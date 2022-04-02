УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13288 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 432 1

У звільненому від рашистів Тростянці частково відновили електропостачання, - Живицький

тростянець,лікарня

У місті Тростянець на Сумщині, яке звільнили від російських окупантів, частково відновили електропостачання.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо відновлювати інфраструктуру, зв'язок, транспортне сполучення. Частково у Тростянці відновили електропостачання працюємо далі і по інших громадах", - йдеться в повідомленні.

"Орки бушують від Білопілля до Конотопу. Правда не довго цьому тривати! Окопуються, тому нам ями для них рити не доведеться, полегшують задачу! Прошу мешканців Конотопщини триматися, не виходити не вулицю без особливої потреби, бути обережними! Ситуацію ми добре знаємо і працюємо!
Найтемніша ніч - перед світанком", - додав він.

Також читайте: У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів, - розпочато кримінальні провадження

Автор: 

Сумська область (3558) електроенергія (6179) Тростянець (36)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Темряву вигнали і одразу з'явилося світло. Логічно
показати весь коментар
02.04.2022 00:44 Відповісти
 
 