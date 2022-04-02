УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12529 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 225 41

США скасували випробування балістичної ракети, аби знизити ядерну напругу

сша,ракета

Збройні сили США скасували випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, аби знизити ядерну напругу на тлі війни РФ проти України.

Про це повідомив офіційний представник Повітряних Сил США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Пентагон вперше оголосив про затримку випробування 2 березня після того, як Росія заявила, що приводить свої ядерні сили у стан підвищеної готовності. У той час Вашингтон заявив, що для Сполучених Штатів і Росії важливо "враховувати ризики прорахунків і вживати заходів для зменшення цих ризиків", - йдеться в повідомленні.

Речниця ВПС США Енн Стефанек заявила, що рішення не проводити запланованого випробування ракети LGM-30G Minuteman III викликано тими ж причинами, що і на початку березня.

"ВПС впевнені в готовності стратегічних сил Сполучених Штатів", - додала вона.

Читайте: США передадуть Україні обладнання для захисту від ймовірних хімічних атак, - Білий дім

Автор: 

випробування (402) США (22545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
Очень зря. Кацапу пока в пятак не дашь, он не успокаивается. А такую фигню репоеды воспримут как слабость.
показати весь коментар
02.04.2022 02:56
+30
Ще раком станьте, аби Ботокс зрозумів що ви геть дурні. Боже врятуй світ від *****, та сцикла Байдена/Обаму який своєю бездіяльністю доведе світ до ядерної катастрофи.
показати весь коментар
02.04.2022 03:01
+25
Скоро дойдет до того, что Байден даст приказ запустить ядерную ракету на Нью Йорк.Только чтобы этого не сделало х*йло.
Это должно вообще снять риск любой эскалации.
показати весь коментар
02.04.2022 03:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очень зря. Кацапу пока в пятак не дашь, он не успокаивается. А такую фигню репоеды воспримут как слабость.
показати весь коментар
02.04.2022 02:56 Відповісти
Діду, давай нам !

ми ту ракету випробуємо по кацах як Джаву, на 146% !
показати весь коментар
02.04.2022 03:14 Відповісти
Й нехай не хвилюються - по мацкві обіцяємо не запускати...))
показати весь коментар
02.04.2022 05:03 Відповісти
Ветер юго-запад пускай на кацапов!
показати весь коментар
02.04.2022 07:42 Відповісти
Треба було не відміняти старт та пустити ракету на фюрерський бункер.
показати весь коментар
02.04.2022 02:58 Відповісти
Так у нього цих бункерів туєва хуча. Чи ви думаєте, що американська розвідка вже знає, де ховається терорист N1?
показати весь коментар
02.04.2022 03:06 Відповісти
Так і балістична ракета напевно не 1
показати весь коментар
02.04.2022 03:15 Відповісти
Скоро дойдет до того, что Байден даст приказ запустить ядерную ракету на Нью Йорк.Только чтобы этого не сделало х*йло.
Это должно вообще снять риск любой эскалации.
показати весь коментар
02.04.2022 03:00 Відповісти
Нит. Без ударов по маями и техасу напряжённность будет только нарастать
показати весь коментар
02.04.2022 03:54 Відповісти
Ще раком станьте, аби Ботокс зрозумів що ви геть дурні. Боже врятуй світ від *****, та сцикла Байдена/Обаму який своєю бездіяльністю доведе світ до ядерної катастрофи.
показати весь коментар
02.04.2022 03:01 Відповісти
Боже! А ще закрий рота Dmitro Tatalan.
показати весь коментар
02.04.2022 03:04 Відповісти
Американці зі своєю толерантністю аж бісять.
показати весь коментар
02.04.2022 03:02 Відповісти
Это не толерантность, это сцыкливость.
показати весь коментар
02.04.2022 03:43 Відповісти
толерантность === сцыкливость
показати весь коментар
02.04.2022 06:37 Відповісти
толерантность в медицине - это неспособность организма бороться с инфекцией
показати весь коментар
03.04.2022 21:08 Відповісти
А ми хочемо щоб вони закрили небо. Україні ще доведеться прати штани цьому обіср му нато
показати весь коментар
02.04.2022 03:06 Відповісти
це якими сцикунами треба бути . щоб боятись рашку зараз ? а це ще один наш гарант безпеки ...
показати весь коментар
02.04.2022 03:09 Відповісти
Ссикуни срані...
показати весь коментар
02.04.2022 03:14 Відповісти
кажуть, що нетолерантність неможливо перемогти толерантністю... Або іншими словами: клин клином вишибають!
показати весь коментар
02.04.2022 03:16 Відповісти
С такими ссыкливыми союзниками воевать с рашкой мы будем еще долго и нудно.
показати весь коментар
02.04.2022 03:48 Відповісти
Хлопці, та хватить вже всиратись.
показати весь коментар
02.04.2022 04:01 Відповісти
Єдиний спосіб знизити напругу - проводити на випробування поруч з кацапськими кордонами. Зараз якраз самий найкращий момент для цього, поки всі рашистські війська загрузли в Україні
показати весь коментар
02.04.2022 04:11 Відповісти
сцикуни
показати весь коментар
02.04.2022 04:20 Відповісти
Значит бешенная кремлевская свинособака будет еще сильнее шантажировать мир ядерным оружием... Неужели в Штатах этого никто не понимает ??? ... Если бы Рональд Рейган и его администрация так же "боролись" с совком - империей зла, то вся Европа вплоть до Португалии уже была бы в составе "совка"...
показати весь коментар
02.04.2022 04:23 Відповісти
и называлась бы Евразией (1984)
показати весь коментар
02.04.2022 10:05 Відповісти
Да, Эрик Артур Блэр был великий человек.
показати весь коментар
02.04.2022 12:56 Відповісти
І здавалося б, кого бояться?
Невже не встидно?
показати весь коментар
02.04.2022 04:33 Відповісти
мда, Трамп посмелее был...
показати весь коментар
02.04.2022 05:36 Відповісти
уже и Псаки признала шо Байден-сцыкло и валит с Белого дома...
показати весь коментар
02.04.2022 05:50 Відповісти
Не гоните на Бидона. Он все правильно сделал. Просто понимайте - в случае чего первый удар будет по нам.
показати весь коментар
02.04.2022 06:45 Відповісти
Если ты в Крыму, то да, по вам
показати весь коментар
02.04.2022 06:49 Відповісти
Всё правильно. Американцы хорошие шахматисты - грамотно дают Х.уйлу разыгрывать его цугцванг.
показати весь коментар
02.04.2022 06:53 Відповісти
Ви, бл...дь, ще дозволу попросіть у пуйла- а можна ми випробовування проведемо? Але це просто так, не подумайте щось такого...Добре воювати чужими руками...
показати весь коментар
02.04.2022 06:56 Відповісти
Американці, не бійтесь напруги! Далі вже нікуди! Випробуйте цю штуку по кремлю
показати весь коментар
02.04.2022 07:50 Відповісти
Україна єдина країна в світі, яка не боїться русню, навіть такий світовий лідер як США жиденько наклали в штанцята.
показати весь коментар
02.04.2022 08:13 Відповісти
Украина тоже боялась, но у нас нету другого выбора, это экцистенциальный вопрос - или мы уничтожим русню или они нас, ВОТ ТАК ИСТОРИЯ повернулась
показати весь коментар
02.04.2022 13:01 Відповісти
Ще такої ганьби не було. США це наймогутніша військова країна,чи хто? Навпаки ви маєте кожен тиждень ракети пускати. За Рейгана в європу Першінги поставили, а зараз що? Нагадаю, що радянсткий союз був набагато сильніший, ніж ******* москальщина і обкакався, від цих самих Першінгів.
показати весь коментар
02.04.2022 08:18 Відповісти
Похоже придётся отдавать Оляску...
показати весь коментар
02.04.2022 10:00 Відповісти
*Война *****, главное манЁвры* (с) Файна Юкрайна... у этих додиков манёвры ртом, как бы так подлизнуть чтобы пуклер оценил
показати весь коментар
02.04.2022 10:07 Відповісти
Як діти малі... Так ніби це щось змінить в планах ху-ла.
показати весь коментар
02.04.2022 10:29 Відповісти
 
 