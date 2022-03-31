Із Маріуполя загалом евакуювали 75 тисяч людей, - Верещук

Із Маріуполя гуманітарними коридорами загалом вдалося евакуювати близько 75 тисяч жителів, ще необхідно вивезти в безпечні місця 100 тисяч.

Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо Маріуполя - нам вдалося вивезти і допомогти врятуватися приблизно 75 тисячам людей. Щодо тих, хто залишився і потребує негайної евакуації, - ще близько 100 тисяч жінок, дітей, людей похилого віку, людей з інвалідністю. Вони дуже потребують нашої і світової допомоги", - сказала Верещук.

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Вона додала, що ще приблизно 45 тисяч людей загарбники насильно депортували у так звану "ДНР" та Росію.

За словами Верещук, російські військовослужбовці вчиняють величезну кількість кримінальних злочинів на тимчасово захоплених територіях. Це вбивства, знущання, мародерство, зґвалтування та інші. Їх фіксує Офіс генерального прокурора України.

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"Але найбільше шокують злочини сексуального характеру. Вони не мають терміну давності. Окупанти знущаються над нашими дітьми, неповнолітніми дівчатами, жінками. Про такі факти свідчать жінки, яким вдалося вийти з Маріуполя. Про це має знати весь світ", – сказала віцепрем’єр-міністр.