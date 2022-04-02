Зеленський прокоментував вибухи у Бєлгороді
Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибухи складів з боєприпасами і нафтобази у Бєлгороді.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, у Зеленського поцікавилися, чи були вибухи у російському прикордонному місті здійснені українськими військами.
Український глава відповів: "Вибачте, я не обговорюю жоден з моїх наказів як головнокомандувач. Є речі, якими я ділюся тільки з військовими ЗСУ і тоді, коли вони розмовляють зі мною".
"Для нас важливо, аби весь світ знав, що ми – країна, яка перебуває у стані війни. На нас напали. Ось що важливо. Це найбільша трагедія. І сьогодні слухати ці повідомлення про те, що щось десь там вибухає, поки триває війна в Україні – чесно кажучи, непрофесійно про це говорити. Вони (росіяни. – Ред.) окупували нашу територію. Вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років, тому, щоб не сталося у тій чи іншій ситуації, мені складно коментувати", - додав Зеленський.
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Будь это украинские вертолеты (а как они прорвались бы через ПВО россиян и без потерь возвратились обратно?) они выпустили бы весь свой боевой комплект, а не только 4 ракеты.
И еще: нефтебаза в Белгороде находится в ВОСТОЧНОЙ части города. Каким образом с восточного направления могли прилететь "вертолеты украинцев" внезапно потом исчезнувшие? Где сейчас эти вертолеты?
Сенс "демілітаризації" - так звана "малєнькая побєдоносная війна", це вже наратив імперського періоду, теж нічого нового...
А у вас 100% провокація.
Москалі 6 - ШІСТЬ - годин не знали як реагувати бо у них був шок.
А у вас 100% провокація.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
С территории Украины в Таганрог прилетели два Карлсона, обоссали семерых прохожих и улетели обратно.
Состав з нафтопродуктами якій небудь...
Це значно загальмувало би перекидання орків, виведених з Київської області в білорашку, на східний напрямок.
Де я казав, блд, що не треба знищувати?
Вот это будет попадание.