Окрестности освобожденного Тростянца завалены разбитой техникой российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские защитники освободили город Тростянец Сумской области. Российские оккупанты потеряли десятки единиц военной техники.

Фото в Telegram опубликовал журналист Радио Свобода Левко Стек, информирует Цензор.НЕТ.

Десятки единиц техники разбиты и захвачены. Номенклатура самая разнообразная: начиная с грузовиков и заканчивая исправными САУ с боекомплектом. Значительное количество танков, среди которых и вполне пригодные к использованию. А еще БПМ, цистерны, кунги, экскаваторы. О трофейном БК вообще молчу. .. Речь идет о десятках единиц", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Мариуполя в общей сложности эвакуировали 75 тысяч человек, - Верещук





















Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ближайшие дни введут против РФ новый пакет санкций, - Ермак

Также Стек опубликовал фото сожженного автомобиля оккупантов "Рысь": "По сути, это IVECO LMV, которую практически собранной привозили из Италии в Россию, где прикручивали бамперы и шильдик с названием. Стоила машина втрое дороже их ББМ "Тигр". Броневик на вооружение ВС РФ начиная с 2010-х. Последние несколько лет поставки как будто прекратились".





