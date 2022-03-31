Из Мариуполя в общей сложности эвакуировали 75 тысяч человек, - Верещук

Из Мариуполя гуманитарными коридорами удалось эвакуировать около 75 тысяч жителей, еще необходимо вывезти в безопасные места 100 тысяч.

Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По Мариуполю - нам удалось вывезти и помочь спастись примерно 75 тысячам людей. Относительно тех, кто остался и нуждается в немедленной эвакуации - еще около 100 тысяч женщин, детей, пожилых людей, людей с инвалидностью. Они очень нуждаются в нашей и мировой помощи" , – сказала Верещук.

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Она добавила, что еще около 45 тысяч человек захватчики насильственно депортировали в так называемую "ДНР" и Россию.

По словам Верещук, российские военнослужащие совершают огромное количество уголовных преступлений на временно захваченных территориях. Это убийства, издевательства, мародерство, изнасилования и другие. Их фиксирует Офис генерального прокурора Украины.

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"Но больше всего шокируют преступления сексуального характера. Они не имеют срока давности. Оккупанты издеваются над нашими детьми, несовершеннолетними девушками, женщинами. О таких фактах свидетельствуют женщины, которым удалось выйти из Мариуполя. Об этом должен знать весь мир", – сказала вице-премьер-министр.