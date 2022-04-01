В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей, - начаты уголовные производства

В освобожденном от российских оккупантов Тростянце Сумской области обнаружены связанные тела мирных жителей с огнестрельными ранениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора в телеграм-канале.

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, во время оккупации г. Тростянец похищали и издевались над мирными жителями. После освобождения города от российских войск 30 марта было обнаружено два связанных тела с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались мирные местные жители, об исчезновении которых родственники сообщали за несколько дней до этого", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ уничтожили одно из самых современных медучреждений в Украине - Тростянецкую больницу: расстреляли из танков и минометов. ФОТОрепортаж