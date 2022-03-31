Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Украинские защитники освободили город Тростянец Сумской области. Российские оккупанты потеряли десятки единиц военной техники.
Фото в Telegram опубликовал журналист Радио Свобода Левко Стек, информирует Цензор.НЕТ.
Десятки единиц техники разбиты и захвачены. Номенклатура самая разнообразная: начиная с грузовиков и заканчивая исправными САУ с боекомплектом. Значительное количество танков, среди которых и вполне пригодные к использованию. А еще БПМ, цистерны, кунги, экскаваторы. О трофейном БК вообще молчу. .. Речь идет о десятках единиц", - отметил он.
Также Стек опубликовал фото сожженного автомобиля оккупантов "Рысь": "По сути, это IVECO LMV, которую практически собранной привозили из Италии в Россию, где прикручивали бамперы и шильдик с названием. Стоила машина втрое дороже их ББМ "Тигр". Броневик на вооружение ВС РФ начиная с 2010-х. Последние несколько лет поставки как будто прекратились".
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