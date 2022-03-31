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Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів. ФОТОрепортаж

Українські захисники звільнили місто Тростянець на Сумщині. Російські окупанти втратили десятки одиниць військової техніки.

Фото у Telegram опублікував журналіст Радіо Свобода Левко Стек, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятки одиниць техніки розбиті і захоплені. Номенклатура найрізноманітніша: починаючи з вантажівок і закінчуючи справними САУ з боєкомплектом. Значна кількість танків, серед яких і цілком придатні до використання. А ще БПМ, цистерни, кунги, екскаватори. Про трофейний БК взагалі мовчу. ... Йдеться про десятки одиниць", - зазначив він.

Також читайте: Тростянець після звільнення від окупантів. ФОТОрепортаж

Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 01
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 02
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 03
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 04
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 05
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 06
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 07
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 08
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 09
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 10

Також дивіться: "Де спали, там ходили в туалет і їли. Їли з раковини", - в ДСНС показали, як жили російські окупанти в Тростянці. ВIДЕО

Також Стек опублікував фото спаленого автомобіля окупантів "Рись": "По суті, це IVECO LMV, яку практично зібраною привозили з Італії в Росію, де прикручували бампери і шильдік з назвою. Коштувала машина втричі дорожче за їхній ББМ "Тигр". Броньовик почав надходити на озброєння ЗС РФ у 2010-х. Останні кілька років поставки наче припинились".

Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 11
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 12
Околиці звільненого Тростянця завалені розбитою технікою російських окупантів 13

Автор: 

Сумська область (3667) Тростянець (36)


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Топ коментарі
+67
Загімновано )
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31.03.2022 19:28
+35
красиво!!!!
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31.03.2022 19:24
+25
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31.03.2022 19:30
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Дивіться там всередені щоб органіки не було. відшкрябуйте якось.
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31.03.2022 19:24 Відповісти
красиво!!!!
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31.03.2022 19:24 Відповісти
Танки на первых двух фото можно восстановить, я полагаю?
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31.03.2022 19:26 Відповісти
Не очень надежный броневик, судя по фото, либо отработали чем-то хорошим....
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31.03.2022 19:26 Відповісти
димок димок від машин
мов дівочі літа...
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31.03.2022 19:26 Відповісти
Не той тепер Тростянець..
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31.03.2022 19:40 Відповісти
О, про дівок нагадали...

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31.03.2022 20:32 Відповісти
не забувайте про міни....
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31.03.2022 19:27 Відповісти
Загімновано )
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31.03.2022 19:28 Відповісти
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31.03.2022 19:30 Відповісти
******* ватных ********** будем до полного их уничтожения ! Никакой пощады кацапским тварям !
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31.03.2022 19:27 Відповісти
кацапам пргосто ******. Поверьте там их зажмурило ВСУ далеко за 30 к жмуров, покалеченных просто тысячиии. Слава Украине. Добивайте в плен не брать пидоров. Для Гааги уже есть. ВСУ самая сильная армия на континенте. ГЕРОИ
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31.03.2022 19:27 Відповісти
Проскакувала десь інфа про кацапські офіційні звіти. Коли наші подавали 16700 дохлих орків, у цих звітах значилося десь 19600. Так що цілком імовірно, що наші не дорахувалися. Ще й на це лайно відволікатися.
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31.03.2022 19:36 Відповісти
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31.03.2022 19:30 Відповісти
Місцеві ромале озолотяться.
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31.03.2022 19:31 Відповісти
На цензоре полно фото с разбитой кацапской техникой. А где ,асвабадители,,?Техника есть, персонала нет! В чем подвох?
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31.03.2022 19:35 Відповісти
Поскидали в КАМАЗИ, і безплатно повезли за парєбрік. Чи в таке вже не віриться?!
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31.03.2022 19:37 Відповісти
съели собаки, крысы и дикие животные то что из мяса целого осталось.
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31.03.2022 19:45 Відповісти
Всі "асвабадітєлі" з тої техники у півлітрову баночку помістяться.
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31.03.2022 19:47 Відповісти
Красівоє.
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31.03.2022 19:36 Відповісти
НУ ПРОСТО ЗАЕ"ИСЬ !
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31.03.2022 19:42 Відповісти
Классные фотки. Точнее, то, что на них изображено. Радует глаз и вдохновляет. Слава ВСУ !!!
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31.03.2022 19:45 Відповісти
Впечатляет. Слава ЗСУ!
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31.03.2022 20:12 Відповісти
Ось вона друга армія світу ,рашисти створили ілюзію ,насправді це нікчемні варвари і мародери ,украінці показали всьомусвіті як треба знищувати цю чуму.
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31.03.2022 20:31 Відповісти
Зря фото санитарки расхеряченной выложили. Расхерячили то - правильно, вот только выкладывать фото - зря. это только лить воду на мельницу орковской пропаганды
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31.03.2022 20:38 Відповісти
Де ти санітарну машину бачиш тут ? Намальований від руки кацапом хрестик на бочині тигра зробив його санітарною машиною ? (( вже вивчили це на Херсонщині коли кацапня для прикриття цілі колони такими хрестиками обмальовувала (( а якщо на танку намалюють - теж пропонуватимеш не підбивати і фотки не викладати ?
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31.03.2022 21:05 Відповісти
Що за наївність. Ви ще оркам завіряйте свідоцтва про смерть.
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31.03.2022 21:47 Відповісти
Интересно, почему на многих фотках у русских грузовиков открыт капот? Это они как обычно ломаются а русские в спешке пытаются их чинить, что бы хоть как-то уехать? Или в панике при бегстве пиз*т аккумуляторы?))
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31.03.2022 21:42 Відповісти
У Тростянці реально були зондеркоманде ZZ! Відповідно це трусливі садисти! Вони лише мирних людей вбивати можуть, тому й були розгромлені безславно
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31.03.2022 21:50 Відповісти
 
 