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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зеленський прокоментував вибухи у Бєлгороді

бєлгород

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибухи складів з боєприпасами і нафтобази у Бєлгороді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, у Зеленського поцікавилися, чи були вибухи у російському прикордонному місті здійснені українськими військами.

Український глава відповів: "Вибачте, я не обговорюю жоден з моїх наказів як головнокомандувач. Є речі, якими я ділюся тільки з військовими ЗСУ і тоді, коли вони розмовляють зі мною".

"Для нас важливо, аби весь світ знав, що ми – країна, яка перебуває у стані війни. На нас напали. Ось що важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні слухати ці повідомлення про те, що щось десь там вибухає, поки триває війна в Україні – чесно кажучи, непрофесійно про це говорити. Вони (росіяни. – Ред.) окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому, щоб не сталося у тій чи іншій ситуації, мені складно коментувати", - додав Зеленський.

Також читайте: "Тут один агресор - це Путін": У Білому домі прокоментували вибухи в російському Бєлгороді

Автор: 

вибух (4439) Зеленський Володимир (23697) Бєлгород (503)


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Топ коментарі
+42
Вчепилися до того Бєлгорода...(( Головнокомандувач на самому початку війни сказав наносити ворогові максимальних втрат, що й ЗСУ робить, так і де це вважає за потрібне... Якщо військові вважають за потрібне знищити військові об'єкти на території капастану, вони це роблять без жодних додаткових дозволів...
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02.04.2022 06:39
+29
Молоток! Вот здесь ты все правильно сказал - мне очень понравилось. И пусть у мокшан горит очко!
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02.04.2022 06:47
+28
От такі баламути від Зеленського мені подобаються.
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02.04.2022 06:45
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Вчепилися до того Бєлгорода...(( Головнокомандувач на самому початку війни сказав наносити ворогові максимальних втрат, що й ЗСУ робить, так і де це вважає за потрібне... Якщо військові вважають за потрібне знищити військові об'єкти на території капастану, вони це роблять без жодних додаткових дозволів...
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02.04.2022 06:39 Відповісти
В первые от его бреда, какой-то толк
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02.04.2022 07:41 Відповісти
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02.04.2022 09:22 Відповісти
А ми до вас в ранковий час.
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02.04.2022 11:46 Відповісти
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02.04.2022 06:43 Відповісти
очень много текста ни о чем...
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02.04.2022 06:44 Відповісти
Вы наверное никогда не слышали про киевлянку Голду Меир
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02.04.2022 06:47 Відповісти
Вы имеете в виду слова Голды Меир о том, что ядерного оружия у Израиля нет, но если надо - то применим?
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02.04.2022 07:08 Відповісти
Вона з Бердичева
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02.04.2022 07:11 Відповісти
Не не, она с Адессы
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02.04.2022 08:00 Відповісти
и очень правильно,шо ниачом .
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02.04.2022 08:48 Відповісти
напротив - читайте фразу про то что он не обсуждает свои приказы - разве трудно понять о чем речь?
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02.04.2022 11:42 Відповісти
От такі баламути від Зеленського мені подобаються.
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02.04.2022 06:45 Відповісти
В этом плане Кинаха никто не переплюнет. Тот умел так заболтать, шо никто ничего не понимал и не рад был, что завёл разговор.)))
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02.04.2022 07:04 Відповісти
Я це називав: "Толік рубає воду".
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02.04.2022 07:47 Відповісти
Чому ж... А як же Хитрезний Старезний Лис - Леонід Макарович Кравчук? Той теж уміє таке завернути, що у непідготовленого слухача відбувається зависання головного мозку.
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02.04.2022 07:56 Відповісти
молдавские многоходовочки от кинаха...Заслуженныое 1 место.
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02.04.2022 10:34 Відповісти
Молоток! Вот здесь ты все правильно сказал - мне очень понравилось. И пусть у мокшан горит очко!
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02.04.2022 06:47 Відповісти
Та нічого правильно він не сказав. Треба всяко віднеківатися що це не ми, а не залишати недомовленостей. Навіть якщо це зробили наші.
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02.04.2022 07:20 Відповісти
В таких випадках недомовленість - це саме те, що треба...
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02.04.2022 07:23 Відповісти
100%, у кацапів вибух того, що могло б бути мізками, сотні коментарів навіть на найбільш пропагандистських сайтах.
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02.04.2022 07:45 Відповісти
Віднєкуватись бо що? Бо пуцін нападе?
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02.04.2022 11:25 Відповісти
Ви вважаєте, що в московії ніхто не знає про підриви фсб-шниками домів перед чеченською війною? Хай в їх серця закрадається страх, що такі акти їх спецслужб можуть повторитися.
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02.04.2022 13:31 Відповісти
100% провокация от кремлядей.
Будь это украинские вертолеты (а как они прорвались бы через ПВО россиян и без потерь возвратились обратно?) они выпустили бы весь свой боевой комплект, а не только 4 ракеты.
И еще: нефтебаза в Белгороде находится в ВОСТОЧНОЙ части города. Каким образом с восточного направления могли прилететь "вертолеты украинцев" внезапно потом исчезнувшие? Где сейчас эти вертолеты?
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02.04.2022 06:49 Відповісти
Сенс такої провокації? Ще один раз макнути в лайно "другу армію світу", її диряву ППО?
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02.04.2022 06:55 Відповісти
А сенс про "денацифікацію і демілітарізацію України" можете освоїте? Там заключено про запланований геноцид українців, подібно як євреїв під час 2 Світової війни.
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02.04.2022 07:46 Відповісти
Сенс "денацифікації" - ще раз використати та підсилити наративи радянського періоду про "вєлікую побєду над нацизмом"...
Сенс "демілітаризації" - так звана "малєнькая побєдоносная війна", це вже наратив імперського періоду, теж нічого нового...
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02.04.2022 07:54 Відповісти
Іронія +1
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02.04.2022 08:03 Відповісти
Серьезные дела. Некоторые росс ахфицеры ПВО ПРОПУСТИЛИ украинские вертолеты по договоренности. Зрада. Хорошая тенденция.
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02.04.2022 08:08 Відповісти
Гуру,чому провокації?Хіба ми не воюємо з кацапами?І чому тільки на нашій території? Взагалі не розумію, чому ми не захоплюємо кацапські села,міста? Напевне буде легше розмінювати місто на місто,чи одного солдата на іншого? А по Бєлгороду? Так кацапи перші сказали,що склад згорів від порушення протипожежної безпеки.У нас 5 таких складів згоріло,і нічого страшного...А нафтобаза?Так президент все пояснив,хто може краще-пояснюйте.Я вірю своєму президенту...
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02.04.2022 10:48 Відповісти
Більшість хоче вірити у казку що це ЗСУ підпалили ту нафтобазу хоч би вона була у Норільську)))
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02.04.2022 06:57 Відповісти
Але ж погодьтеся, картинка, де ті гелікоптери відстрілялися по Бєлгороду, гарна, чиї б ці гелікоптери не були))
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02.04.2022 07:08 Відповісти
Де норільск, а де белгород. До белгорода на вертушкі 10 хв від нашого кордону. Думай те.
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02.04.2022 07:12 Відповісти
Ну і як кацапсини скористалися цією "провокацією"? Вже доба пройшла, крім жалюгідного сковчання я щось нічого не чув
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02.04.2022 07:06 Відповісти
100% слухати ви не вмієте. Дипломатичною мовою всі хто міг пояснили як могли.
А у вас 100% провокація.
Москалі 6 - ШІСТЬ - годин не знали як реагувати бо у них був шок.
А у вас 100% провокація.
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02.04.2022 11:32 Відповісти
В караганде вертолеты. У нас нет ядерного оружия, и никогда не было. Но, при необходимости мы его применим
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03.04.2022 06:29 Відповісти
Якщо то касаби то...хай продовжують.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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02.04.2022 07:13 Відповісти
Все такие загадочные...
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02.04.2022 07:14 Відповісти
Таке враження, що кацаполенд зараз з оборони має тільки бімбу, практично всі війська в Україні. Якщо це правда наші гелікоптери відстрілялись по Білгороді, то і ППО їхня в повній сраці. Було би добре їбанути по Воронєжу, хоча б однією ракетою, чисто для тесту ППО. І, якщо вонатпролетить, то ... відкривається багато сценаріїв.
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02.04.2022 07:18 Відповісти
.. є ще в окупованій Ічкерії тіктокери, але вони ходять стадом, одного залпу вистачить, щоб їх забанити
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02.04.2022 07:21 Відповісти
мєстниє сіли абарони
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02.04.2022 07:43 Відповісти
Багато читав коменти на мордорських сайтах про це, у орків просто когнітивний дисонанс - їм ще з першого дня війни казали, що українські ВПС та ППО повністю знищені, а тут таке... і їм лишається гадати, чи то їм брехало їхне мінистерство війни, чи то їхнє хвалене ППО таке нікчемне, чи то щось інше. Так що такі недомовленості від українського керівництва дуже вдалі. А американці практично всі сміються над тим, як раша плаче, кажуть, що це як ******* викликає поліцію, коли отримує відсіч.
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02.04.2022 07:43 Відповісти
Мало того, - у москалей звучат мнения, что базу грохнули родные "воздушно-космические". И пропагандоны на пену не исходят, призывая, в отместку, сровнять Киев и Львов с землёй... Я ожидал несусветного воя, а они, похоже, в ах...е.
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02.04.2022 08:27 Відповісти
Це не наші,наших там немає,взагалі нехай знають що по москві скоро в'їбашать також не наші! А може це білоруси,га?
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02.04.2022 07:43 Відповісти
Вейшнорія, сер! Ученія йдуть.
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02.04.2022 08:21 Відповісти
Єто необєлгородці націоналісти нєохфашисті!!1 Скора жьільіє дама бабміть начнуть!
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02.04.2022 08:41 Відповісти
Ніфіга, то Зінка.
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02.04.2022 09:51 Відповісти
Хроника деградации@sergeenko_i
С территории Украины в Таганрог прилетели два Карлсона, обоссали семерых прохожих и улетели обратно.
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02.04.2022 07:50 Відповісти
Какие Карлсоны?.....вы забыли? У нас боевые голуби....модифицированные в биолабораториях))))😅
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02.04.2022 09:08 Відповісти
теж читаю на твіті і тебе читаю напевно собі думаю
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02.04.2022 11:10 Відповісти
пора еще раз обоссать воронеж.
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02.04.2022 11:33 Відповісти
Я думаю что Украина вполне могла использовать русские вертолеты ведь приземляли их пару раз, могли отремонтировать и полететь ****** и именно по этому их не сбили.
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02.04.2022 08:04 Відповісти
Курск - он утонул, но город на сегодня уже частично еще есть.
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02.04.2022 08:13 Відповісти
Ще було б класно, якби залізнична станція Бєлгород сама по собі загорілась...
Состав з нафтопродуктами якій небудь...
Це значно загальмувало би перекидання орків, виведених з Київської області в білорашку, на східний напрямок.
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02.04.2022 09:05 Відповісти
Може досить понтуватись? Ранішня помста кацапів по Полтавській області буде нам коштувати тисячі таких "бєлгородів"!
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02.04.2022 09:37 Відповісти
А без "бєлгорода" козломорді не обстріляли б полтавщині, так? Що за херню несеш? Кацапів потрібно знищувати повсюдно, причому всіх до одного.
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02.04.2022 17:01 Відповісти
Ну, вам, хлопчику, звідти видніше!
Де я казав, блд, що не треба знищувати?
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02.04.2022 18:34 Відповісти
А де там понти? Там констатація факту.
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02.04.2022 22:41 Відповісти
суть месенджа такова. пролсто пацаны летали в самоволку. если найдем кто может накажем.
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02.04.2022 11:35 Відповісти
А ведь где-то хранятся и те ракеты, которыми они нас обстреливают.
Вот это будет попадание.
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02.04.2022 11:47 Відповісти
Як я і припускав, Банкова точно не має до цього жодного відношення, в них усі зусилля йдуть на пєрєгавори та спілкування с руцкімі мамамі
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02.04.2022 12:01 Відповісти
 
 