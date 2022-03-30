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Новости Война
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В Днепре раздавались взрывы, вероятно, ракетный удар, - Филатов

війна

Российские войска, вероятно, нанесли ракетный удар по Днепру.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже на ракетный удар. Уже есть понимание, где и куда. Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями "Был взрыв" не перегружаем.

Ждем официального сообщения от Военной Администрации", - говорится в сообщении.

Также читайте: Резниченко о ракетном обстреле воинской части в Днепре: Спасатели разбирают завалы и ищут людей

Днепр (4391) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+28
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30.03.2022 20:49
+27
Дніпро, тримайтесь.
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30.03.2022 20:44
+23
Да. Більше миру з рашкою. Більше.
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30.03.2022 20:41
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От і до нас прилетіло
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30.03.2022 20:39 Ответить
Раньше ведь прилетало на аэропорт или нет ?
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30.03.2022 20:41 Ответить
Не все.
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30.03.2022 20:42 Ответить
Не раз
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30.03.2022 20:43 Ответить
І не тільки
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30.03.2022 20:48 Ответить
ДА!
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30.03.2022 20:52 Ответить
Раньше прилетало вам в очко, товарищ майор. Что там на Арбате, спирт Рояль уже привозят?
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30.03.2022 20:57 Ответить
Да и не в первый это уже раз.
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30.03.2022 20:57 Ответить
Да. Більше миру з рашкою. Більше.
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30.03.2022 20:41 Ответить
Дипломати щось повині домовлятися,говорити,це світова практика. А рашка то така терористична організація,що так і так від них нічого доброго чекати не приходиться.
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30.03.2022 20:55 Ответить
На договірняку мутки мутять не дипломати. Це ноу хау від 95го квартала чисто щоб хоть паржалі всє.
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30.03.2022 21:00 Ответить
Дніпро, тримайтесь.
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30.03.2022 20:44 Ответить
Та куди ж ми дінемось. Смерть кацапні !
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30.03.2022 21:03 Ответить
просто кацапи не уявлять наскільки ми злопам'ятні..
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30.03.2022 20:45 Ответить
Ці йолопи навіть не здогадуються, що з ними буде, якщо вони дістануть наших жінок...
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30.03.2022 20:50 Ответить
Это хламидиоз не представляет насколько
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30.03.2022 21:24 Ответить
алексеевка под Никополем сегодня тоже.
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30.03.2022 20:45 Ответить
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30.03.2022 20:49 Ответить
Перетворіть старий звичайний автомобіль на дорожню ракету! Це використовували на Близькому Сході, чому б не в Україні?
1. Купіть комплект дистанційного керування, який може працювати з кермом і педалями. Приклад. https://x-matik.com/lanecruise.html
Студенти-інженери повинні вміти робити щось подібне, це не повинно бути автономним, лише дистанційне керування.
2. Підключіть його до супутникового Інтернету (дальня, starlink).
3. Завантажте машини вибухівкою чи чимось іншим, щоб перекрити дороги.
4. Загнати його в Чорнобильську зону і вдарити по росіянах! або краща ідея, зосередьтеся на 2 способах. Чорнобильський міст і прикордонний пункт Вільча. Тоді, якщо партизани будуть продовжувати псувати залізничне полотно, росіяни в Чорнобилі будуть відрізані від постачання і не зможуть відступити.

Це має бути досить простим і дешевим, щоб використовувати його часто, щодня. Якщо росіяни знищують його, то він принаймні витрачає ********** і перекриває їм дороги. Якщо пощастить, це може вбити деяких росіян. Якщо дуже пощастить, ви можете підірвати міст, щоб захопити їх, або підірвати **********.
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30.03.2022 20:54 Ответить
Дніпряни!

Відгукніться!
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30.03.2022 21:02 Ответить
Був взрив. Де і чим ніхто не знає.
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30.03.2022 21:04 Ответить
Путін - ***** ! Так підійде ?
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30.03.2022 21:07 Ответить
Ви з Дніпра?

Бережи Вас Боже! 🙏
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30.03.2022 21:18 Ответить
До речі орків вивели зпід Києва на східний напрямок. Отже загроза Дніпру наростає.
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30.03.2022 21:07 Ответить
Непризнанная Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ - "президент" непризнанной Южной Осетии Бибилов
Пишут, что не промедляя проведет референдум
Пришло время Грузии
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30.03.2022 21:05 Ответить
Там прокацапский режим. очередь они не занимали.
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30.03.2022 21:15 Ответить
И что, они тут же согласятся чтоб их скинули от власти?
А Осетия согласна добровольно тут же в санкции влезать ? Они же типа как не признанньіе, их не трогали, а теперь будут еще и щемить
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30.03.2022 21:23 Ответить
непризнанные
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30.03.2022 22:42 Ответить
Валерій Прозапас:

Цей ренегат все знав з самого початку, і майже не приховував своєї зради.
Саме Коломойський був конструктором переслідувань військових та державницьких сил через підпорядковане ФСБ портновське "ДБР", це під його впливом кошти з оборони спрямовувались на крадівництво.

Його креатури типу Ґєруса, Оржеля, Хомчака робили все для послаблення держави - і уникають відповідальності, бо їхній патрон продовжує тримати над ними парасольку.
Нарешті це після його появи в кабінеті президента над ОП було встановлено контроль кротів, а інформаційна політика мало чим відрізнялась від кремлівської.

Схоже він справді сподівався на швидке захоплення України своїми московськими господарями, але жорстоко прорахувався, бо українці послали ***** російські танки.

Тепер цей кукловод через свої інформаційні, кадрові та фінансові інструменти намагатиметься зберегти контроль над владою та продовжити оскотинювати народ.

А це, як бачите, несумісно з існуванням нашої держави - тому позбавлення будь-якого впливу та покарання колективного Коломойського стає справою її життя або смерті.

Петр Петров:

Вартість одного танка Оплот 150 млн грн. Зе подарив Бені з бюджету тільки у 2021 році 30 млрд, це 200 танків, Фірташу 100 млрд, це 600 танків.
800 танків вистачило б для деблокування Маріуполя?
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30.03.2022 21:29 Ответить
Про ДБР - ФСБ портновське прямо у цяточку👍
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30.03.2022 21:37 Ответить
До мого чудового міста прилетіло((((
Руский военный корабль иди *****.
Дніпро не зламати.
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30.03.2022 21:50 Ответить
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30.03.2022 21:53 Ответить
 
 