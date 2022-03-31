РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10698 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 277 5

Из Мариуполя в общей сложности эвакуировали 75 тысяч человек, - Верещук

харків,евакуація

Из Мариуполя гуманитарными коридорами удалось эвакуировать около 75 тысяч жителей, еще необходимо вывезти в безопасные места 100 тысяч.

Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По Мариуполю - нам удалось вывезти и помочь спастись примерно 75 тысячам людей. Относительно тех, кто остался и нуждается в немедленной эвакуации - еще около 100 тысяч женщин, детей, пожилых людей, людей с инвалидностью. Они очень нуждаются в нашей и мировой помощи" , – сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The Guardian выйдет с обложкой "Ужасы Мариуполя". ФОТО

Она добавила, что еще около 45 тысяч человек захватчики насильственно депортировали в так называемую "ДНР" и Россию.

По словам Верещук, российские военнослужащие совершают огромное количество уголовных преступлений на временно захваченных территориях. Это убийства, издевательства, мародерство, изнасилования и другие. Их фиксирует Офис генерального прокурора Украины.

Также смотрите: Зеленский в парламенте Бельгии: Мариуполь – самое страшное место в Европе. Там катастрофа, о которой все знают. Но никто не имеет достаточной решительности, чтобы помочь остановить ее. ВИДЕО

"Но больше всего шокируют преступления сексуального характера. Они не имеют срока давности. Оккупанты издеваются над нашими детьми, несовершеннолетними девушками, женщинами. О таких фактах свидетельствуют женщины, которым удалось выйти из Мариуполя. Об этом должен знать весь мир", – сказала вице-премьер-министр.

Мариуполь (5705) эвакуация (2064) Верещук (504)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
их там больше чем до войны
показать весь комментарий
31.03.2022 18:55 Ответить
ЗЕмразь пиляла бабки на"великому будівництві"втридорога, попутно запрошуючи свнособак до холодця і горілки,що привело до руйнації України і гeноциду Маріуполя,а зараз як скажена собака кидається на Нато,що аж Столтенберг труситься від таких випадів.Це якийсь новий рівень цинізму
показать весь комментарий
31.03.2022 18:59 Ответить
Дітей, жінок, людей похилого віку треба обов'язково евакуювати і чим скоріше, тим краще, бо в таких умовах жити неможливо. Але одне питання - а де поділись чоловіки, що не можна допомагати нашим ЗСУ, нацгвардії, чи тільки сидіти по подвалах і чекати, що їх вивезуть до ЛЬвова в безпечне місце.
показать весь комментарий
31.03.2022 19:05 Ответить
ті чоловіки обирали собі той кацапський "мир" разом зі своїми сім'ями і думали, що їм всі зобов'язані
показать весь комментарий
31.03.2022 19:10 Ответить
я вибачаюсь, а скажіть мені пожалоста, де саме білбше топили за партію регіонів? а потім за опзж? де ахметка зробив базу після донецка? блін. якесь совпаденіє
показать весь комментарий
31.03.2022 19:08 Ответить
 
 