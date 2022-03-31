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Новини
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Найважливіша основа економічної бізнес-моделі Путіна вислизає у нього з рук, - Шольц

олаф,шольц

Німеччина і Євросоюз активно зменшують залежність від російських носіїв.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з канцлером Австрії Карлом Нехаммером після перемовин у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Шольца, хоч ембарго на імпорт енергоносіїв не було запроваджено, та Німеччина швидкими темпами скорочує його. Він припустив, що вже цього року ФРН може позбутися залежності від російських нафти та вугілля.

Щодо газу, на думку канцлера, процес потребуватиме дещо більше часу, адже для доставки цього енергоносія потрібні транспортні потужності. "Німеччина дуже наполегливо працює зараз над створенням нової інфраструктури", - запевнив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія повинна накласти податок на енергоносії з Росії, - Моравецький

Він згадав, зокрема, будівництва LNG-терміналів на північному узбережжі Німеччини з можливістю подальшого постачання газу іншим країнам ЄС, які підключені до мережі.

"Це послання російському президенту про те, що найважливіша основа його економічної бізнес-моделі вислизає в нього з рук, і це є наслідком того зла, яке він чинить", - заявив Шольц.

Коментуючи про вимогу Кремля оплачувати поставки газу в рублях, канцлер зазначив, що переважно підписані контракти передбачають оплату в євро, деякі в доларах, і так буде й надалі, про що він понформував путіна під час телефонної розмови в середу.

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При цьому Шольц підкреслив, що "енергетичний перехід – найкращий шлях до енергонезалежності".

Він також висловив переконання, що санкції проти рф діють і "драматично" вражають економічні перспективи росії.

Водночас, коментуючи звернення Києва до Німеччини стати однією з держав-гарантів безпеки, Шольц зазначив, що ФРН позитивно відповіла на прохання Києва щодо допомоги в просуванні мирного процесу, але говорити конкретно про деталі і зміст гарантій наразі неможливо.

Також читайте: Москва панікує через відмову ЄС від російських енергоносіїв, - Шольц

Німецький канцлер також заявив про намір посилити підтримку України та країн, які приймають найбільше українських біженців.

газ (10406) Німеччина (7318) нафта (5483) путін (23750) вугілля (2470) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+11
Вы не совсем правы! Шольц меняется на глазах. В лучшую кстати.для нас сторону. Даже страшно подумать. что было бы. если бы эта старая шлендра меркель сейчас была б у руля. Но она. ****. все планы знала и быстренько уе......ась.Не видно. не слышно. ни одного заявления.... сидит где то как мышка. Эта тварь подсадила всю Европу на нафтоиглу рашки и умыла руки. Видно. что у кэгэбишки крепко сидела на крючке
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31.03.2022 19:44
+10
Сравнить Шольца сейчас и месяц назад... это другой человек...
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31.03.2022 19:21
+9
І не мудак, і не боягуз. Він канцлер Німеччини і то в нього на першому плані.
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31.03.2022 19:20
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Мудак.... и трус.
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31.03.2022 19:17 Відповісти
І не мудак, і не боягуз. Він канцлер Німеччини і то в нього на першому плані.
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31.03.2022 19:20 Відповісти
Тогда не нужно рядиться в демократы, петь песни про права человека и т.д. Он МУДАК и ТРУС и если думает о Германии, то не может не понимать что ***** (в случае успеха - а этого не будет!!!) не остановиться, а попрет далее на его же Германию... вот так он о ней думает... Добавь суда еще кацапские деньги (привет Шредеру), которые вертятся в его стране... Шольц МУДАК и ТРУС!!!
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31.03.2022 19:24 Відповісти
Вы не совсем правы! Шольц меняется на глазах. В лучшую кстати.для нас сторону. Даже страшно подумать. что было бы. если бы эта старая шлендра меркель сейчас была б у руля. Но она. ****. все планы знала и быстренько уе......ась.Не видно. не слышно. ни одного заявления.... сидит где то как мышка. Эта тварь подсадила всю Европу на нафтоиглу рашки и умыла руки. Видно. что у кэгэбишки крепко сидела на крючке
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31.03.2022 19:44 Відповісти
Почему вы мне вместо триппера предлагает сифилис (Меркельша вместо Шольца), давай не останавливайтесь-пофантазируем, а если бы Канцлером был бы Орбан... я не желаю знать кто там "меняется на глазах"... Война в Европе идет 36дней. Пока они (Маркоша с Бургером) "меняются на глазах" у нас люди УМИРАЮТ.... ясно это было уже 24.02.2022.... а вы про глазки...
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31.03.2022 20:03 Відповісти
Я уже сегодня писал ранее, но повторюсь. Знаете почему Меркель не носит юбку? Потому что под юбкой трудно спрятать гэбистские галифэ. Она не на крючке, она сама в системе.
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31.03.2022 20:21 Відповісти
100%. Ты прочитай выше комментарии. Вылизывают этого главного Бургера во всех местах... Кто эти неЛюди?
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31.03.2022 20:40 Відповісти
Здохни козломорде
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31.03.2022 20:27 Відповісти
Не розумію чому німці безстрашно панькались з фуйлом.
Все йшло до окупації Європи.
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31.03.2022 19:20 Відповісти
Тогда их прагматизм мог бы им подсказать,что нельзя зависить от одного поставщика.И вместо гатить деньги в сев.поток-2,лучше бы их израсходовать на альтернативу.
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31.03.2022 19:30 Відповісти
Немцы првгматики , увы
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31.03.2022 19:20 Відповісти
близькі генетично з кацапнею після масових зґвалтувань німкень у 1945р.
Бо жоден прагматизм не диктуватиме прив'язувати свою економіку енергетично до одного джерела.
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31.03.2022 19:34 Відповісти
Сравнить Шольца сейчас и месяц назад... это другой человек...
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31.03.2022 19:21 Відповісти
Сравни сколько людей в Украине УМЕРЛИ сейчас и месяц назад ...
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31.03.2022 20:05 Відповісти
Я сподіваюся, що бункерній дід знантно прихуїє з нового порядку денного
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31.03.2022 19:28 Відповісти
Модная теперь в Европе риторика... У этого Шольца, завистника Шредера, Меркель и прочих из группировки путинферштейнов, роздвоение личности - тот который в нем живет, где-то в глубине его мелкой душенки, за Путина, за гешефты от СП-2
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31.03.2022 19:39 Відповісти
100%. Ты прочитай выше комментарии. Вылизывают этого главного Бургера во всех местах... Кто эти неЛюди?
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31.03.2022 20:06 Відповісти
Пока вы с ним в шахматы играете, он с вами в чапаева рубится.
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31.03.2022 19:40 Відповісти
Проснувся,фриц,чи знову лукавить
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31.03.2022 19:47 Відповісти
Це вам не фрау Меркель.
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31.03.2022 20:24 Відповісти
На відміну від совкових правителів, які можуть лише язиком чесать - європейці хоч довго запрягають, але потім швидко діють
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31.03.2022 20:28 Відповісти
Экономика России, руководимая Путиным и путинистами, будет неуклонно трансформироваться из рыночной экономики Китайского типа к автаркической экономике Северо-Корейского типа.
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31.03.2022 21:19 Відповісти
 
 