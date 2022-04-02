США допоможуть передати Україні радянські танки, - NYT
Адміністрація президента США Джо Байдена працюватиме із союзниками над передачею Україні танків радянського виробництва, щоб наша країна зміцнила оборону у східних областях, де тривають бої з російськими окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Таке рішення було ухвалено у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського, розповів журналістам офіційний представник США.
Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли Штати погоджуються виступити як посередник для допомоги в передачі "радянських" танків, які війська ЗСУ вміють використовувати.
За словами чиновника на умовах анонімності, поставки почнуться найближчим часом. Скільки танків буде відправлено та з яких країн будуть відбуватися поставки - не уточнюється.
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800 танків вистачило б для деблокування Маріуполя?
так як тільки у Польщі, за офіційними даними, є понад 500 модернізованих та немодернізованих танків Т-72, при цьому вона давно оснащує свої танкові частини німецькими «Леопардами».!!
Це взагалі якийсь цирк. Зе три роки руйнував армію, розмінувати вихід з криму. Не їздив на зустрічі з НАТО і посилав їх 3 роки підряд. А зараз обіжений що вони мало допомагають, хоч НАТО взагалі нічого не зобов'язане робити.
Те, що вони допомагають вже добре, і роблять вони це всупереч зрадникам з оп.
А всі смерті українців значною мірою на совісті зе та його лохторату.
Кацапи ракетами з Севастополя знищать Україну...
Хотя после последних ударов по нефтебазам и ПО КРЕМЕНЧУГУ вопрос может быть риторическим....
какой комплектации хотят передать старые советские танки.
Они не кому там не нужны.