РФ не атакуватиме ядерні установки в Україні, - глава МАГАТЕ Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії почне допомагати Україні у збереженні безпеки ядерних установок.
Про це заявив CNN генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, напад РФ на ядерний реактор "не є ймовірним сценарієм".
Також, коментуючи ситуацію із ЗАЕС, Гроссі заявив, що обстріли, ймовірно, були спрямовані на адміністративну будівлю.
"Будь-який напад на ядерний об’єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, включно з Росією, дуже чітко про це говорять", - сказав він.
Щодо повідомлень про опромінення російських військових на Чорнобильській АЕС, Гроссі сказав, що агентство зв’язалося зі своїми російськими колегами для отримання додаткової інформації.
"У загальних рисах я би сказав, що рівень радіації навколо Чорнобильської АЕС низький", - додав він.
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Ви *******. Де роіся і де міжнародне право...
Военные были в масках, как у ОМОНа, я видела у некоторых в глазах страх, но у многих - бешеную ярость. Нас как щенков вышвыривали на улицу. От матерей отрывали детей и ставили в начало колонны. Когда женщины требовали отдать им их детей, военные кричали: «Заткнись, с***, иначе пристрелю». Требовали, чтобы все молчали: «Если будет хоть один лишний звук - ты словишь пулю».
Маленькие дети даже не плакали - они издавали звуки, знаете, похожи на щенячий вой.
htt ps:/ /char ter97. org/ru/n ews/20 22/4/1/461 695/
Я сталкер со стажем, исходил всю Зону, имею протокол за незаконное предывание.
Даже я в Рыжикстараюсь без необходимости не заходить, а если захожу - проскакиваю без остановок. Там уровни на поверхности такие что еврочлены когда надо что-то замерить туда заходят в костюмах космонавтов с изолирущими противогазами.
А эти дебилы копали окопы!!! Там где захоронены деревья на которые пришел основной выброс!!!
А оно чешет "я би сказав, що рівень радіації навколо Чорнобильської АЕС низький"
У меня в этой связи один вопрос - сколько ему русня заплатила?
Магате просякнута "руесескім духом"
когда надо может ничего не видеть
там скорее всего оставили боеприпасы и мины
и еще лаболаторию и прочее оборудование сломали
а они гооврят что ядерные объекты в безопасности
Чесне слова, як діти...
А це для чого?
Цілком можуть вдарити по Чорнобилю.