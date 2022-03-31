Тростянец после освобождения от оккупантов. ФОТОрепортаж
После освобождения от оккупантов в Тростянце – многочисленные разрушения. Захватчики расстреляли городскую больницу, разрушили привокзальную площадь, оставили после себя растяжки и мины.
Фото из Тростянца опубликовал в фейсбуке министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Цензор.НЕТ.
"По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, стали заниматься мародерством и хаотической защитой", - написал Кубраков.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Женя-Женя
показать весь комментарий31.03.2022 19:32 Ответить Мне нравится 4
Сергей Середа
показать весь комментарий31.03.2022 19:32 Ответить Мне нравится 2
Kirill-lvov Doroshenko
показать весь комментарий31.03.2022 20:00 Ответить Мне нравится 4
Pawlo Kit
показать весь комментарий31.03.2022 22:37 Ответить Мне нравится 0
Nick Nemo
показать весь комментарий01.04.2022 12:31 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль