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Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов. ФОТОрепортаж

Войска РФ целенаправленно уничтожили современную больницу в Тростянце, возведенную в рамках программы "Велике будівництво". Пока она непригодна для приема больных.

Об этом сообщил в фейсбуке глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что в октябре прошлого года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Велике будівництво" в городе Тростянце Сумской области открыли обновленную городскую больницу. Сделали капитальный ремонт здания: сменили систему водоснабжения, канализации, отопления, заменили окна, установили кислородный резервуар, провели термомодернизацию, закупили новую мебель и современное оборудование. В каждой палате установили медицинские кровати, санузлы, холодильник, телевизор, подключили интернет.

В небольшом городе на 20 тысяч человек открылась современная больница, отвечавшая европейским стандартам качества. Выглядела она как одна из частных больниц столицы и была примером для других заведений в Украине.

"Неделю назад путинские варвары, понимая, что не удерживают город, решили уничтожить все ценное. Оккупанты направили танки, минометы на здание и долгое время обстреливали его. После того, как ВСУ освободили город, оказалось, что больница непригодна к приему больных. Сейчас саперы и взрывотехники обследуют здание. Пациентов из города приходится отвозить в медучреждения Ахтырки, Сум или Полтавы", - отметил Радуцкий.

Смотрите также: Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов. ФОТОрепортаж

"Мы обязательно построим новую больницу в Тростянце и выгоним путинских фашистов с нашей земли!" - уверен он.

Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов 01

Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов 02
Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов 03
Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов 04
Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов 05
Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов 06
Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов 07
Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов 08
Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов 09
Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов 10

Автор: 

армия РФ (19210) больница (1439) Радуцкий Михаил (287) Тростянец (26)


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Топ комментарии
+42
Хотели, чтобы было, как и у них на болотах.
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01.04.2022 11:16
+33
то что они делают. мы знаем это уже 500 лет, вся наша история и литература расказывала нам об этом, кто учился в школе и не прогуливал уроки, те знают что такое ********* и её недонаселение, это мусор, агресивный мусор, который никогда не жил нормально сам. и не давал другим, а МЫ ПОСМЕЛИ ИХ НЕ БОЯТСЯ... именно за это они ненавидят нас сильнее всех. впрочем это взаимно, УМРИТЕ КАЦАПЫ
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01.04.2022 11:16
+26
Кто то ещё, хочет заключать мир на условиях русни
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01.04.2022 11:18
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Хотели, чтобы было, как и у них на болотах.
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01.04.2022 11:16 Ответить
Так кацапы заслуживают жить в болотах и их надо уничтожать. .
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01.04.2022 11:20 Ответить
Майбутні гаранти миру, блд
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01.04.2022 11:35 Ответить
то что они делают. мы знаем это уже 500 лет, вся наша история и литература расказывала нам об этом, кто учился в школе и не прогуливал уроки, те знают что такое ********* и её недонаселение, это мусор, агресивный мусор, который никогда не жил нормально сам. и не давал другим, а МЫ ПОСМЕЛИ ИХ НЕ БОЯТСЯ... именно за это они ненавидят нас сильнее всех. впрочем это взаимно, УМРИТЕ КАЦАПЫ
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01.04.2022 11:16 Ответить
850 років. З часу, як Володимиро-Суздальський князь Андрій Боголюбський спалив і розграбував Київ.
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01.04.2022 19:10 Ответить
Кто то ещё, хочет заключать мир на условиях русни
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01.04.2022 11:18 Ответить
Орда.
Одним словом.
Нищать все, щоб було їх у них у зажопінськах
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01.04.2022 11:20 Ответить
Средневековые варвары. Просто "жаба задавила". Сами уколы ходят делать в деревенские сортиры,а тут такое. Плюс по телеку втирали,какая Украина нищая. Психанули животные.
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01.04.2022 11:21 Ответить
Ну что-же ,кацапов ВСЕХ убьём и отстроим краше прежнего !
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01.04.2022 11:22 Ответить
Тільки тепер спочатку не ВІДБУДОВУВАТИ,а озброїти ЗСУ --до ЗУБІВ,щоб потім знову не прийшлось переносити такі страждання українському народові,80-т років прожили без **великого будівництва**,проживемо без доріг ще 5-10 років,але потім не будемо спостерігати,як трощать танки окупанта асфальт!!! Але для цього потрібно,щоб Зе команда,а особливо її прихильники, зрозуміли свою помилку,що не військовий бюджет потрібно було урізати і звертати всі новітні розробки,а бюджет ---крадівництва,бо на сьогодні виходить,що міліарди гривень викинули просто на ВІТЕР!!!!
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01.04.2022 11:32 Ответить
Как я уже и неоднократно говорил, что без сильной армии и без Украины в НАТО, бесполезно что то в Украине строить и делать. И ниодин инвестор нормальный не придет в Украину пока не будет освобождены крым и дамбас и Укриана не вступит в НАТО, после чего только война будет считаться закончена и в стране станет безопасно.
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01.04.2022 11:25 Ответить
Больницу как и все, что можно восстановить восстановят или построят заново.
Но вот депутаты должны заняться вопросом запрета на законодательном уровне участия российских и любых других компаний, в активе которых есть хоть одна мокшанская копейка, в будущем восстановлении Украины. Должен быть однозначный и явный запрет таких фирм на работу в Украине.
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01.04.2022 11:25 Ответить
Нам ще доведеться розібратись із "великим будівництвом" та де наші системи ППО, ракетні комплекси "Грім", "Нептун", і т.п.
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01.04.2022 11:28 Ответить
Потрібно було продовжувати ракетну програму Турчинова "Велике ракетобудування".
Було би менше захопленого та зуйнованого рашистами.
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01.04.2022 11:29 Ответить
кацапсини зробили все як у себе вдома, в своїй рАдной говєні
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01.04.2022 11:30 Ответить
"Велике будівництво". Наразі вона непридатна для прийому хворих.

Про це повідомив у https://www.facebook.com/radutskyy/photos/pcb.537552704560659/537550814560848 фейсбуці голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує .

Він нагадує, що у жовтні минулого року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у місті Тростянець Джерело:

Х.з. Можливо це і треба було напомнити населенню "Велике будівництво", а може не в цьому контексті.
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01.04.2022 11:30 Ответить
Это ты зря. Я резко отрицательно отношусь к Зе, но строительство больниц это важно всегда. Они строились и при Порохе и при Зе, и это очень важно. наравне с армией.
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01.04.2022 12:14 Ответить
Я не проти будівництва лікарень, але обов"язки президента і "велике будівництво" це нусумісні речі. Президент це БЕЗПЕКА держави, а не асХВальт !
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01.04.2022 12:25 Ответить
И не поспоришь
Но справедливости ради, там ниже ссылка от-


https://fb.watch/c6sB60HoNz/
Так там о том, что больниза построена за средства громады, благодаря децентрализации.
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01.04.2022 12:28 Ответить
Я, читаю інше:


Він нагадує, що у жовтні минулого року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у місті Тростянець Джерело:
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01.04.2022 12:45 Ответить
А, ну я тоже на это повёлся Спасибо , иногда на форуме более корректная информация. Тем более, что Зе любил навешивать свой лейбл на то, к чему отношения не имел.
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01.04.2022 12:56 Ответить
Сорі, якщо різко відповів.
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01.04.2022 13:05 Ответить
Да ладно Я "порохоботов" вычисляю на раз. Извинения не принимаются, так как и оскорбления небыло
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01.04.2022 13:14 Ответить
не мешай гавно с котлетами.

Распил бюджета под видом и реальное строительство...
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01.04.2022 12:59 Ответить
Прочитай выше ветку. Бюджет и Зе, к больнице отношения не имеют. Ну, кроме пиара, возможно, тут утверждать не буду.
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01.04.2022 13:16 Ответить
Бо лікарні повинні бути такими ж духовними як в паРаші:

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01.04.2022 11:30 Ответить
Тростянецьку лікарню почали ремонтувати ще в 2018 з місцевого бюджету громади.Витратили 7 млн гр. Пологи приймали ще в жовтні 2020.Перестаньте вже брехати про те "велике будівництво"
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01.04.2022 11:36 Ответить
https://fb.watch/c6sB60HoNz/
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01.04.2022 11:39 Ответить
https://fb.watch/c6sB60HoNz/
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01.04.2022 11:40 Ответить
После вставки ссылки, нажмите энтер, она станет активной.
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01.04.2022 12:18 Ответить
Звичайна тупа заздрість від орків . Недолюди які все життя прожили в лайні і кращого не бачили , не побачуть бажано всі і не будуть ні мати ні бачити .
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01.04.2022 11:46 Ответить
Орда... І нічого не міняється вже впродовж тисячоліття. Дика звірина орда... Сплюндрувати, пограбувати, зґвалтувати... Ну нічого ж не міняється! І буде доти, доки буде існувати той мордор і його орки... Вихід один - повне знищення тої мерзоти.
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01.04.2022 12:06 Ответить
Русофашисти по іншому не вміють. Бог все бачить! Слава Україні!
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01.04.2022 12:10 Ответить
Вона їм не сподобалась, бо вона дуже гарна.

«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (Федор Достоевский)
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01.04.2022 12:35 Ответить
А от якби в рамках "великого будівництва" будували високоточні ракети і ********** армію, то могли б врятувати сотні лікарень, шкіл, дитсадків тощо.
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01.04.2022 12:37 Ответить
Ця лікарня не відновлювалась за програмою ''Велике крадівництво''. Ремонт окремих відділень почали ще за Пороха після реформи децентралізації, коли в місцевих бюджетах з'явилися гроші. Фасад міськрада утепляла в кредит від якогось европейського інвестора. Нема вже сил дивитися, як ці зелені приписують собі те, до чого не мають ніякого відношення.
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02.04.2022 00:13 Ответить
 
 