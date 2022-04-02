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Околиці Кривого Рогу обстріляні окупантами з "ГРАДів", - Вілкул

вілкул

Російські війська здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УП повідомив голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.

 "Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстрілюють Криворізький район з території Херсонщини, - голова Дніпропетровської облради Лукашук

Автор: 

Кривий Ріг (1348) обстріл (28263)


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Топ коментарі
+8
І це називається "...відкинули ворога на 50-70 км.??!!"
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02.04.2022 01:45
+6
Пока существуют две точки массовой утилизации русни - Чернобаевка и Рыжий лес под Чернобылем. Надо еще создавать.
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02.04.2022 01:49
+6
150 км
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02.04.2022 02:02
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Коли їх там вже заспокоють та "на кар'єр вивезуть"?
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02.04.2022 01:44 Відповісти
Пока существуют две точки массовой утилизации русни - Чернобаевка и Рыжий лес под Чернобылем. Надо еще создавать.
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02.04.2022 01:49 Відповісти
ІнГОК - найбільший кар'єр Європи, якщо не помиляюсь. Скільки русні можна там поховати і ніхто не знайде... А по Кривому Рогу тих кар'єрів як у дурня фантиків.
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02.04.2022 02:05 Відповісти
І це називається "...відкинули ворога на 50-70 км.??!!"
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02.04.2022 01:45 Відповісти
Кривой Рог самый длинный город В Европе, по прямой 66 км.
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02.04.2022 01:50 Відповісти
150 км
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02.04.2022 02:02 Відповісти
вроде бы как 126 км. Можно конечно пробовать окружить, но там может получиться десяток Чернобаевок.
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02.04.2022 02:12 Відповісти
почти 50км
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02.04.2022 02:49 Відповісти
Думки поділились... Стосовно протяжності Кривого Рогу.
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02.04.2022 02:57 Відповісти
Блок посты для ракет - не защита.
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02.04.2022 07:26 Відповісти
Вы ж блин проспали - это 15-20 км от города.
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02.04.2022 01:48 Відповісти
я за інгулець не турбуюсь, їм пі39а Поворознюк таке не пробачить,він там все замінував
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02.04.2022 01:53 Відповісти
Це не той Інгулець, а Поворознюк з Петрово.
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02.04.2022 02:04 Відповісти
Да, в противоположной стороне
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02.04.2022 04:33 Відповісти
как они там оказались? с такими темпами они скоро к Киеву снизу подойдут, пока нам про Чернобаевку будут рассказывать...
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02.04.2022 02:53 Відповісти
А нікого не бентежить взагалі особистість вілкула? Люди у вас пам'ять куряча
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02.04.2022 07:12 Відповісти
Вілкул сам корегує ту артилерію, ринівське лайно
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02.04.2022 07:17 Відповісти
З такою динамікою Вілкул скоро навчиться казати слово "паляниця"!
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02.04.2022 09:15 Відповісти
Папуга теж може цього навчитися. Це означає, що здібностей к папуг більше, ніж у кацапів, але це не означає, що Вілкул - патріот України. Він - ворог України.
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02.04.2022 09:26 Відповісти
С градов околицы? А как они подошли так близко, у нас же отбрасывают ежедневно по всем направлениям по 50км.
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02.04.2022 09:18 Відповісти
Від села Бабине, Херсонської областідо околиць Інгулецького р-ну десь близько 40 км. Град може дістати.
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02.04.2022 09:42 Відповісти
совинформбюро... а те, кто стрелял - не уничтожены...
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03.04.2022 06:36 Відповісти
 
 