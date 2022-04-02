Околиці Кривого Рогу обстріляні окупантами з "ГРАДів", - Вілкул

Російські війська здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УП повідомив голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.

"Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка".

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