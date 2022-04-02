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Новини Санкції проти Росії
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Берлін розглядає можливість видворення російських дипломатів, - німецькі ЗМІ

німеччина

Уряд Німеччини розглядає можливість видворення "значної кількості" російських дипломатів, яких підозрюють у веденні розвідувальної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", цитуючі Suddeutsche Zeitung із посиланням на джерела.

Політичний директор Міністерства закордонних справ Тьорвен Беллман на конференції зі своїми колегами з країн G7 на початку цього тижня розповіла про "пакет рішень", який також може включати відкликання акредитації у співробітників російського посольства.

За інформацією видання, Німеччина може вислати з російських представництв у країні таку ж кількість працівників, як нещодавно Бельгія та Нідерланди, тобто близько 20. В уряді все обговорюються різні варіанти.

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Рішення має бути ухвалене за домовленістю між офісом канцлера, Міністерством закордонних справ та Міністерством внутрішніх справ, але це поки неможливо. В уряді існують розбіжності щодо сенсу такого виключення.

Хоча в колах спецслужб відомо, що Росія утримує в Берліні велику кількість неофіційних співробітників спецслужб, Федеральна служба розвідки (BND) і Управління із захисту конституції бачать, що можуть контролювати цих співробітників. За даними спецслужб, протягом кількох останніх тижнів вони поводилися непомітно.

BND, яка підпорядковується відомству канцлера, виходить з того, що видворення російських дипломатів спричинить відповідні контрзаходи з боку російської сторони, що значно зменшить кількість німецьких дипломатів у Росії.

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Автор: 

Німеччина (7326) дипломати (565)


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Топ коментарі
+8
А можна дату та час наголосити, та я підʼїду, щоб підсрачника дати?
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02.04.2022 02:10
+6
Да там пол Германии надо выдворять - внедряли кацапских агентов 30 лет . И через балет и через банки
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02.04.2022 02:20
+5
Дякую тобi Друже!!!
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02.04.2022 02:11
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Что значит подстрачника? Вы цивилизованный человек. Киньте в него кирпичем!
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02.04.2022 02:14 Відповісти
А можна дату та час наголосити, та я підʼїду, щоб підсрачника дати?
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02.04.2022 02:10 Відповісти
Дякую тобi Друже!!!
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02.04.2022 02:11 Відповісти
Дипломатам це не сподобається.
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02.04.2022 02:15 Відповісти
Да там пол Германии надо выдворять - внедряли кацапских агентов 30 лет . И через балет и через банки
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02.04.2022 02:20 Відповісти
В Україні їх ще більше
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02.04.2022 02:38 Відповісти
А Баба Яга Меркель проти!
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02.04.2022 02:40 Відповісти
Внимание! Вата распространяет Фейк о выжившей Марьяне Подгурской из мариупольского роддома которая рассказывает что роддом бомбили ВСУ https://www.youtube.com/watch?v=7Kjtxb0gZ1o
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02.04.2022 02:23 Відповісти
не, ну если конечно последние несколько недель ведут себя незаметно, то тогда чего уж - можно и оставить. У BND всё на контроле еще со времён Шрёдера. Но всё-таки хотелось бы знать, они там в своих кабинетах еще по немецки разговаривают?
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02.04.2022 02:24 Відповісти
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02.04.2022 02:33 Відповісти
«Полезные идиоты» Путина в Германии. Как исторические ошибки Меркель, Шольца и целого поколения политиков ФРГ приблизили войну - Politico

30 марта, 12:29

https://nv.ua/world/countries/poleznye-idioty-putina-v-germanii-v-chem-oshibalis-nemeckie-politiki-ot-merkel-do-sholca-ekspert-50229563.html

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02.04.2022 02:34 Відповісти
та не розглядати можливість видворення потрібно, а видворяти їх з Німеччини негайно. при чому не тільки дипломатів, а добряче перешерстити всю Німеччину, бо в Німеччині діє найбільша московська агентура. всіх нах за шкірку і за поребрик.
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02.04.2022 03:01 Відповісти
Краще відразу їх прикопайте, збережети багато людських життів
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02.04.2022 03:03 Відповісти
если такие сотрудники как путин, не высылайте, пусть и дальше работают. Толку для кацапской разведки никакого, а инвалютные рубли уходят
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03.04.2022 06:39 Відповісти
 
 