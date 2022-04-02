У звільненому від рашистів Тростянці частково відновили електропостачання, - Живицький
У місті Тростянець на Сумщині, яке звільнили від російських окупантів, частково відновили електропостачання.
Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо відновлювати інфраструктуру, зв'язок, транспортне сполучення. Частково у Тростянці відновили електропостачання працюємо далі і по інших громадах", - йдеться в повідомленні.
"Орки бушують від Білопілля до Конотопу. Правда не довго цьому тривати! Окопуються, тому нам ями для них рити не доведеться, полегшують задачу! Прошу мешканців Конотопщини триматися, не виходити не вулицю без особливої потреби, бути обережними! Ситуацію ми добре знаємо і працюємо!
Найтемніша ніч - перед світанком", - додав він.
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Slava Investor
показати весь коментар02.04.2022 00:44 Відповісти Мені подобається 3
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