Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів. ФОТОрепортаж

Українські захисники звільнили місто Тростянець на Сумщині. Російські окупанти втратили десятки одиниць військової техніки.

Фото у Telegram опублікував журналіст Радіо Свобода Левко Стек, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятки одиниць техніки розбиті і захоплені. Номенклатура найрізноманітніша: починаючи з вантажівок і закінчуючи справними САУ з боєкомплектом. Значна кількість танків, серед яких і цілком придатні до використання. А ще БПМ, цистерни, кунги, екскаватори. Про трофейний БК взагалі мовчу. ... Йдеться про десятки одиниць", - зазначив він.

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Також Стек опублікував фото спаленого автомобіля окупантів "Рись": "По суті, це IVECO LMV, яку практично зібраною привозили з Італії в Росію, де прикручували бампери і шильдік з назвою. Коштувала машина втричі дорожче за їхній ББМ "Тигр". Броньовик почав надходити на озброєння ЗС РФ у 2010-х. Останні кілька років поставки наче припинились".





