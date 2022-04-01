Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов. ФОТОрепортаж
Войска РФ целенаправленно уничтожили современную больницу в Тростянце, возведенную в рамках программы "Велике будівництво". Пока она непригодна для приема больных.
Об этом сообщил в фейсбуке глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что в октябре прошлого года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Велике будівництво" в городе Тростянце Сумской области открыли обновленную городскую больницу. Сделали капитальный ремонт здания: сменили систему водоснабжения, канализации, отопления, заменили окна, установили кислородный резервуар, провели термомодернизацию, закупили новую мебель и современное оборудование. В каждой палате установили медицинские кровати, санузлы, холодильник, телевизор, подключили интернет.
В небольшом городе на 20 тысяч человек открылась современная больница, отвечавшая европейским стандартам качества. Выглядела она как одна из частных больниц столицы и была примером для других заведений в Украине.
"Неделю назад путинские варвары, понимая, что не удерживают город, решили уничтожить все ценное. Оккупанты направили танки, минометы на здание и долгое время обстреливали его. После того, как ВСУ освободили город, оказалось, что больница непригодна к приему больных. Сейчас саперы и взрывотехники обследуют здание. Пациентов из города приходится отвозить в медучреждения Ахтырки, Сум или Полтавы", - отметил Радуцкий.
"Мы обязательно построим новую больницу в Тростянце и выгоним путинских фашистов с нашей земли!" - уверен он.
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Одним словом.
Нищать все, щоб було їх у них у зажопінськах
Но вот депутаты должны заняться вопросом запрета на законодательном уровне участия российских и любых других компаний, в активе которых есть хоть одна мокшанская копейка, в будущем восстановлении Украины. Должен быть однозначный и явный запрет таких фирм на работу в Украине.
Було би менше захопленого та зуйнованого рашистами.
Про це повідомив у https://www.facebook.com/radutskyy/photos/pcb.537552704560659/537550814560848 фейсбуці голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує .
Він нагадує, що у жовтні минулого року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у місті Тростянець Джерело:
Х.з. Можливо це і треба було напомнити населенню "Велике будівництво", а може не в цьому контексті.
Но справедливости ради, там ниже ссылка от-
https://fb.watch/c6sB60HoNz/
Так там о том, что больниза построена за средства громады, благодаря децентрализации.
Він нагадує, що у жовтні минулого року в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у місті Тростянець Джерело:
Распил бюджета под видом и реальное строительство...
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (Федор Достоевский)