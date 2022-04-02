РФ не атакуватиме ядерні установки в Україні, - глава МАГАТЕ Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії почне допомагати Україні у збереженні безпеки ядерних установок.

Про це заявив CNN генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, напад РФ на ядерний реактор "не є ймовірним сценарієм".

Також, коментуючи ситуацію із ЗАЕС, Гроссі заявив, що обстріли, ймовірно, були спрямовані на адміністративну будівлю.

"Будь-який напад на ядерний об’єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, включно з Росією, дуже чітко про це говорять", - сказав він.

Щодо повідомлень про опромінення російських військових на Чорнобильській АЕС, Гроссі сказав, що агентство зв’язалося зі своїми російськими колегами для отримання додаткової інформації.

"У загальних рисах я би сказав, що рівень радіації навколо Чорнобильської АЕС низький", - додав він.

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