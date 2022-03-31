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Тростянец после освобождения от оккупантов. ФОТОрепортаж

После освобождения от оккупантов в Тростянце – многочисленные разрушения. Захватчики расстреляли городскую больницу, разрушили привокзальную площадь, оставили после себя растяжки и мины.

Фото из Тростянца опубликовал в фейсбуке министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Цензор.НЕТ.

"По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, стали заниматься мародерством и хаотической защитой", - написал Кубраков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Где спали, там ходили в туалет и ели. Ели из раковины", - в ГСЧС показали, как жили российские оккупанты в Тростянце. ВИДЕО

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Тростянец после освобождения от оккупантов 12
Тростянец после освобождения от оккупантов 13
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Тростянец после освобождения от оккупантов 15
Тростянец после освобождения от оккупантов 16
Тростянец после освобождения от оккупантов 17
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Тростянец после освобождения от оккупантов 23
Тростянец после освобождения от оккупантов 24
Тростянец после освобождения от оккупантов 25
Тростянец после освобождения от оккупантов 26
Тростянец после освобождения от оккупантов 27
Тростянец после освобождения от оккупантов 28
Тростянец после освобождения от оккупантов 29
Тростянец после освобождения от оккупантов 30
Тростянец после освобождения от оккупантов 31
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Тростянец после освобождения от оккупантов 33

Автор: 

оккупация (10135) Сумская область (3117) Кубраков Александр (222) Тростянец (26)


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русский мир....с*ки...
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31.03.2022 19:32 Ответить
Ужас
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31.03.2022 19:32 Ответить
Справжня орда, бл.ть
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31.03.2022 20:00 Ответить
А які дороги чудові....
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31.03.2022 22:37 Ответить
"Урал" с пропеллером - хотели поскорее дойти до Киева!
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01.04.2022 12:31 Ответить
 
 