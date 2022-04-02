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Околиці Кривого Рогу обстріляні окупантами з "ГРАДів", - Вілкул
Російські війська здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УП повідомив голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.
На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.
"Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка".
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