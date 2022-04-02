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Російські війська, які відступають від Києва, зосереджуються у Поліському радіаційному заповіднику, - Генштаб ЗСУ

генштаб,зсу

Генеральній штаб ЗСУ опублікував оперативну інформація щодо ситуації на Поліському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Поліському напрямку противник діє силами окремих підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії, 37-ї окремої мотострілецької бригади та 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії. Наступальних дій не проводив, основні зусилля зосереджував на веденні оборони окремих рубежів з метою прикриття відведення військ на територію республіки білорусь. Здійснює мінування районів місцевості та техніки, яка не підлягає евакуації, руйнування об’єктів інфраструктури для затримки просування наших військ.

За наявними даними, підрозділи збройних сил російської федерації, які відводяться до білорусі зосереджуються на території Поліського радіаційного заповідника у районах населених пунктів Кіров, Хільчиха, Наровля та Волоховщина", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ, які рили окопи в Рудому лісі, заслуговують на премію Дарвіна, - Верещук

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501) зона відчуження (324)


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Топ коментарі
+23
Пусть в Рыжий лес отходят и там окапываются, это самое безопасное место!
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02.04.2022 01:09
+16
Теперь ночью кацапов и без тепловизоров будет видно, а замаскированных можно счетчиком Гейгера обнаруживать...
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02.04.2022 01:29
+11
Новые соискатели премии Дарвина
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02.04.2022 01:11
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Там дощик йде, залізуть в болота по самі вуха.
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02.04.2022 01:08 Відповісти
Поліська земля це вам не чорнозем , там пісок ,а він дощу не боїться. А от як дощу нема та сухо ото хуже
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02.04.2022 01:32 Відповісти
кацапские сталкеры...
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02.04.2022 01:09 Відповісти
плавно превращающиеся в снорков....
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02.04.2022 01:25 Відповісти
Розробники Сталкер2 GSC Game World сказали шо москалям грати не дадуть, от вони тут онлайн вирішили побавитися
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02.04.2022 06:58 Відповісти
Пусть в Рыжий лес отходят и там окапываются, это самое безопасное место!
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02.04.2022 01:09 Відповісти
Там Чубайс
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02.04.2022 01:11 Відповісти
Говорят там водится много РЫЖИХ ЛИСИЦ И БУДЕТ ПИСЕЦ КАЦАПАМ
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02.04.2022 02:43 Відповісти
на ротацію
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02.04.2022 06:04 Відповісти
Альберт одобряет , в лесу хорошо
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02.04.2022 01:10 Відповісти
Альберт ні до чого, а от Марія Склодовська-Кюрі точно схвалює
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02.04.2022 06:52 Відповісти
Солдатами світла стануть, а от солдатами добра не
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02.04.2022 01:10 Відповісти
Новые соискатели премии Дарвина
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02.04.2022 01:11 Відповісти
Ходячие мертвецы!!! Решили продлить сериал!
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02.04.2022 01:13 Відповісти
Я надіюсь, окопи і землянки копати будуть?
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02.04.2022 01:14 Відповісти
Саркофаг собі будувати будуть, хто ж тепер їх на незаражену територію пустить?
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02.04.2022 01:19 Відповісти
🤣🤣🤣
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02.04.2022 02:44 Відповісти
Так нужно их артой перекопать чтобы земли радиоактивной наелись и нанюхались
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02.04.2022 01:16 Відповісти
Теперь ночью кацапов и без тепловизоров будет видно, а замаскированных можно счетчиком Гейгера обнаруживать...
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02.04.2022 01:29 Відповісти
Нехай трохи там посидять і скоро їх по криках, ригачках і дрисні будуть знаходити.
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02.04.2022 02:12 Відповісти
Правильного кацапа в тепловизор не видно.
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02.04.2022 11:29 Відповісти
Кілька годин після того, яу він став правильним, ще видно.
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02.04.2022 12:02 Відповісти
Це стає схожим на Чорнобаївський магнітний полюс... Так і тягне до земельки...
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02.04.2022 04:00 Відповісти
То що - невичерпну реліктову артезіанську бояру орки шукають у Чорнобилі? Ну то успіхів їм.
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02.04.2022 04:18 Відповісти
Отдыхают в заповеднике после Рыжего леса.
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02.04.2022 11:28 Відповісти
 
 