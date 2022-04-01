Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов. ФОТОрепортаж

Войска РФ целенаправленно уничтожили современную больницу в Тростянце, возведенную в рамках программы "Велике будівництво". Пока она непригодна для приема больных.

Об этом сообщил в фейсбуке глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что в октябре прошлого года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Велике будівництво" в городе Тростянце Сумской области открыли обновленную городскую больницу. Сделали капитальный ремонт здания: сменили систему водоснабжения, канализации, отопления, заменили окна, установили кислородный резервуар, провели термомодернизацию, закупили новую мебель и современное оборудование. В каждой палате установили медицинские кровати, санузлы, холодильник, телевизор, подключили интернет.

В небольшом городе на 20 тысяч человек открылась современная больница, отвечавшая европейским стандартам качества. Выглядела она как одна из частных больниц столицы и была примером для других заведений в Украине.

"Неделю назад путинские варвары, понимая, что не удерживают город, решили уничтожить все ценное. Оккупанты направили танки, минометы на здание и долгое время обстреливали его. После того, как ВСУ освободили город, оказалось, что больница непригодна к приему больных. Сейчас саперы и взрывотехники обследуют здание. Пациентов из города приходится отвозить в медучреждения Ахтырки, Сум или Полтавы", - отметил Радуцкий.

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"Мы обязательно построим новую больницу в Тростянце и выгоним путинских фашистов с нашей земли!" - уверен он.

















