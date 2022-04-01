В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей, - начаты уголовные производства
В освобожденном от российских оккупантов Тростянце Сумской области обнаружены связанные тела мирных жителей с огнестрельными ранениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора в телеграм-канале.
"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, во время оккупации г. Тростянец похищали и издевались над мирными жителями. После освобождения города от российских войск 30 марта было обнаружено два связанных тела с огнестрельными ранениями. Погибшими оказались мирные местные жители, об исчезновении которых родственники сообщали за несколько дней до этого", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры осуществляются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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фашизмрашизм.
Найбільше болить за людей, окі опинились в окупації.
Триндьож про компромісні території це зрада українців, яких катують та вбивають рашисти.
На що тратилися кошти,на який непотріб,який в цей час стоїть мертвим грузом и не виконує ніяких боєздатних функцій.кожня вша з 91 року повинна отримати своє!!