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Новости Агрессия России против Украины Война
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В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей, - начаты уголовные производства

тростянець

В освобожденном от российских оккупантов Тростянце Сумской области обнаружены связанные тела мирных жителей с огнестрельными ранениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора в телеграм-канале.

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, во время оккупации г. Тростянец похищали и издевались над мирными жителями. После освобождения города от российских войск 30 марта было обнаружено два связанных тела с огнестрельными ранениями.  Погибшими оказались мирные местные жители, об исчезновении которых родственники сообщали за несколько дней до этого", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19047) пытки (832) Тростянец (26)


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Топ комментарии
+24
А нам катовать кацапов низя ато ***** абидеца и на весь ир покажет? кормите их и дальше пирожками и поите чаем. Дбл
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01.04.2022 13:05
+24
кацапов катовать нельзя а вот уничтожать окупантов можно и даже нужно.
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01.04.2022 13:08
+19
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01.04.2022 13:05
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А нам катовать кацапов низя ато ***** абидеца и на весь ир покажет? кормите их и дальше пирожками и поите чаем. Дбл
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01.04.2022 13:05 Ответить
нам не было обявлено войны по этому нада стримить пытки и убийства кацапов ОН **** ЛАНЙ !!!!
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01.04.2022 13:06 Ответить
кацапов катовать нельзя а вот уничтожать окупантов можно и даже нужно.
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01.04.2022 13:08 Ответить
нужно катовать, снимать с них скальпы. пихать под ногти иглы, ставить тройку вряд и стрелять в череп, кормить битым стеклом. Это нужно делать для того что бы эти мрази просто сразу поносили гавном когда услышат слово УКРАИНА!!!
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01.04.2022 13:10 Ответить
е, да то кацап справжнісенький, під патріота косить.
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01.04.2022 13:42 Ответить
я б вас пацифистов кидал бы на разминование минных полей, своими ногами. если чесно!!!
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01.04.2022 13:11 Ответить
так пан виходить садист, якому по барабану кого і за що катувати, а пан часом не кацап? Теж мені, пацифістів знайшов!
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01.04.2022 13:40 Ответить
Знаеш как было в древней Спарте? Всяких калечей кидали со скалы. В наше же время люди которые от хлеба кашляют сидят на таблетках щасливые и здоровые. А молодые люди, которые должны подымать экономику и содержать этих больных людей должны идти воевать и отдавать за это свои жизни. Может все будем лепту в победу вносить, а не от хлеба кашлять?
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01.04.2022 14:04 Ответить
тільки фашисти хворих вбивали.
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01.04.2022 14:10 Ответить
с цапами можно делать всё. нельзя это всё только афишировать, аппетит своего эго нужно умерить.
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01.04.2022 13:11 Ответить
Ну тут, друг, я не согласен. Нам кроме пушек, которые и так будут давать - помощи нету. небо не закрыто, впрягаться никто не хочет. Зверство можно умерить только большим зверством. По этому чем больше кацапы "поймут" какие тут живут нацысты тем скорее все это кончится. И не будет там мобилизации. будут самострелы в ногу лишь бы не поехать в УКРАИНУ!!!!!
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01.04.2022 13:14 Ответить
уміряючи звірство ще більшим звірством ми перетворимся на кацапів. У нас війна з дуже небезпечним ворогом, ми потребуємо зброї, майстерності, врівноваженості, і меньше емоцій.
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01.04.2022 13:46 Ответить
Вот чисто для всех: думка, что зверства над кацапами мобилизирует когото-там это все херня. мобилизирует только ********* в однакласниках писать посты. Я каждый вечер, под односолодовый и сигару ******* мордоровцев в чат рулетке, и что-то никто не хочет ехать в Украину
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01.04.2022 13:56 Ответить
ну так чого пан тут закликає нас душу свою звірствами поганити, як у пана така користна і приємна праця є?
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01.04.2022 14:00 Ответить
та що з ними можна робити? забити і забути, стільки уваги до цього лайна, ще пересваріться.
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01.04.2022 14:04 Ответить
так не можна, бо ми не кацапи, ми не один народ.
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01.04.2022 13:38 Ответить
Можна. Нас вбивають. І харош тут уже тобі нести нісесітнеці... із Пільши тим паче.
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01.04.2022 14:00 Ответить
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01.04.2022 13:05 Ответить
Звичайний фашизм рашизм.
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01.04.2022 13:08 Ответить
А скільки таких злочинів рашисти коять на окупованому півдні та сході України!
Найбільше болить за людей, окі опинились в окупації.
Триндьож про компромісні території це зрада українців, яких катують та вбивають рашисти.
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01.04.2022 13:11 Ответить
ми повинні пам'ятати хто в цьому винен,хто 3 роки не дбав ні про оборону держави ні про ії розвиток.
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01.04.2022 13:14 Ответить
І перших п'ять теж
На що тратилися кошти,на який непотріб,який в цей час стоїть мертвим грузом и не виконує ніяких боєздатних функцій.кожня вша з 91 року повинна отримати своє!!
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01.04.2022 14:12 Ответить
не тільки, це ще й в майбутньому велика проблема. Бо як би не відібрали би Крим і Донбас був би їм не потрібен, і на Півдні зараз було би спокійно, не можна залишити Крим ім, бо то плацдарм для нападу на нас.
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01.04.2022 13:48 Ответить
Давно уже придумано, как наказывать за пытки и изнасилования. Из пленных выбивают номера подразделений, воевавших там, где были военные преступления против гражданских. Если в плен попадает ЛЮБОЙ орк из такого подразделения, с ним проделывают следующее: отрезают член, засовывают ему же в рот, а потом отрезают голову. Видео с пояснениями причин такой казни отправляют родственникам орков.
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01.04.2022 13:16 Ответить
да, а потім цевідео потрапляє до фсб, обробляється як треба пропагандонами і ось вже по всьому Світу ті підорви триндять що українці кати. Благо за кордоном шлюшек падких на гроші і мріючих паскарєй закончить ету вайну і таргавать па-старому, хоч греблю гать! не бачили як всіх розвели з тією курвою овсянніковою? І одразу ж почалося, там тоже люди, не все так однозначно. Залиште справу професіоналам.
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01.04.2022 13:52 Ответить
Где-то мне сдается, по мере освобождения наших территорий и населенных пунктов пленных орков будет существенно все меньше и меньше: как-то неожиданно увеличится количество их связанных трупов с дырками в башке. И ни при чем будет никакая Женевская либо Занзибарская конвенция - во всем будут чечены виноваты
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01.04.2022 13:30 Ответить
і не чеченці зовсім а кадировці.
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01.04.2022 13:55 Ответить
Напали как фашисты в 1941м без объявления войны, а их называют россиянами. Почему в СМИ говорят россияне? Нужно говорить и писать в СМИ - фашистские захватчики. Без упоминания российские, потому что кроме российских других фашистов нет.
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01.04.2022 14:06 Ответить
До фашистов этим гопникам, как до Луны рачки. У итальянцев была строгая идеология. А тут только ложь и дерьмо.
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01.04.2022 16:58 Ответить
Или не фашистские захватчики, а фашистские оккупанты. Но не упоминать слово российские. Весь мир итак знает, что российские
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01.04.2022 14:07 Ответить
 
 