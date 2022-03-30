С разбомбленного экопарка в Ясногородке начали эвакуировать животных. ФОТО

Российские оккупанті под Киевом почти уничтожили семейный экопарк "Ясногородка". Часть животных, для которых ферма служила убежищем, погибли. Но эвакуация остальных уже началась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Украинская правда.

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Волонтер UAnimals Ольга Чевганюк рассказала, какая ситуация в экопарке сейчас и сколько животных уже удалось вывезти.

"За вчера (29 марта – ред.) вывезли около 15 животных. Это пять лам, несколько альпак и очень редких красивых розовых пеликанов", – отметила Чевганюк.

30 марта волонтеры с помощью эвакуационных машин спасли еще двух верблюдов, двух буйволов и ишаков.

Сложившаяся в экопарке ситуация – сложная. Даже критическая. По словам Ольги Чевганюк, состояние дел на ферме волонтеры узнали от украинских военных 28 марта. Тогда они послали фото и видео из экопарка волонтерам из организации.

Мы на 100% не знаем, когда и на сколько были оставлены животные. Мы только видим их состояние.

На ферме оказались украинские военные. Там никого не было. Позавчера (28 марта – ред.) вечером мы об этом узнали. Они нам сбросили страшные кадры с живыми, мертвыми и полуживыми животными", – говорит Ольга Чевганюк.

По ее словам, 29 марта в экопарк приехала волонтер Наталья Попова. В этот день началась эвакуация животных.

"Уже вчера (29 марта – ред.) мы туда отправили Наталью Попову из приюта для диких животных, начали находить транспорт, который может увезти животных из экопарка. Тогда на связь вышли владельцы", – рассказывает Чевганюк.

По словам волонтерки, владельцы фермы уверяют, что в течение месяца войны животных кормили и ухаживали. Однако из-за активных вражеских обстрелов такая возможность была не всегда.

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По состоянию на 30 марта в экопарке "Ясногородка" до сих пор находятся сотни животных. В частности, около 30 голов баранов, 250 страусов и яков.







В настоящее время Ясногородка остается опасным местом для проживания как людей, так и животных.

Владелец фермы Аким Акимов рассказывает, что сейчас есть все для проведения эвакуации остальных "постояльцев" экопарка – и необходимый транспорт, и те, кто готов уехать в любую минуту, и место для вывоза животных. Единственная проблема – обстрелы оккупантов.