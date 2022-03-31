The Guardian вийде з обкладинкою "Жахіття Маріуполя". ФОТО
Британське видання The Guardian показало обкладинку квітневого номера The Guardian Weekly під назвою "Жахіття Маріуполя".
Її оприлюднено на сайті видання, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Авторкою ілюстрації, розміщеної на обкладинці, є українська художниця Маша Фоя.
"Щоразу, коли я чую про нові злочини проти свого народу, частина мене зникає. Щоразу я думаю, що російські окупанти не можуть робити більш ганебних вчинків, але потім настає ранок, і я дізнаюся про ще огидніші речі", — зазначила ілюстраторка, яка евакуювалася з Києва на Захід України.
За словами художниці, знищення мирного населення Маріуполя "непрощенне".
"І це жахіття відбувається в ХХІ столітті! Але я все одно не здаюся і всі ми віримо в нашу перемогу, віримо в силу нашої країни!" - сказала вона.
Як зазначає видання, у квітневому номері будуть серйозні воєнні репортажі від ряду кореспондентів, а також експертний аналіз.
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Взять Мариуполь не могут , а показать "победы" для кацапов очень нужно ( уничтожить Азов любой ценой ) и перед очередными договорняками для большей "аргументации" ...
Город окружен и у них будет время , что-бы потом всё зачистить . Очень боюсь , что так может быть .
все ноги растут из гнилой коррупционной раши
Там горы трупов, детей, женщин, - как в когда- то в Дахау... Кацапы таки повторили...
1. Все лето писала - где отчёт по загрузке газа ( по дешёвке) от Нафтогаза . При Коболеве всегда летом отчёт был. А в ответ - тишина. Никого не интересовала эта тема ( ни журналистов, ни депутатов, ни правоохоронные органы) . Осенью поднялся гвалт - и где газ ( Боже Боже) и теперь так дорого ( Боже Боже)
2. Теперь пишу - КТО ПРОПУСТИЛ ОРКОВ ИЗ КРЫМА ? Зеленский будет разбираться? Из-за кого столько смертей и такой кусок территории под оккупацией? Ктотне создал в южных городах террооборону?
И ОПЯТЬ ТИШИНА. Ну хоть бы петицию Зе написали . Ведь столько смертей гражданского населения !!!
Інформація про ситуацію в Україні, яку має британська оборонна розвідка станом на 28 березня 2022 року. Червоним позначено території, які потрапили під контроль російської армії, а штриховкою - ті, за які йдуть бої.
https://www.youtube.com/watch?v=69xrrzLT2oM&t=2s https://censor.net/ua/video_news/3330199/mariupol_donbas_scho_vidbuvayetsya_i_scho_robyty_pryamyyi_efir_z_yuriyem_butusovym_video
План зе, я гадаю, був в тому, щоб повалити підприємства ахметова, і стати таким же ****** з обнулєнієм як оригінальне *****.
Але, щось пішло не по плану зе, оригінальне ***** вирішило повністю захопити Україну.
Мені навіть здається, що зе, ще досі не зрозумів, що він отримував хабарі останні 3 роки за нищення армії та обороноздатності не просто так, а для повноцінного вторгнення.
Сподіваюся хоч дехто з 73%, що зробили все, щоб ***** напав зроблять висновки.