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У звільненому Тростянці виявлено тіла закатованих мирних жителів, - розпочато кримінальні провадження

тростянець

У звільненому від російських окупантів Тростянці Сумської області виявлено зв'язані тіла мирних жителів із вогнепальними пораненнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора у телеграм-каналі.

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації м. Тростянець викрадали та знущалися з мирних жителів. Після звільнення міста від російських військ 30 березня було виявлено два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявилися мирні місцеві жителі, про зникнення яких родичі повідомляли за декілька днів до цього", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Автор: 

армія рф (17228) катування (597) Тростянець (36)


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Топ коментарі
+24
А нам катовать кацапов низя ато ***** абидеца и на весь ир покажет? кормите их и дальше пирожками и поите чаем. Дбл
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01.04.2022 13:05
+24
кацапов катовать нельзя а вот уничтожать окупантов можно и даже нужно.
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01.04.2022 13:08
+19
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01.04.2022 13:05
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А нам катовать кацапов низя ато ***** абидеца и на весь ир покажет? кормите их и дальше пирожками и поите чаем. Дбл
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01.04.2022 13:05 Відповісти
нам не было обявлено войны по этому нада стримить пытки и убийства кацапов ОН **** ЛАНЙ !!!!
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01.04.2022 13:06 Відповісти
кацапов катовать нельзя а вот уничтожать окупантов можно и даже нужно.
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01.04.2022 13:08 Відповісти
нужно катовать, снимать с них скальпы. пихать под ногти иглы, ставить тройку вряд и стрелять в череп, кормить битым стеклом. Это нужно делать для того что бы эти мрази просто сразу поносили гавном когда услышат слово УКРАИНА!!!
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01.04.2022 13:10 Відповісти
е, да то кацап справжнісенький, під патріота косить.
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01.04.2022 13:42 Відповісти
я б вас пацифистов кидал бы на разминование минных полей, своими ногами. если чесно!!!
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01.04.2022 13:11 Відповісти
так пан виходить садист, якому по барабану кого і за що катувати, а пан часом не кацап? Теж мені, пацифістів знайшов!
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01.04.2022 13:40 Відповісти
Знаеш как было в древней Спарте? Всяких калечей кидали со скалы. В наше же время люди которые от хлеба кашляют сидят на таблетках щасливые и здоровые. А молодые люди, которые должны подымать экономику и содержать этих больных людей должны идти воевать и отдавать за это свои жизни. Может все будем лепту в победу вносить, а не от хлеба кашлять?
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01.04.2022 14:04 Відповісти
тільки фашисти хворих вбивали.
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01.04.2022 14:10 Відповісти
с цапами можно делать всё. нельзя это всё только афишировать, аппетит своего эго нужно умерить.
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01.04.2022 13:11 Відповісти
Ну тут, друг, я не согласен. Нам кроме пушек, которые и так будут давать - помощи нету. небо не закрыто, впрягаться никто не хочет. Зверство можно умерить только большим зверством. По этому чем больше кацапы "поймут" какие тут живут нацысты тем скорее все это кончится. И не будет там мобилизации. будут самострелы в ногу лишь бы не поехать в УКРАИНУ!!!!!
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01.04.2022 13:14 Відповісти
уміряючи звірство ще більшим звірством ми перетворимся на кацапів. У нас війна з дуже небезпечним ворогом, ми потребуємо зброї, майстерності, врівноваженості, і меньше емоцій.
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01.04.2022 13:46 Відповісти
Вот чисто для всех: думка, что зверства над кацапами мобилизирует когото-там это все херня. мобилизирует только ********* в однакласниках писать посты. Я каждый вечер, под односолодовый и сигару ******* мордоровцев в чат рулетке, и что-то никто не хочет ехать в Украину
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01.04.2022 13:56 Відповісти
ну так чого пан тут закликає нас душу свою звірствами поганити, як у пана така користна і приємна праця є?
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01.04.2022 14:00 Відповісти
та що з ними можна робити? забити і забути, стільки уваги до цього лайна, ще пересваріться.
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01.04.2022 14:04 Відповісти
так не можна, бо ми не кацапи, ми не один народ.
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01.04.2022 13:38 Відповісти
Можна. Нас вбивають. І харош тут уже тобі нести нісесітнеці... із Пільши тим паче.
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01.04.2022 14:00 Відповісти
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01.04.2022 13:05 Відповісти
Звичайний фашизм рашизм.
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01.04.2022 13:08 Відповісти
А скільки таких злочинів рашисти коять на окупованому півдні та сході України!
Найбільше болить за людей, окі опинились в окупації.
Триндьож про компромісні території це зрада українців, яких катують та вбивають рашисти.
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01.04.2022 13:11 Відповісти
ми повинні пам'ятати хто в цьому винен,хто 3 роки не дбав ні про оборону держави ні про ії розвиток.
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01.04.2022 13:14 Відповісти
І перших п'ять теж
На що тратилися кошти,на який непотріб,який в цей час стоїть мертвим грузом и не виконує ніяких боєздатних функцій.кожня вша з 91 року повинна отримати своє!!
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01.04.2022 14:12 Відповісти
не тільки, це ще й в майбутньому велика проблема. Бо як би не відібрали би Крим і Донбас був би їм не потрібен, і на Півдні зараз було би спокійно, не можна залишити Крим ім, бо то плацдарм для нападу на нас.
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01.04.2022 13:48 Відповісти
Давно уже придумано, как наказывать за пытки и изнасилования. Из пленных выбивают номера подразделений, воевавших там, где были военные преступления против гражданских. Если в плен попадает ЛЮБОЙ орк из такого подразделения, с ним проделывают следующее: отрезают член, засовывают ему же в рот, а потом отрезают голову. Видео с пояснениями причин такой казни отправляют родственникам орков.
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01.04.2022 13:16 Відповісти
да, а потім цевідео потрапляє до фсб, обробляється як треба пропагандонами і ось вже по всьому Світу ті підорви триндять що українці кати. Благо за кордоном шлюшек падких на гроші і мріючих паскарєй закончить ету вайну і таргавать па-старому, хоч греблю гать! не бачили як всіх розвели з тією курвою овсянніковою? І одразу ж почалося, там тоже люди, не все так однозначно. Залиште справу професіоналам.
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01.04.2022 13:52 Відповісти
Где-то мне сдается, по мере освобождения наших территорий и населенных пунктов пленных орков будет существенно все меньше и меньше: как-то неожиданно увеличится количество их связанных трупов с дырками в башке. И ни при чем будет никакая Женевская либо Занзибарская конвенция - во всем будут чечены виноваты
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01.04.2022 13:30 Відповісти
і не чеченці зовсім а кадировці.
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01.04.2022 13:55 Відповісти
Напали как фашисты в 1941м без объявления войны, а их называют россиянами. Почему в СМИ говорят россияне? Нужно говорить и писать в СМИ - фашистские захватчики. Без упоминания российские, потому что кроме российских других фашистов нет.
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01.04.2022 14:06 Відповісти
До фашистов этим гопникам, как до Луны рачки. У итальянцев была строгая идеология. А тут только ложь и дерьмо.
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01.04.2022 16:58 Відповісти
Или не фашистские захватчики, а фашистские оккупанты. Но не упоминать слово российские. Весь мир итак знает, что российские
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01.04.2022 14:07 Відповісти
 
 