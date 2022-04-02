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РФ не атакуватиме ядерні установки в Україні, - глава МАГАТЕ Гроссі

чаес

Міжнародне агентство з атомної енергії почне допомагати Україні у збереженні безпеки ядерних установок.

Про це заявив CNN генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, напад РФ на ядерний реактор "не є ймовірним сценарієм".

Також, коментуючи ситуацію із ЗАЕС, Гроссі заявив, що обстріли, ймовірно, були спрямовані на адміністративну будівлю.

"Будь-який напад на ядерний об’єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, включно з Росією, дуже чітко про це говорять", - сказав він.

Щодо повідомлень про опромінення російських військових на Чорнобильській АЕС, Гроссі сказав, що агентство зв’язалося зі своїми російськими колегами для отримання додаткової інформації.

"У загальних рисах я би сказав, що рівень радіації навколо Чорнобильської АЕС низький", - додав він.

Читайте: Всесвітня асоціація ядерних операторів виводить усі українські АЕС з Московського центру і переводить до Паризького

Автор: 

МАГАТЕ (708) ядерна безпека (560) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+45
"Будь-який напад на ядерний об'єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, включно з Росією, дуже чітко про це говорять", - сказав він.

Ви *******. Де роіся і де міжнародне право...
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02.04.2022 02:26
+24
А захоплення двох атомних електростанцій не є атакою ядерних установок?
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02.04.2022 02:56
+21
Жесть.
Я сталкер со стажем, исходил всю Зону, имею протокол за незаконное предывание.
Даже я в Рыжикстараюсь без необходимости не заходить, а если захожу - проскакиваю без остановок. Там уровни на поверхности такие что еврочлены когда надо что-то замерить туда заходят в костюмах космонавтов с изолирущими противогазами.
А эти дебилы копали окопы!!! Там где захоронены деревья на которые пришел основной выброс!!!
А оно чешет "я би сказав, що рівень радіації навколо Чорнобильської АЕС низький"
У меня в этой связи один вопрос - сколько ему русня заплатила?
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02.04.2022 03:05
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Они уже в лес сходили 26 в реанимации плюс на подходе ещё 73 в тяжёлом один сдох и это только начало
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02.04.2022 02:25 Відповісти
если господь Бог хочет кого-то наказать, он сделает его кацапом
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02.04.2022 03:25 Відповісти
"Будь-який напад на ядерний об'єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, включно з Росією, дуже чітко про це говорять", - сказав він.

Ви *******. Де роіся і де міжнародне право...
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02.04.2022 02:26 Відповісти
Да вони там конченые что с них взять у них свой мир.
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02.04.2022 02:29 Відповісти
Він в кабаку з аивом сидить і для нього це як кіно
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02.04.2022 08:25 Відповісти
Виходячи з їхньої логіки якщо такі об'єкти будуть атаковані, то це Азов зробив, москалі ж казали, що вони не планують. Сюр якийсь.
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02.04.2022 09:00 Відповісти
Может хватит верить плешивому?
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02.04.2022 02:29 Відповісти
В какой-то параллельной реальности живут… Всех вот этих вещателей сюда на стажировку!
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02.04.2022 02:32 Відповісти
Живой щит. «Нас выстраивали в шеренги, от матерей отрывали детей»

Военные были в масках, как у ОМОНа, я видела у некоторых в глазах страх, но у многих - бешеную ярость. Нас как щенков вышвыривали на улицу. От матерей отрывали детей и ставили в начало колонны. Когда женщины требовали отдать им их детей, военные кричали: «Заткнись, с***, иначе пристрелю». Требовали, чтобы все молчали: «Если будет хоть один лишний звук - ты словишь пулю».
Маленькие дети даже не плакали - они издавали звуки, знаете, похожи на щенячий вой.

htt ps:/ /char ter97. org/ru/n ews/20 22/4/1/461 695/
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02.04.2022 02:47 Відповісти
Ты тепил? Они из танка стреляли по АЭС в Энергодаре и хранили просроченный боезапас возле объекта Укрытие на ЧАЭС.
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02.04.2022 02:50 Відповісти
А захоплення двох атомних електростанцій не є атакою ядерних установок?
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02.04.2022 02:56 Відповісти
Не нагнітай, ***** сказал что охранял АТ терраристов-біндерофцов, а іще вони тільки по військовій інфраструктурі стріляють, нажаль половина світу живе в паралельній реальності.
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02.04.2022 03:22 Відповісти
Рафаэль зуб даёт.
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02.04.2022 03:01 Відповісти
росія та міжнародне право... хм, х..ня якась!
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02.04.2022 03:04 Відповісти
Жесть.
Я сталкер со стажем, исходил всю Зону, имею протокол за незаконное предывание.
Даже я в Рыжикстараюсь без необходимости не заходить, а если захожу - проскакиваю без остановок. Там уровни на поверхности такие что еврочлены когда надо что-то замерить туда заходят в костюмах космонавтов с изолирущими противогазами.
А эти дебилы копали окопы!!! Там где захоронены деревья на которые пришел основной выброс!!!
А оно чешет "я би сказав, що рівень радіації навколо Чорнобильської АЕС низький"
У меня в этой связи один вопрос - сколько ему русня заплатила?
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02.04.2022 03:05 Відповісти
Гроссі: "В загальних рисах... я би сказал..." Це ні про що. Так говорять, коли нема чого сказать або щось приховивують.
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02.04.2022 03:15 Відповісти
Яка різниця сколько ему русня заплатила? Якщо ти взяв в кацапів, хоч 1 рубль, ти вже гнида
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02.04.2022 06:07 Відповісти
Та все норм. Нехай заспокоює кацапів, що в рудому лісі радіації немає. Хай вони там ще ротацію проведуть. "На заранєє подготовлєниє позіціі."
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02.04.2022 08:07 Відповісти
Треба сказати що там грунт цілющий, най понабирають до дому, самки вдома квіточки на віконцях посадять.
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02.04.2022 09:04 Відповісти
Виправдання ерефії: "Гроссі заявив, що обстріли, ймовірно, були спрямовані на адміністративну будівлю."
Магате просякнута "руесескім духом"
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02.04.2022 03:10 Відповісти
Скоріше Росія добряче напхала грошей їм у кишені, і вони тепер як оті три мавпочки: глухі, сліпі й німі.
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02.04.2022 09:44 Відповісти
а обстріл з танків ядерної станції в Енергодарі це що було? це як називається?
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02.04.2022 03:19 Відповісти
"Будь-який напад на ядерний об'єкт суперечить міжнародному праву. Я думаю, що всі, включно з Росією, дуже чітко про це говорять", - сказав він.

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02.04.2022 03:24 Відповісти
МАГАТЕ бере на посаду голови клінічних ідіотів чи свідомих посіпак міжнародних терористів, які скоюють воєнні злочини? Світ в великій небезпеці.
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02.04.2022 04:21 Відповісти
Миротворцы НАТО или ООН были бы полезны в зонах вокруг АЭС. Нападение на них ускорило бы демилитаризацию параши.
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02.04.2022 07:35 Відповісти
какая полезная организация
когда надо может ничего не видеть
там скорее всего оставили боеприпасы и мины
и еще лаболаторию и прочее оборудование сломали
а они гооврят что ядерные объекты в безопасности
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02.04.2022 07:37 Відповісти
Ось вам приклад євродовбень ,якиї жує словесну мамалигу. І нічого конкретного висерти своїм ротом не може. Лише бла-блає. Діагноз: непотрібні.
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02.04.2022 07:42 Відповісти
Це його особиста думка чи він отримав секретну депешу з Кремля?
Чесне слова, як діти...
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02.04.2022 08:04 Відповісти
Ще одна нікчемна організація. Як на заході все прогнило і деградуаало, що й словами не передати.
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02.04.2022 08:27 Відповісти
https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-1900-unloading-of-a-train-with-tornadou-ural-trucks
А це для чого?
Цілком можуть вдарити по Чорнобилю.
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02.04.2022 09:05 Відповісти
Ну да, ну да...
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02.04.2022 09:43 Відповісти
Сволота, треба поселити його хоча б у Славутичі. От нехай би тоді розповідав про гарантії безпеки від раші.
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02.04.2022 09:50 Відповісти
Думаю більше нікому не потрібно іще доказів про запроданців з магате
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02.04.2022 11:55 Відповісти
 
 