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The Guardian выйдет с обложкой "Кошмар Мариуполя". ФОТО

Британское издание The Guardian показало обложку апрельского номера The Guardian Weekly под названием "Кошмар Мариуполя".

Обложка нового номера уже представлена  на сайте издания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Автор иллюстрации, размещенной на обложке - украинская художница Маша Фоя.

"Каждый раз, когда я слышу о новых преступлениях против своего народа, часть меня исчезает. Каждый раз я думаю, что российские оккупанты не могут совершать более позорных поступков, но потом наступает утро и я узнаю еще более отвратительные вещи", — отметила иллюстратор, которая эвакуировалась из Киева на Запад Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в парламенте Бельгии: Мариуполь - самое страшное место в Европе. Там катастрофа, о которой все знают. Но никто не имеет достаточной решимости, чтобы помочь остановить ее. ВИДЕО

По словам художницы, уничтожение мирного населения Мариуполя "непростительно".

"И этот ужас происходит в ХХІ веке! Но я все равно не сдаюсь и все мы верим в нашу победу, верим в силу нашей страны!" – сказала она.

Как отмечает издание, в апрельском номере будут серьезные военные репортажи от ряда корреспондентов, а также экспертный анализ.

The Guardian выйдет с обложкой Кошмар Мариуполя 01

Великобритания (4952) Мариуполь (5710) СМИ (3835) The Guardian (29)


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Топ комментарии
+17
Такі речі сильно впливають не на уряд, а на громадську думку. А вони вже створюють тиск на уряд. І в будь-якому разі для нас зараз дуже важливе відношення рядових європейців - менше шансів, що їх уряди зроблять "зраду" (наприклад, погодяться на оплату в фублях за газ)
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31.03.2022 17:56
+13
Польське видання журналу Newsweek: "Чи поб'ють Путіна".
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31.03.2022 18:07
+13
Кто договорился ТИХО про сухопутный коридор ? Ермак с Козаком ?

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31.03.2022 18:12
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Правила форума Совет форумчан
а толку? небо не закрыли. всьо остальное для бедных и поцарапанных...
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31.03.2022 17:51 Ответить
Такі речі сильно впливають не на уряд, а на громадську думку. А вони вже створюють тиск на уряд. І в будь-якому разі для нас зараз дуже важливе відношення рядових європейців - менше шансів, що їх уряди зроблять "зраду" (наприклад, погодяться на оплату в фублях за газ)
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31.03.2022 17:56 Ответить
... очередная красная линия у макроШ...
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31.03.2022 17:56 Ответить
кацапи схоже збираються застосувати проти Маріуполя хімічну зброю
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31.03.2022 18:06 Ответить
Я тоже об этом давно думаю.
Взять Мариуполь не могут , а показать "победы" для кацапов очень нужно ( уничтожить Азов любой ценой ) и перед очередными договорняками для большей "аргументации" ...
Город окружен и у них будет время , что-бы потом всё зачистить . Очень боюсь , что так может быть .
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31.03.2022 18:28 Ответить
Польське видання журналу Newsweek: "Чи поб'ють Путіна".
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31.03.2022 18:07 Ответить
ФІФА визнала https://tsn.ua/prosport/fifa-pozbavila-chlenstva-v-organizaciyi-tri-*******-ale-ne-rosiyu-2025691.html російську мову однією з офіційних .
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31.03.2022 18:08 Ответить
КРОВАВАЯ ФИФА
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31.03.2022 18:14 Ответить
В мире должны разобраться с ДОГОВОРНЫМИ матчами ФИФА, с договорными тренирами в гимнастике и фигурном катании, с РАЗДАЧЕЙ ПРАВА олимпийских игр в МОК.
все ноги растут из гнилой коррупционной раши
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31.03.2022 18:17 Ответить
Попалось видео в твитере, его потом удалили, видимо за жестокость...
Там горы трупов, детей, женщин, - как в когда- то в Дахау... Кацапы таки повторили...
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31.03.2022 18:08 Ответить
Блин, да сколько ещё этот гребаный цирк будет продолжаться - чуть нет контроля - слуги сразу нагадят
1. Все лето писала - где отчёт по загрузке газа ( по дешёвке) от Нафтогаза . При Коболеве всегда летом отчёт был. А в ответ - тишина. Никого не интересовала эта тема ( ни журналистов, ни депутатов, ни правоохоронные органы) . Осенью поднялся гвалт - и где газ ( Боже Боже) и теперь так дорого ( Боже Боже)
2. Теперь пишу - КТО ПРОПУСТИЛ ОРКОВ ИЗ КРЫМА ? Зеленский будет разбираться? Из-за кого столько смертей и такой кусок территории под оккупацией? Ктотне создал в южных городах террооборону?

И ОПЯТЬ ТИШИНА. Ну хоть бы петицию Зе написали . Ведь столько смертей гражданского населения !!!
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31.03.2022 18:11 Ответить
Кто договорился ТИХО про сухопутный коридор ? Ермак с Козаком ?

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31.03.2022 18:12 Ответить
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31.03.2022 18:27 Ответить
Фсепропалонаспредали)
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31.03.2022 19:40 Ответить
Міністерство оборони Великої Британії показало мапу захоплених російськими військами територій України і територій, за які зараз точаться бої.
Інформація про ситуацію в Україні, яку має британська оборонна розвідка станом на 28 березня 2022 року. Червоним позначено території, які потрапили під контроль російської армії, а штриховкою - ті, за які йдуть бої.
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31.03.2022 19:07 Ответить
кошмар...
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31.03.2022 19:35 Ответить
Та не кошмар. Якщо відкинути окуповані з 2014 Крим і ОРДЛО, то орки захопили не так вже й багато. Але за останні дні ЗСУ і ТО вже не мало звільнили.
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31.03.2022 20:43 Ответить
все хорошо прекрасная маркиза...юга нет....
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31.03.2022 23:10 Ответить
Послухайте Бутусова.
https://www.youtube.com/watch?v=69xrrzLT2oM&t=2s https://censor.net/ua/video_news/3330199/mariupol_donbas_scho_vidbuvayetsya_i_scho_robyty_pryamyyi_efir_z_yuriyem_butusovym_video
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01.04.2022 03:39 Ответить
Мені здається зе договорився віддати південь ***** (Херсон, Маріуполь і коридор до Донбасу) за пару мільйонів доларів, тому розмінував вихід з Криму.

План зе, я гадаю, був в тому, щоб повалити підприємства ахметова, і стати таким же ****** з обнулєнієм як оригінальне *****.

Але, щось пішло не по плану зе, оригінальне ***** вирішило повністю захопити Україну.

Мені навіть здається, що зе, ще досі не зрозумів, що він отримував хабарі останні 3 роки за нищення армії та обороноздатності не просто так, а для повноцінного вторгнення.

Сподіваюся хоч дехто з 73%, що зробили все, щоб ***** напав зроблять висновки.
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31.03.2022 20:21 Ответить
Надайте нарешті кляту далекобійку, аніж малюнками душу травити! ((
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31.03.2022 22:15 Ответить
 
 