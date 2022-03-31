Найважливіша основа економічної бізнес-моделі Путіна вислизає у нього з рук, - Шольц

Німеччина і Євросоюз активно зменшують залежність від російських носіїв.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з канцлером Австрії Карлом Нехаммером після перемовин у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Шольца, хоч ембарго на імпорт енергоносіїв не було запроваджено, та Німеччина швидкими темпами скорочує його. Він припустив, що вже цього року ФРН може позбутися залежності від російських нафти та вугілля.

Щодо газу, на думку канцлера, процес потребуватиме дещо більше часу, адже для доставки цього енергоносія потрібні транспортні потужності. "Німеччина дуже наполегливо працює зараз над створенням нової інфраструктури", - запевнив глава уряду.

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Він згадав, зокрема, будівництва LNG-терміналів на північному узбережжі Німеччини з можливістю подальшого постачання газу іншим країнам ЄС, які підключені до мережі.

"Це послання російському президенту про те, що найважливіша основа його економічної бізнес-моделі вислизає в нього з рук, і це є наслідком того зла, яке він чинить", - заявив Шольц.

Коментуючи про вимогу Кремля оплачувати поставки газу в рублях, канцлер зазначив, що переважно підписані контракти передбачають оплату в євро, деякі в доларах, і так буде й надалі, про що він понформував путіна під час телефонної розмови в середу.

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При цьому Шольц підкреслив, що "енергетичний перехід – найкращий шлях до енергонезалежності".

Він також висловив переконання, що санкції проти рф діють і "драматично" вражають економічні перспективи росії.

Водночас, коментуючи звернення Києва до Німеччини стати однією з держав-гарантів безпеки, Шольц зазначив, що ФРН позитивно відповіла на прохання Києва щодо допомоги в просуванні мирного процесу, але говорити конкретно про деталі і зміст гарантій наразі неможливо.

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Німецький канцлер також заявив про намір посилити підтримку України та країн, які приймають найбільше українських біженців.