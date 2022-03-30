З розбомбленого екопарку у Ясногородці почали евакуювати тварин. ФОТО

Російські окупанти під Києвом майже знищили сімейний екопарк "Ясногородка". Частина тварин, для яких ферма слугувала прихистком, загинули. Але евакуація решти уже розпочалась.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Українська правда.

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Волонтерка UAnimals Ольга Чевганюк розповіла, яка ситуація в екопарку зараз та скільки тварин вже вдалося вивезти.

"За вчора (29 березня – ред.) вивезли близько 15 тварин. Це п'ять лам, декілька альпак та дуже рідкісних красивих рожевих пеліканів", – зазначила Чевганюк.

30 березня волонтери за допомогою евакуаційних машин врятували ще двох верблюдів, двох буйволів та ішаків.

Ситуація, що склалася в екопарку, – складна. Навіть критична. За словами Ольги Чевганюк, про стан справ на фермі волонтери дізналися від українських військових 28 березня. Тоді вони надіслали фото та відео з екопарку волонтерам з організації.

"Ми на 100% не знаємо, коли і на скільки були залишені тварини. Ми тільки бачимо їхній стан.

На фермі опинилися українські військові. Там нікого не було. Позавчора (28 березня – ред.) ввечері ми про це дізналися. Вони нам поскидали страшні кадри з живими, мертвими і напівживими тваринами", – говорить Ольга Чевганюк.

За її словами, 29 березня до екопарку приїхала волонтерка Наталя Попова. Цього дня розпочалася евакуація тварин.

"Вже вчора (29 березня – ред.) ми туди відправили Наталю Попову з притулку для диких тварин, почали знаходити транспорт, який може забрати тварин з екопарку. Тоді на зв'язок вийшли власники", – розповідає Чевганюк.

Зі слів волонтерки, власники ферми запевняють, що протягом місяця війни тварин годували і доглядали. Однак через активні ворожі обстріли така можливість була не завжди.

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Станом на 30 березня в екопарку "Ясногородка" досі знаходяться сотні тварин. Зокрема, близько 30 голів баранів, 250 страусів та яки.







Наразі Ясногородка залишається небезпечним місцем для проживання як людей, так і тварин.

Власник ферми Акім Акімов розповідає, що зараз є все для проведення евакуації решти "постояльців" екопарку – і необхідний транспорт, і ті, хто готовий виїхати у будь-яку хвилину, і місце для вивезення тварин. Єдина проблема – обстріли окупантів.