The Guardian вийде з обкладинкою "Жахіття Маріуполя". ФОТО

Британське видання The Guardian показало обкладинку квітневого номера The Guardian Weekly під назвою "Жахіття Маріуполя".

Її оприлюднено на сайті видання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Авторкою ілюстрації, розміщеної на обкладинці, є українська художниця Маша Фоя.

"Щоразу, коли я чую про нові злочини проти свого народу, частина мене зникає. Щоразу я думаю, що російські окупанти не можуть робити більш ганебних вчинків, але потім настає ранок, і я дізнаюся про ще огидніші речі", — зазначила ілюстраторка, яка евакуювалася з Києва на Захід України.

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За словами художниці, знищення мирного населення Маріуполя "непрощенне".

"І це жахіття відбувається в ХХІ столітті! Але я все одно не здаюся і всі ми віримо в нашу перемогу, віримо в силу нашої країни!" - сказала вона.

Як зазначає видання, у ​​квітневому номері будуть серйозні воєнні репортажі від ряду кореспондентів, а також експертний аналіз.