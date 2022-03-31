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Тростянець після звільнення від окупантів. ФОТОрепортаж

Після звільнення від окупантів у Тростянці - численні руйнування. Загарбники розстріляли міську лікарню, зруйнували привокзальну площу, лишили по собі розтяжки й міни.

Фото з Тростянця опублікував у фейсбуці міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За словами місцевих жителів, росіяни навіть не намагалися взяти владу, вони зайняли кілька позицій у місті і чекали швидкого просування далі, а коли цього не відбулося, почали займатися мародерством та хаотичним захистом", - написав Кубраков.

Читайте: Окупанти намагаються створити в Маріуполі свою "адміністрацію"

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Тростянець після звільнення від окупантів 02
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Тростянець після звільнення від окупантів 04
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Тростянець після звільнення від окупантів 06
Тростянець після звільнення від окупантів 07
Тростянець після звільнення від окупантів 08
Тростянець після звільнення від окупантів 09
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Тростянець після звільнення від окупантів 11
Тростянець після звільнення від окупантів 12
Тростянець після звільнення від окупантів 13
Тростянець після звільнення від окупантів 14
Тростянець після звільнення від окупантів 15
Тростянець після звільнення від окупантів 16
Тростянець після звільнення від окупантів 17
Тростянець після звільнення від окупантів 18
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Тростянець після звільнення від окупантів 21
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Тростянець після звільнення від окупантів 25
Тростянець після звільнення від окупантів 26
Тростянець після звільнення від окупантів 27
Тростянець після звільнення від окупантів 28
Тростянець після звільнення від окупантів 29
Тростянець після звільнення від окупантів 30
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Тростянець після звільнення від окупантів 33

Автор: 

окупація (6685) Сумська область (3667) Кубраков Олександр (447) Тростянець (36)


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русский мир....с*ки...
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31.03.2022 19:32 Відповісти
Ужас
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31.03.2022 19:32 Відповісти
Справжня орда, бл.ть
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31.03.2022 20:00 Відповісти
А які дороги чудові....
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31.03.2022 22:37 Відповісти
"Урал" с пропеллером - хотели поскорее дойти до Киева!
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01.04.2022 12:31 Відповісти
 
 