді сподівався на швидке захоплення України своїми московськими господарями, але жорстоко прорахувався, бо українці послали ***** російські танки.

Тепер цей кукловод через свої інформаційні, кадрові та фінансові інструменти намагатиметься зберегти контроль над владою та продовжити оскотинювати народ.

А це, як бачите, несумісно з існуванням нашої держави - тому позбавлення будь-якого впливу та покарання колективного Коломойського стає справою її життя або смерті.

Петр Петров:

Вартість одного танка Оплот 150 млн грн. Зе подарив Бені з бюджету тільки у 2021 році 30 млрд, це 200 танків, Фірташу 100 млрд, це 600 танків.
800 танків вистачило б для деблокування Маріуполя?
показати весь коментар
30.03.2022 21:29 Відповісти
Про ДБР - ФСБ портновське прямо у цяточку👍
показати весь коментар
30.03.2022 21:37 Відповісти
До мого чудового міста прилетіло((((
Руский военный корабль иди *****.
Дніпро не зламати.
показати весь коментар
30.03.2022 21:50 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2022 21:53 Відповісти
 
 