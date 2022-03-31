The Guardian выйдет с обложкой "Кошмар Мариуполя". ФОТО
Британское издание The Guardian показало обложку апрельского номера The Guardian Weekly под названием "Кошмар Мариуполя".
Обложка нового номера уже представлена на сайте издания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Автор иллюстрации, размещенной на обложке - украинская художница Маша Фоя.
"Каждый раз, когда я слышу о новых преступлениях против своего народа, часть меня исчезает. Каждый раз я думаю, что российские оккупанты не могут совершать более позорных поступков, но потом наступает утро и я узнаю еще более отвратительные вещи", — отметила иллюстратор, которая эвакуировалась из Киева на Запад Украины.
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По словам художницы, уничтожение мирного населения Мариуполя "непростительно".
"И этот ужас происходит в ХХІ веке! Но я все равно не сдаюсь и все мы верим в нашу победу, верим в силу нашей страны!" – сказала она.
Как отмечает издание, в апрельском номере будут серьезные военные репортажи от ряда корреспондентов, а также экспертный анализ.
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Взять Мариуполь не могут , а показать "победы" для кацапов очень нужно ( уничтожить Азов любой ценой ) и перед очередными договорняками для большей "аргументации" ...
Город окружен и у них будет время , что-бы потом всё зачистить . Очень боюсь , что так может быть .
все ноги растут из гнилой коррупционной раши
Там горы трупов, детей, женщин, - как в когда- то в Дахау... Кацапы таки повторили...
1. Все лето писала - где отчёт по загрузке газа ( по дешёвке) от Нафтогаза . При Коболеве всегда летом отчёт был. А в ответ - тишина. Никого не интересовала эта тема ( ни журналистов, ни депутатов, ни правоохоронные органы) . Осенью поднялся гвалт - и где газ ( Боже Боже) и теперь так дорого ( Боже Боже)
2. Теперь пишу - КТО ПРОПУСТИЛ ОРКОВ ИЗ КРЫМА ? Зеленский будет разбираться? Из-за кого столько смертей и такой кусок территории под оккупацией? Ктотне создал в южных городах террооборону?
И ОПЯТЬ ТИШИНА. Ну хоть бы петицию Зе написали . Ведь столько смертей гражданского населения !!!
Інформація про ситуацію в Україні, яку має британська оборонна розвідка станом на 28 березня 2022 року. Червоним позначено території, які потрапили під контроль російської армії, а штриховкою - ті, за які йдуть бої.
https://www.youtube.com/watch?v=69xrrzLT2oM&t=2s https://censor.net/ua/video_news/3330199/mariupol_donbas_scho_vidbuvayetsya_i_scho_robyty_pryamyyi_efir_z_yuriyem_butusovym_video
План зе, я гадаю, був в тому, щоб повалити підприємства ахметова, і стати таким же ****** з обнулєнієм як оригінальне *****.
Але, щось пішло не по плану зе, оригінальне ***** вирішило повністю захопити Україну.
Мені навіть здається, що зе, ще досі не зрозумів, що він отримував хабарі останні 3 роки за нищення армії та обороноздатності не просто так, а для повноцінного вторгнення.
Сподіваюся хоч дехто з 73%, що зробили все, щоб ***** напав зроблять висновки.