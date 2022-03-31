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Новости Фото Война
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Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские защитники освободили город Тростянец Сумской области. Российские оккупанты потеряли десятки единиц военной техники.

Фото в Telegram опубликовал журналист Радио Свобода Левко Стек, информирует Цензор.НЕТ.

Десятки единиц техники разбиты и захвачены. Номенклатура самая разнообразная: начиная с грузовиков и заканчивая исправными САУ с боекомплектом. Значительное количество танков, среди которых и вполне пригодные к использованию. А еще БПМ, цистерны, кунги, экскаваторы. О трофейном БК вообще молчу. .. Речь идет о десятках единиц", - отметил он.

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Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 01
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 02
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 03
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 04
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 05
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 06
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 07
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 08
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 09
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 10

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Также Стек опубликовал фото сожженного автомобиля оккупантов "Рысь": "По сути, это IVECO LMV, которую практически собранной привозили из Италии в Россию, где прикручивали бамперы и шильдик с названием. Стоила машина втрое дороже их ББМ "Тигр". Броневик на вооружение ВС РФ начиная с 2010-х. Последние несколько лет поставки как будто прекратились".

Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 11
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 12
Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов 13

Сумская область (3117) Тростянец (26)


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Топ комментарии
+67
Загімновано )
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31.03.2022 19:28
+35
красиво!!!!
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31.03.2022 19:24
+25
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31.03.2022 19:30
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Дивіться там всередені щоб органіки не було. відшкрябуйте якось.
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31.03.2022 19:24 Ответить
красиво!!!!
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31.03.2022 19:24 Ответить
Танки на первых двух фото можно восстановить, я полагаю?
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31.03.2022 19:26 Ответить
Не очень надежный броневик, судя по фото, либо отработали чем-то хорошим....
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31.03.2022 19:26 Ответить
димок димок від машин
мов дівочі літа...
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31.03.2022 19:26 Ответить
Не той тепер Тростянець..
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31.03.2022 19:40 Ответить
О, про дівок нагадали...

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31.03.2022 20:32 Ответить
не забувайте про міни....
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31.03.2022 19:27 Ответить
Загімновано )
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31.03.2022 19:28 Ответить
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31.03.2022 19:30 Ответить
******* ватных ********** будем до полного их уничтожения ! Никакой пощады кацапским тварям !
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31.03.2022 19:27 Ответить
кацапам пргосто ******. Поверьте там их зажмурило ВСУ далеко за 30 к жмуров, покалеченных просто тысячиии. Слава Украине. Добивайте в плен не брать пидоров. Для Гааги уже есть. ВСУ самая сильная армия на континенте. ГЕРОИ
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31.03.2022 19:27 Ответить
Проскакувала десь інфа про кацапські офіційні звіти. Коли наші подавали 16700 дохлих орків, у цих звітах значилося десь 19600. Так що цілком імовірно, що наші не дорахувалися. Ще й на це лайно відволікатися.
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31.03.2022 19:36 Ответить
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31.03.2022 19:30 Ответить
Місцеві ромале озолотяться.
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31.03.2022 19:31 Ответить
На цензоре полно фото с разбитой кацапской техникой. А где ,асвабадители,,?Техника есть, персонала нет! В чем подвох?
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31.03.2022 19:35 Ответить
Поскидали в КАМАЗИ, і безплатно повезли за парєбрік. Чи в таке вже не віриться?!
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31.03.2022 19:37 Ответить
съели собаки, крысы и дикие животные то что из мяса целого осталось.
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31.03.2022 19:45 Ответить
Всі "асвабадітєлі" з тої техники у півлітрову баночку помістяться.
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31.03.2022 19:47 Ответить
Красівоє.
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31.03.2022 19:36 Ответить
НУ ПРОСТО ЗАЕ"ИСЬ !
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31.03.2022 19:42 Ответить
Классные фотки. Точнее, то, что на них изображено. Радует глаз и вдохновляет. Слава ВСУ !!!
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31.03.2022 19:45 Ответить
Впечатляет. Слава ЗСУ!
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31.03.2022 20:12 Ответить
Ось вона друга армія світу ,рашисти створили ілюзію ,насправді це нікчемні варвари і мародери ,украінці показали всьомусвіті як треба знищувати цю чуму.
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31.03.2022 20:31 Ответить
Зря фото санитарки расхеряченной выложили. Расхерячили то - правильно, вот только выкладывать фото - зря. это только лить воду на мельницу орковской пропаганды
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31.03.2022 20:38 Ответить
Де ти санітарну машину бачиш тут ? Намальований від руки кацапом хрестик на бочині тигра зробив його санітарною машиною ? (( вже вивчили це на Херсонщині коли кацапня для прикриття цілі колони такими хрестиками обмальовувала (( а якщо на танку намалюють - теж пропонуватимеш не підбивати і фотки не викладати ?
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31.03.2022 21:05 Ответить
Що за наївність. Ви ще оркам завіряйте свідоцтва про смерть.
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31.03.2022 21:47 Ответить
Интересно, почему на многих фотках у русских грузовиков открыт капот? Это они как обычно ломаются а русские в спешке пытаются их чинить, что бы хоть как-то уехать? Или в панике при бегстве пиз*т аккумуляторы?))
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31.03.2022 21:42 Ответить
У Тростянці реально були зондеркоманде ZZ! Відповідно це трусливі садисти! Вони лише мирних людей вбивати можуть, тому й були розгромлені безславно
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31.03.2022 21:50 Ответить
 
 