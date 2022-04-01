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Новини Фото Війна
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Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів. ФОТОрепортаж

Війська РФ цілеспрямовано знищили сучасну лікарню в Тростянці, зведену в рамках програми "Велике будівництво". Наразі вона непридатна для прийому хворих.

Про це повідомив у фейсбуці голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що у жовтні минулого року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у місті Тростянець Сумської області відкрили оновлену міську лікарню. Зробили капітальний ремонт будівлі: змінили всі мережі – систему водопостачання, каналізації, опалення, замінили вікна, встановили кисневий резервуар, провели термомодернізацію, закупили нові меблі та сучасне обладнання. У кожній палаті встановили медичні ліжка, санвузли, холодильник, телевізор, підключили інтернет.

 У невеличкому місті на 20 тисяч осіб відкрилась сучасна лікарня, яка відповідала європейським стандартам якості. Виглядала вона як одна з приватних лікарень столиці і була прикладом для інших закладів в Україні.

"Тиждень тому путінські варвари, розуміючи, що не втримують місто, вирішили знищити всі цінне. Окупанти направили танки, міномети на будівлю та довгий час обстрілювали її. Після того, як ЗСУ звільнили місто, виявилось, що лікарня непридатна до прийому хворих. Наразі сапери та вибухотехніки обстежують будівлю. Пацієнтів з міста доводиться відвозити до медзакладів Охтирки, Сум чи Полтави", - зауважив Радуцький.

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"Ми обов’язково збудуємо нову лікарню у Тростянці та виженемо путінських фашистів з нашої землі!", - впевнений він.

Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів 01
Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів 02
Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів 03
Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів 04
Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів 05
Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів 06
Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів 07
Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів 08
Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів 09
Війська РФ знищили один із найсучасніших медзакладів в Україні - Тростянецьку лікарню: розстріляли із танків та мінометів 10

Автор: 

армія рф (17359) лікарня (1359) Радуцький Михайло (284) Тростянець (36)


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Топ коментарі
+42
Хотели, чтобы было, как и у них на болотах.
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01.04.2022 11:16
+33
то что они делают. мы знаем это уже 500 лет, вся наша история и литература расказывала нам об этом, кто учился в школе и не прогуливал уроки, те знают что такое ********* и её недонаселение, это мусор, агресивный мусор, который никогда не жил нормально сам. и не давал другим, а МЫ ПОСМЕЛИ ИХ НЕ БОЯТСЯ... именно за это они ненавидят нас сильнее всех. впрочем это взаимно, УМРИТЕ КАЦАПЫ
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01.04.2022 11:16
+26
Кто то ещё, хочет заключать мир на условиях русни
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01.04.2022 11:18
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Хотели, чтобы было, как и у них на болотах.
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01.04.2022 11:16 Відповісти
Так кацапы заслуживают жить в болотах и их надо уничтожать. .
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01.04.2022 11:20 Відповісти
Майбутні гаранти миру, блд
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01.04.2022 11:35 Відповісти
то что они делают. мы знаем это уже 500 лет, вся наша история и литература расказывала нам об этом, кто учился в школе и не прогуливал уроки, те знают что такое ********* и её недонаселение, это мусор, агресивный мусор, который никогда не жил нормально сам. и не давал другим, а МЫ ПОСМЕЛИ ИХ НЕ БОЯТСЯ... именно за это они ненавидят нас сильнее всех. впрочем это взаимно, УМРИТЕ КАЦАПЫ
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01.04.2022 11:16 Відповісти
850 років. З часу, як Володимиро-Суздальський князь Андрій Боголюбський спалив і розграбував Київ.
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01.04.2022 19:10 Відповісти
Кто то ещё, хочет заключать мир на условиях русни
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01.04.2022 11:18 Відповісти
Орда.
Одним словом.
Нищать все, щоб було їх у них у зажопінськах
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01.04.2022 11:20 Відповісти
Средневековые варвары. Просто "жаба задавила". Сами уколы ходят делать в деревенские сортиры,а тут такое. Плюс по телеку втирали,какая Украина нищая. Психанули животные.
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01.04.2022 11:21 Відповісти
Ну что-же ,кацапов ВСЕХ убьём и отстроим краше прежнего !
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01.04.2022 11:22 Відповісти
Тільки тепер спочатку не ВІДБУДОВУВАТИ,а озброїти ЗСУ --до ЗУБІВ,щоб потім знову не прийшлось переносити такі страждання українському народові,80-т років прожили без **великого будівництва**,проживемо без доріг ще 5-10 років,але потім не будемо спостерігати,як трощать танки окупанта асфальт!!! Але для цього потрібно,щоб Зе команда,а особливо її прихильники, зрозуміли свою помилку,що не військовий бюджет потрібно було урізати і звертати всі новітні розробки,а бюджет ---крадівництва,бо на сьогодні виходить,що міліарди гривень викинули просто на ВІТЕР!!!!
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01.04.2022 11:32 Відповісти
Как я уже и неоднократно говорил, что без сильной армии и без Украины в НАТО, бесполезно что то в Украине строить и делать. И ниодин инвестор нормальный не придет в Украину пока не будет освобождены крым и дамбас и Укриана не вступит в НАТО, после чего только война будет считаться закончена и в стране станет безопасно.
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01.04.2022 11:25 Відповісти
Больницу как и все, что можно восстановить восстановят или построят заново.
Но вот депутаты должны заняться вопросом запрета на законодательном уровне участия российских и любых других компаний, в активе которых есть хоть одна мокшанская копейка, в будущем восстановлении Украины. Должен быть однозначный и явный запрет таких фирм на работу в Украине.
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01.04.2022 11:25 Відповісти
Нам ще доведеться розібратись із "великим будівництвом" та де наші системи ППО, ракетні комплекси "Грім", "Нептун", і т.п.
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01.04.2022 11:28 Відповісти
Потрібно було продовжувати ракетну програму Турчинова "Велике ракетобудування".
Було би менше захопленого та зуйнованого рашистами.
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01.04.2022 11:29 Відповісти
кацапсини зробили все як у себе вдома, в своїй рАдной говєні
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01.04.2022 11:30 Відповісти
"Велике будівництво". Наразі вона непридатна для прийому хворих.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/radutskyy/photos/pcb.537552704560659/537550814560848 фейсбуці голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує .

Він нагадує, що у жовтні минулого року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у місті Тростянець Джерело:

Х.з. Можливо це і треба було напомнити населенню "Велике будівництво", а може не в цьому контексті.
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01.04.2022 11:30 Відповісти
Это ты зря. Я резко отрицательно отношусь к Зе, но строительство больниц это важно всегда. Они строились и при Порохе и при Зе, и это очень важно. наравне с армией.
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01.04.2022 12:14 Відповісти
Я не проти будівництва лікарень, але обов"язки президента і "велике будівництво" це нусумісні речі. Президент це БЕЗПЕКА держави, а не асХВальт !
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01.04.2022 12:25 Відповісти
И не поспоришь
Но справедливости ради, там ниже ссылка от-


https://fb.watch/c6sB60HoNz/
Так там о том, что больниза построена за средства громады, благодаря децентрализации.
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01.04.2022 12:28 Відповісти
Я, читаю інше:


Він нагадує, що у жовтні минулого року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у місті Тростянець Джерело:
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01.04.2022 12:45 Відповісти
А, ну я тоже на это повёлся Спасибо , иногда на форуме более корректная информация. Тем более, что Зе любил навешивать свой лейбл на то, к чему отношения не имел.
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01.04.2022 12:56 Відповісти
Сорі, якщо різко відповів.
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01.04.2022 13:05 Відповісти
Да ладно Я "порохоботов" вычисляю на раз. Извинения не принимаются, так как и оскорбления небыло
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01.04.2022 13:14 Відповісти
не мешай гавно с котлетами.

Распил бюджета под видом и реальное строительство...
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01.04.2022 12:59 Відповісти
Прочитай выше ветку. Бюджет и Зе, к больнице отношения не имеют. Ну, кроме пиара, возможно, тут утверждать не буду.
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01.04.2022 13:16 Відповісти
Бо лікарні повинні бути такими ж духовними як в паРаші:

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01.04.2022 11:30 Відповісти
Тростянецьку лікарню почали ремонтувати ще в 2018 з місцевого бюджету громади.Витратили 7 млн гр. Пологи приймали ще в жовтні 2020.Перестаньте вже брехати про те "велике будівництво"
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01.04.2022 11:36 Відповісти
https://fb.watch/c6sB60HoNz/
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01.04.2022 11:39 Відповісти
https://fb.watch/c6sB60HoNz/
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01.04.2022 11:40 Відповісти
После вставки ссылки, нажмите энтер, она станет активной.
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01.04.2022 12:18 Відповісти
Звичайна тупа заздрість від орків . Недолюди які все життя прожили в лайні і кращого не бачили , не побачуть бажано всі і не будуть ні мати ні бачити .
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01.04.2022 11:46 Відповісти
Орда... І нічого не міняється вже впродовж тисячоліття. Дика звірина орда... Сплюндрувати, пограбувати, зґвалтувати... Ну нічого ж не міняється! І буде доти, доки буде існувати той мордор і його орки... Вихід один - повне знищення тої мерзоти.
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01.04.2022 12:06 Відповісти
Русофашисти по іншому не вміють. Бог все бачить! Слава Україні!
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01.04.2022 12:10 Відповісти
Вона їм не сподобалась, бо вона дуже гарна.

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (Федор Достоевский)
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01.04.2022 12:35 Відповісти
А от якби в рамках "великого будівництва" будували високоточні ракети і ********** армію, то могли б врятувати сотні лікарень, шкіл, дитсадків тощо.
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01.04.2022 12:37 Відповісти
Ця лікарня не відновлювалась за програмою ''Велике крадівництво''. Ремонт окремих відділень почали ще за Пороха після реформи децентралізації, коли в місцевих бюджетах з'явилися гроші. Фасад міськрада утепляла в кредит від якогось европейського інвестора. Нема вже сил дивитися, як ці зелені приписують собі те, до чого не мають ніякого відношення.
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02.04.2022 00:13 Відповісти
 
 