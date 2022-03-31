Тростянец после освобождения от оккупантов. ФОТОрепортаж

После освобождения от оккупантов в Тростянце – многочисленные разрушения. Захватчики расстреляли городскую больницу, разрушили привокзальную площадь, оставили после себя растяжки и мины.

Фото из Тростянца опубликовал в фейсбуке министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Цензор.НЕТ.

"По словам местных жителей, россияне даже не пытались взять власть, они заняли несколько позиций в городе и ждали быстрого продвижения дальше, а когда этого не произошло, стали заниматься мародерством и хаотической защитой", - написал Кубраков.

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