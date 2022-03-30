В Днепре раздавались взрывы, вероятно, ракетный удар, - Филатов

Российские войска, вероятно, нанесли ракетный удар по Днепру.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Похоже на ракетный удар. Уже есть понимание, где и куда. Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями "Был взрыв" не перегружаем.

Ждем официального сообщения от Военной Администрации", - говорится в сообщении.

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