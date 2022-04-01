Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів. ФОТОрепортаж

Війська РФ цілеспрямовано знищили сучасну лікарню в Тростянці, зведену в рамках програми "Велике будівництво". Наразі вона непридатна для прийому хворих.

Про це повідомив у фейсбуці голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що у жовтні минулого року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у місті Тростянець Сумської області відкрили оновлену міську лікарню. Зробили капітальний ремонт будівлі: змінили всі мережі – систему водопостачання, каналізації, опалення, замінили вікна, встановили кисневий резервуар, провели термомодернізацію, закупили нові меблі та сучасне обладнання. У кожній палаті встановили медичні ліжка, санвузли, холодильник, телевізор, підключили інтернет.

У невеличкому місті на 20 тисяч осіб відкрилась сучасна лікарня, яка відповідала європейським стандартам якості. Виглядала вона як одна з приватних лікарень столиці і була прикладом для інших закладів в Україні.

"Тиждень тому путінські варвари, розуміючи, що не втримують місто, вирішили знищити всі цінне. Окупанти направили танки, міномети на будівлю та довгий час обстрілювали її. Після того, як ЗСУ звільнили місто, виявилось, що лікарня непридатна до прийому хворих. Наразі сапери та вибухотехніки обстежують будівлю. Пацієнтів з міста доводиться відвозити до медзакладів Охтирки, Сум чи Полтави", - зауважив Радуцький.

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"Ми обов’язково збудуємо нову лікарню у Тростянці та виженемо путінських фашистів з нашої землі!", - впевнений він.



















