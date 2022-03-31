The Guardian выйдет с обложкой "Кошмар Мариуполя". ФОТО

Британское издание The Guardian показало обложку апрельского номера The Guardian Weekly под названием "Кошмар Мариуполя".

Обложка нового номера уже представлена на сайте издания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Автор иллюстрации, размещенной на обложке - украинская художница Маша Фоя.

"Каждый раз, когда я слышу о новых преступлениях против своего народа, часть меня исчезает. Каждый раз я думаю, что российские оккупанты не могут совершать более позорных поступков, но потом наступает утро и я узнаю еще более отвратительные вещи", — отметила иллюстратор, которая эвакуировалась из Киева на Запад Украины.

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По словам художницы, уничтожение мирного населения Мариуполя "непростительно".

"И этот ужас происходит в ХХІ веке! Но я все равно не сдаюсь и все мы верим в нашу победу, верим в силу нашей страны!" – сказала она.

Как отмечает издание, в апрельском номере будут серьезные военные репортажи от ряда корреспондентов, а также экспертный анализ.