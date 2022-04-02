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США допоможуть передати Україні радянські танки, - NYT

оос

Адміністрація президента США Джо Байдена працюватиме із союзниками над передачею Україні танків радянського виробництва, щоб наша країна зміцнила оборону у східних областях, де тривають бої з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Таке рішення було ухвалено у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського, розповів журналістам офіційний представник США.

Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли Штати погоджуються виступити як посередник для допомоги в передачі "радянських" танків, які війська ЗСУ вміють використовувати.

За словами чиновника на умовах анонімності, поставки почнуться найближчим часом. Скільки танків буде відправлено та з яких країн будуть відбуватися поставки - не уточнюється.

Також читайте: Україна найбільше потребує від Заходу зброї: питання номер один - це літаки і танки, - Зеленський

Автор: 

США (22545) танк (2059) Україна (5865)


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Топ коментарі
+24
Без повноцінного лендліза це все до сраки, коли вони це зрозуміють? Це не локальний конфлікт, це 3-я Світова Спеціальна Операція.
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02.04.2022 08:18
+15
Нашо *******?передали тихенько і все.ні треба піару
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02.04.2022 08:19
+14
Танками нас і ***** непогано озброює . . Краще б американці підкинули нам протикорабельних ракет , і новенькі системи ППО дальнього радіуса .
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02.04.2022 08:33
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Дядько Сем повертається...
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02.04.2022 08:17 Відповісти
Він давно є,а ось бажане за дійсне видавати,то це сценарій 95 квартала. Літаки уже були. Як сказала Фрау,що ніякої інформації до прибуття в Україну зброї. Цьому чиновнику вірять мало.
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02.04.2022 08:21 Відповісти
Вартість одного танка Оплот 150 млн грн. Зе подарив Бені з бюджету тільки у 2021 році 30 млрд, це 200 танків, Фірташу 100 млрд, це 600 танків.
800 танків вистачило б для деблокування Маріуполя?
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02.04.2022 11:02 Відповісти
Так подарував, а на сьогодні що ще подарував. Тільки подумайте, як і куди річки грошей підуть після Перемоги.
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02.04.2022 11:38 Відповісти
Ти спершу подивись скільки в рік їх могли виробляти наші потужності.
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02.04.2022 18:02 Відповісти
Ты больной? Разговор идет не о том, сколько мы их могли сделать, а о том, сколько танков можно было бы купить за разворованные деньги. Зеленожопые тупые, просто страх.
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02.04.2022 21:50 Відповісти
Слухай, гнидо. Ти трохи фільтруй що шкрябаєш. Якби купили, то ти б тут гавніло, що "Зрада! Самі можемо робити, а вони в три дорога купляють". Вже чули в листопаді масові завивання за придбані Дани. Тому прикрив хайло і здриснув звідки виліз.
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02.04.2022 23:48 Відповісти
Лучше бы абрамсов добавили к нашим оплотам, а не советскую рухлядь нам пихать.
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02.04.2022 08:17 Відповісти
У нас нет Оплотов
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02.04.2022 08:20 Відповісти
Оплоты - это украинские танки.
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02.04.2022 08:20 Відповісти
Но их нет.
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02.04.2022 08:23 Відповісти
Та и Абрамов тоже "не будет"
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02.04.2022 08:27 Відповісти
На кацапії про це ще не знають . .
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02.04.2022 08:28 Відповісти
Дізнаються скоро кацапи ,
так як тільки у Польщі, за офіційними даними, є понад 500 модернізованих та немодернізованих танків Т-72, при цьому вона давно оснащує свої танкові частини німецькими «Леопардами».!!
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02.04.2022 12:18 Відповісти
Без повноцінного лендліза це все до сраки, коли вони це зрозуміють? Це не локальний конфлікт, це 3-я Світова Спеціальна Операція.
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02.04.2022 08:18 Відповісти
Нашо *******?передали тихенько і все.ні треба піару
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02.04.2022 08:19 Відповісти
Я так розумію або 100% мовчання, або 150 демократичних "балакучих голів" - нехай кацапня напружується і проявляє свою агентуру.
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02.04.2022 08:22 Відповісти
Щоб зебобіки не нагнітали, що НАТО не допомагає.
Це взагалі якийсь цирк. Зе три роки руйнував армію, розмінувати вихід з криму. Не їздив на зустрічі з НАТО і посилав їх 3 роки підряд. А зараз обіжений що вони мало допомагають, хоч НАТО взагалі нічого не зобов'язане робити.
Те, що вони допомагають вже добре, і роблять вони це всупереч зрадникам з оп.

А всі смерті українців значною мірою на совісті зе та його лохторату.
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02.04.2022 11:48 Відповісти
Якщо там виявиться кілька Леопардів, Абрамсів чи Челенджерів, то ми не сильно засмутимося
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02.04.2022 08:19 Відповісти
Леопарды в самый раз. Даже кресты зарисовывать не будем
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02.04.2022 08:24 Відповісти
Може "студебеккери" 40-х років ще передадуть? Де ПРО та ППО? 🤦
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02.04.2022 08:19 Відповісти
чув, вони не гірші Уралів.
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02.04.2022 08:22 Відповісти
Вантажопід'йомність мала.
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02.04.2022 08:40 Відповісти
Спасибо и за это. Плюс цыгане помогут поставками. Украина будет свободной от крымлевской хунты!
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02.04.2022 08:20 Відповісти
А де радянські літаки?
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02.04.2022 08:22 Відповісти
Піз.....дєц допомога...
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02.04.2022 08:24 Відповісти
Та шо з тих танків?! Неефективний брухт.
Кацапи ракетами з Севастополя знищать Україну...
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02.04.2022 08:25 Відповісти
Ну я бы ещё советовал не только совковый военторг! Можно пожалуйста ещё 5 пэтриотов, 10 бандеролётов, а на сдачу дайте ещё стрингеров
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02.04.2022 08:26 Відповісти
надеюсь это будет не к концу года..., как работают союзники, если надо решить вопрос о помощи Украине- мы видели, долго чешут репу, закатывают глаза, а потом выдают: скорее нет, чем да...
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02.04.2022 08:26 Відповісти
ВСУ впервые успешно применили Starstreak - снаряд, поражающий цели тремя кинетическими дротиками.
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02.04.2022 08:27 Відповісти
Танками нас і ***** непогано озброює . . Краще б американці підкинули нам протикорабельних ракет , і новенькі системи ППО дальнього радіуса .
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02.04.2022 08:33 Відповісти
Ці буть як раз
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02.04.2022 08:33 Відповісти
Модернізувати трохи треба, наприклад обов'язково треба гумові накладки на траки і заднє колесо, щоб новий асфальтобетон з великого будівництва не попортив ))
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02.04.2022 08:44 Відповісти
І в кого вони є в нормальному стані? Це ж вже якесь лахміття і наврядчи рівняється до наших модернізованих т-64 Дайте абрамсів m1-a1. В Іраку їх повно їздить.
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02.04.2022 08:34 Відповісти
Польская копия Т-72 еще повоюет. Даже в качестве брони сгодится Ребята ездят на гражданских джипах и бусиках сейчас. На данный момент нужна любая бронетехника и много.
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02.04.2022 08:46 Відповісти
Так в Польщі і так мало танків, вони не дадуть їх. Має дати США, в них на зберігані 3700 абрамсів м1-а1, стоїть. Наші танкісти за один день будуть їздити на них.
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02.04.2022 08:56 Відповісти
Они БТР-ы не то что не дают, не продают даже. Да и снять с хранения и доставить из Америки в Украину это нужны месяцы, если не год учитывая подготовку экипажей. Самый большой самолет НАТО С-5 способен перевозить только 2 танка. А у Польши на данный момент больше танков чем у нас. Естественно как минимум половина из них не используется. В каком состоянии они это вопрос, но я думаю что это направление более перспективное. А полякам взамен американцы могут и Абрамсы поставить в течении пары лет. У них нет такого дефицита времени как у нас.
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02.04.2022 09:36 Відповісти
В них 900 танків, так що не більше ніж у нас. Вони їх не далуть, а навіть якщо до дуть з 20 штук, то це ніщо.
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02.04.2022 09:47 Відповісти
США може за місяць-два передати все. Просто не бажають цього.
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02.04.2022 09:50 Відповісти
Танки нужны сегодня, а лучше вчера. Все решится в ближайшие 10-15 дней и потом они уже будут не нужны.
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02.04.2022 11:27 Відповісти
Може мова про БТ-7, або Т-26? І солярка не потрібна...
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02.04.2022 09:13 Відповісти
а де брати бензин А-66 до Т-26 ?
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02.04.2022 09:24 Відповісти
Разбавить ослиной мочой.
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02.04.2022 10:47 Відповісти
Або виписати василия алібабаєвича з Джент.Удачи..
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02.04.2022 11:00 Відповісти
Я його і мав на увазі.
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02.04.2022 11:10 Відповісти
В США більше працюючих танків, ніж в москалів.
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02.04.2022 08:36 Відповісти
Дайте 1, а ще краще 2 тисячі свічбледів 600 і не треба танків.
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02.04.2022 08:36 Відповісти
А літаки вже передали, підараси???
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02.04.2022 08:39 Відповісти
Все украинские власти, начиная с Кравчука-Кучмы организовали грандиозные распродажи военной техники и вооружений зарубеж. И подполковник Онтоле отличился распродав несколько сотен БМП. Теперь выпрашиваем у ФРГ 56шт старых БМП 1 из арсенала ГДР..
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02.04.2022 08:46 Відповісти
Они же подписали Будапештский меморандум и надеялись что это поможет. Вон многие наши соседи члены НАТО также от армий практически избавились и надеятся что Америка им поможет. Сейчас начинают задумываться.
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02.04.2022 08:50 Відповісти
Плевали они на тот меморандум. В те времена 100 долларов-были большие деньги, а проданный вертолет сотню тысяч чиновнику приносил.
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02.04.2022 09:15 Відповісти
Любой здравомыслящий человек понимал что этот меморандум пустая бумажка. Но не будем забывать что основным инициатором нашего разоружения выступали именно американцы. России абсолютно по барабану это было в 90-ые годы. Те же Ту-160 и ядерные ракеты они нехотя брали в качестве платы за газ ведь им нужны были деньги, но их заставили. Также нужно понимать что Украина не могла содержать такое количество техники которое осталось. Лучше было оставить ядерное оружие но отказаться от ненужных военных структур. Но решение принимали не мы, а за нас. В итоге нас кинули не россияне которые напали, а те другие кто гарантировал безопасность США и Великобритания и именно с них нужно спрашивать в первую очередь. Это все полохо конечно, нажились чиновники, но для государства это были смешные деньги и оно все-равно сгнило бы на складах или его бы разворовали по запчастям. Повторяю, содержать всю технику что осталась не было никакой возможности. А ставить на хранение то было бы как в России. Пошли снимать с хранения, а там внезапно все разворовано.
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02.04.2022 09:52 Відповісти
Я понял. Это ода разворовыванию армии. Оказывается если разворовали, то это уже плюс. Не надо было на складах хранить...
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02.04.2022 10:03 Відповісти
Каждый видит то что желает увидеть. Я лишь констатировал факт.
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02.04.2022 10:15 Відповісти
И я констатировал факт.
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02.04.2022 13:40 Відповісти
давайте будем честными перед собой хотя бы! они просто набивали свои карманы, а так же помогали рашке на перспективу, разоружая Украину!
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02.04.2022 09:31 Відповісти
Нужны ракеты и самолёты!!!А также ПЗРК и джавелины в неограниченном количестве.
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02.04.2022 08:48 Відповісти
Вы это кому написали?
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02.04.2022 12:03 Відповісти
Т-34-85 из Анголы? Типа как другой металлом из ГДР - БМП-1? Они издеваются? Такой "помощью" (возможной!) запад только поощряют пуйла и рашистов на эскалацию.
Хотя после последних ударов по нефтебазам и ПО КРЕМЕНЧУГУ вопрос может быть риторическим....
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02.04.2022 08:55 Відповісти
Складається враження що Захід не дуже вірить в нашу перемогу, але зовсім не проти щоб Україна протрималася якнайдовше та добряче потрепала "другу армію світу".
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02.04.2022 08:55 Відповісти
Именно в этом план США и состоит. Главная задача подписать долгосрочные газовые контракты. И поставить Россию которая пытается ставить себя в один ряд с США и Китаем на место. А потом видно будет что делать с Украиной. До того особого прорыва в поставках не будет. Их будет ровно столько чтобы поддерживать военные действия. Нужно понимать, что развал России который для нас выгоден в первую очередь им вообще не выгоден. Им нужна Россия но слабая. Такая история.
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02.04.2022 09:58 Відповісти
Пора готовить реакторы АЭС к повторению Чернобыля, ржавые танки...
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02.04.2022 09:48 Відповісти
Откуда сведения что танки ржавые?
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02.04.2022 12:05 Відповісти
За літаки особлива подяка. Тепер ще за танки.
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02.04.2022 09:58 Відповісти
Ніщо так не зміцнить міць ЗСУ як постачання свичблейд
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02.04.2022 12:04 Відповісти
В Харькове на танкоремонтном старых Т-64 куча. А в каком состоянии и
какой комплектации хотят передать старые советские танки.
Они не кому там не нужны.
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02.04.2022 12:14 Відповісти
 
 