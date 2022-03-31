Тростянець після звільнення від окупантів. ФОТОрепортаж
Після звільнення від окупантів у Тростянці - численні руйнування. Загарбники розстріляли міську лікарню, зруйнували привокзальну площу, лишили по собі розтяжки й міни.
Фото з Тростянця опублікував у фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За словами місцевих жителів, росіяни навіть не намагалися взяти владу, вони зайняли кілька позицій у місті і чекали швидкого просування далі, а коли цього не відбулося, почали займатися мародерством та хаотичним захистом", - написав Кубраков.
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