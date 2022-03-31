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The Guardian вийде з обкладинкою "Жахіття Маріуполя". ФОТО

Британське видання The Guardian показало обкладинку квітневого номера The Guardian Weekly під назвою "Жахіття Маріуполя".

Її оприлюднено на сайті видання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Авторкою ілюстрації, розміщеної на обкладинці, є українська художниця Маша Фоя.

"Щоразу, коли я чую про нові злочини проти свого народу, частина мене зникає. Щоразу я думаю, що російські окупанти не можуть робити більш ганебних вчинків, але потім настає ранок, і я дізнаюся про ще огидніші речі", — зазначила ілюстраторка, яка евакуювалася з Києва на Захід України.

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За словами художниці, знищення мирного населення Маріуполя "непрощенне".

"І це жахіття відбувається в ХХІ столітті! Але я все одно не здаюся і всі ми віримо в нашу перемогу, віримо в силу нашої країни!" - сказала вона.

Як зазначає видання, у ​​квітневому номері будуть серйозні воєнні репортажі від ряду кореспондентів, а також експертний аналіз.

The Guardian вийде з обкладинкою Жахіття Маріуполя 01

Автор: 

Велика Британія (5576) Маріуполь (3228) ЗМІ (1359) The Guardian (33)


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Топ коментарі
+17
Такі речі сильно впливають не на уряд, а на громадську думку. А вони вже створюють тиск на уряд. І в будь-якому разі для нас зараз дуже важливе відношення рядових європейців - менше шансів, що їх уряди зроблять "зраду" (наприклад, погодяться на оплату в фублях за газ)
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31.03.2022 17:56
+13
Польське видання журналу Newsweek: "Чи поб'ють Путіна".
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31.03.2022 18:07
+13
Кто договорился ТИХО про сухопутный коридор ? Ермак с Козаком ?

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31.03.2022 18:12
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а толку? небо не закрыли. всьо остальное для бедных и поцарапанных...
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31.03.2022 17:51 Відповісти
Такі речі сильно впливають не на уряд, а на громадську думку. А вони вже створюють тиск на уряд. І в будь-якому разі для нас зараз дуже важливе відношення рядових європейців - менше шансів, що їх уряди зроблять "зраду" (наприклад, погодяться на оплату в фублях за газ)
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31.03.2022 17:56 Відповісти
... очередная красная линия у макроШ...
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31.03.2022 17:56 Відповісти
кацапи схоже збираються застосувати проти Маріуполя хімічну зброю
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31.03.2022 18:06 Відповісти
Я тоже об этом давно думаю.
Взять Мариуполь не могут , а показать "победы" для кацапов очень нужно ( уничтожить Азов любой ценой ) и перед очередными договорняками для большей "аргументации" ...
Город окружен и у них будет время , что-бы потом всё зачистить . Очень боюсь , что так может быть .
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31.03.2022 18:28 Відповісти
Польське видання журналу Newsweek: "Чи поб'ють Путіна".
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31.03.2022 18:07 Відповісти
ФІФА визнала https://tsn.ua/prosport/fifa-pozbavila-chlenstva-v-organizaciyi-tri-*******-ale-ne-rosiyu-2025691.html російську мову однією з офіційних .
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31.03.2022 18:08 Відповісти
КРОВАВАЯ ФИФА
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31.03.2022 18:14 Відповісти
В мире должны разобраться с ДОГОВОРНЫМИ матчами ФИФА, с договорными тренирами в гимнастике и фигурном катании, с РАЗДАЧЕЙ ПРАВА олимпийских игр в МОК.
все ноги растут из гнилой коррупционной раши
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31.03.2022 18:17 Відповісти
Попалось видео в твитере, его потом удалили, видимо за жестокость...
Там горы трупов, детей, женщин, - как в когда- то в Дахау... Кацапы таки повторили...
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31.03.2022 18:08 Відповісти
Блин, да сколько ещё этот гребаный цирк будет продолжаться - чуть нет контроля - слуги сразу нагадят
1. Все лето писала - где отчёт по загрузке газа ( по дешёвке) от Нафтогаза . При Коболеве всегда летом отчёт был. А в ответ - тишина. Никого не интересовала эта тема ( ни журналистов, ни депутатов, ни правоохоронные органы) . Осенью поднялся гвалт - и где газ ( Боже Боже) и теперь так дорого ( Боже Боже)
2. Теперь пишу - КТО ПРОПУСТИЛ ОРКОВ ИЗ КРЫМА ? Зеленский будет разбираться? Из-за кого столько смертей и такой кусок территории под оккупацией? Ктотне создал в южных городах террооборону?

И ОПЯТЬ ТИШИНА. Ну хоть бы петицию Зе написали . Ведь столько смертей гражданского населения !!!
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31.03.2022 18:11 Відповісти
Кто договорился ТИХО про сухопутный коридор ? Ермак с Козаком ?

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31.03.2022 18:12 Відповісти
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31.03.2022 18:27 Відповісти
Фсепропалонаспредали)
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31.03.2022 19:40 Відповісти
Міністерство оборони Великої Британії показало мапу захоплених російськими військами територій України і територій, за які зараз точаться бої.
Інформація про ситуацію в Україні, яку має британська оборонна розвідка станом на 28 березня 2022 року. Червоним позначено території, які потрапили під контроль російської армії, а штриховкою - ті, за які йдуть бої.
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31.03.2022 19:07 Відповісти
кошмар...
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31.03.2022 19:35 Відповісти
Та не кошмар. Якщо відкинути окуповані з 2014 Крим і ОРДЛО, то орки захопили не так вже й багато. Але за останні дні ЗСУ і ТО вже не мало звільнили.
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31.03.2022 20:43 Відповісти
все хорошо прекрасная маркиза...юга нет....
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31.03.2022 23:10 Відповісти
Послухайте Бутусова.
https://www.youtube.com/watch?v=69xrrzLT2oM&t=2s https://censor.net/ua/video_news/3330199/mariupol_donbas_scho_vidbuvayetsya_i_scho_robyty_pryamyyi_efir_z_yuriyem_butusovym_video
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01.04.2022 03:39 Відповісти
Мені здається зе договорився віддати південь ***** (Херсон, Маріуполь і коридор до Донбасу) за пару мільйонів доларів, тому розмінував вихід з Криму.

План зе, я гадаю, був в тому, щоб повалити підприємства ахметова, і стати таким же ****** з обнулєнієм як оригінальне *****.

Але, щось пішло не по плану зе, оригінальне ***** вирішило повністю захопити Україну.

Мені навіть здається, що зе, ще досі не зрозумів, що він отримував хабарі останні 3 роки за нищення армії та обороноздатності не просто так, а для повноцінного вторгнення.

Сподіваюся хоч дехто з 73%, що зробили все, щоб ***** напав зроблять висновки.
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31.03.2022 20:21 Відповісти
Надайте нарешті кляту далекобійку, аніж малюнками душу травити! ((
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31.03.2022 22:15 Відповісти
 
 