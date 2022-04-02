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"Ми зробимо НАТО набагато сильнішим", - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою впевненість, що Україна буде вигідним доповненням НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю американському каналу Fох Nеws.

"Нам складно говорити про НАТО, тому що НАТО не хоче нас приймати. Я думаю, що це помилка, тому що, якщо ми вступимо в НАТО, ми зробимо НАТО набагато сильнішими. Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО… Ми доповнення, ми є локомотивом. Думаю, що ми є одним із важливих компонентів європейського континенту", - сказав президент.

Також Зеленський попросив США надати Україні важке озброєння.

"Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки, ви не можете нам дати F-18 або F-19 або що ви маєте, дайте нам старі радянські літаки. Ось і все. Віддайте їх мені в руки. Дайте мені що-небудь, чим я зможу захистити свою країну", - сказав він.

Також читайте: "Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з Маріуполем", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+21
може досить срати??? після перемоги будемо рахунки зводити!
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02.04.2022 08:28
+20
Так він же ще тиждень назад казав шо вже не хоче в НАТО !
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02.04.2022 08:26
+18
усе зеля робив для того,щоби втекти від НАТО
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02.04.2022 08:27
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це твоя помилка,вова
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02.04.2022 08:26 Відповісти
може досить срати??? після перемоги будемо рахунки зводити!
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02.04.2022 08:28 Відповісти
I would like the commander-in-chief to contradict himself less
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02.04.2022 09:30 Відповісти
it is very desirable that everyone adheres to their words and actions
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02.04.2022 10:09 Відповісти
lol. did you write the first sentence you came across?
Lucy, is that you?
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02.04.2022 10:35 Відповісти
так можна краiну прострать если всем рот затукать
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02.04.2022 15:49 Відповісти
Так він же ще тиждень назад казав шо вже не хоче в НАТО !
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02.04.2022 08:26 Відповісти
Нахера гівно в бочці колотити?
Стосовно радянських літаків - все вірно. Могли їх дати ще місяць тому. Ніхера не дали. А за цей місяць багато людських життів було би врятовано від кацапських літаків і крилатих ракет завдяки тим обіцяним, але так і не наданим, літакам. Війна вже більше місяця триває, але й досі окрім ручної протитанкової зброї та ручної протиповітряної зброї нічого ефективнішого не дали. Тільки тих обіцянок підтримати всим, чим тільки можна, було до бєніної мами, а в реалі вийшло набагато скромніше!
Я не є прихильником ЗЕ, але не бачу жодної потреби розмазувати тут проти нього дякульське гівно по долівці.
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02.04.2022 08:45 Відповісти
Тому є дуууже велика імовірність цих нових гарантій - будапешт 2.0
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02.04.2022 09:00 Відповісти
он что-то курит .. наверное iqos паленый
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02.04.2022 15:51 Відповісти
усе зеля робив для того,щоби втекти від НАТО
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02.04.2022 08:27 Відповісти
То ми в НАТО то не в НАТО, то референдум, то що. . Визначся уже,бо в Конституцію України все вписано і ратифікацію пройшли
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02.04.2022 08:28 Відповісти
Хоча, скоріше за все, ти - звичайний лахтинський ботяра з реєстрацією після початку війни - 10.03.22. ПНХ додому на Лахту!
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02.04.2022 09:29 Відповісти
НАТО не НАТО а касапа надо киздить здесь и сейчас.
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02.04.2022 08:28 Відповісти
Та дайте йому вже той F-19. Хай пограється. І "Оптімуса-прайм" не забудьте дати.)
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02.04.2022 08:29 Відповісти
а может НАТО не хочет быть сильнее, а то это спровоцирует рашу и она нападет..., нато - это гнилые бюрократы и невольные пособники убийц и террористов...
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02.04.2022 08:29 Відповісти
Вы правы. Институции по безопасности в мире превратились в переваривание больших денег ,и менеджеры институций неплохо зарабатывают из этих денег
к примеру , сотрудники ОБСЕ получают хороший доход за командировки в горячие точки - в их ШКУРНЫХ интересах сохранение горячих точек.
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02.04.2022 09:32 Відповісти
"невольные пособники убийц и террористов" - це Ви відсутністю розуму похвалились, бо дебільнішого висновку ще не бачив? НАТО - блок, створений певним переліком країн для спільного захисту ВЛАСНОЇ безпеки, а не міжнародна благодійна безпекова організація, котра всім щось винна! Члени НАТО мають ще й деякі обов'язки, дотримуються певних правил і виділяють кошти на забезпечення діяльності блоку. Замість подякувати за суттєву допомогу (котру вони зовсім не зобов'язані надавати), варто вилити купу лайна - так на Вашу думку? У розмінуванні Чонгару та згортанні власної ракетної програми також Вам НАТО винне???
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02.04.2022 11:24 Відповісти
Зебіли ще гірші за ватників, не марнуй час. Ватник це від недостатньої освіти, а зебіл за мідяки від дЄрмака старається.
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02.04.2022 13:31 Відповісти
Може краще було сказати не "якщо ми вступимо в НАТО", а "коли ми вступимо в НАТО"
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02.04.2022 08:30 Відповісти
Ні. Все виглядає так, що НАТО доживає свої останні роки. Коли Україна виграє, вона сбудує свій обороний союз з державами, які не будуть розповідати: Ви перебільшуєте, у вас радянська травма і ви не можете об'єктивно оцінити загрозу, насправді Росія просто хоче заробити грошей!
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02.04.2022 12:24 Відповісти
что ты несешь бред собачий
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02.04.2022 15:52 Відповісти
Треба мати свою сильну армію.ріяке рато нам не буде допомагати
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02.04.2022 08:34 Відповісти
Якщо не будемо членами НАТО - звичайно що не буде, бо це не міжнародна благодійна організація )))
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02.04.2022 11:15 Відповісти
вам кацапам надо иметь свою голову а не жопу с ушами
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02.04.2022 15:53 Відповісти
Удобно сидіти на двох стільцях?
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02.04.2022 08:39 Відповісти
Досить кіздеть, що нато нас не хоче бачити! Це ти не хочеш у нато!
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02.04.2022 08:41 Відповісти
По словам наших же ВПС для освоения ф-16 нашим пилотам надо две-три недели. Если штаты прям такие союзники, то в Польше можно было бы уже эскадрилью подготовить с начала войны.
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02.04.2022 08:44 Відповісти
Интересная мысль - готовить лётчиков в других странах . Можно сделать эскадрилью Иностранного легиона , эскадрилью Свободной Беларуси, Грузии и Молдовы .
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02.04.2022 09:36 Відповісти
В НАТО своїх блазнів вистарчає...нема куди дівати ...
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02.04.2022 09:06 Відповісти
Короче, вибивати кацапів до кордонів на 23 лютого, і зразу вступати в нато і єс.
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02.04.2022 09:09 Відповісти
До міжнародно визнаних кордонів 2013 року - тільки так. Чи захоплене у 2014 і у 2022 має різну цінність?..
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02.04.2022 10:38 Відповісти
ну у криму 60% населення - кацапи. чи вони захочуть бути в Україні? щоб не получилось так, що ми положимо 20 000 своїх воєнних, щоб повернути крим, а потім знову кацапи криму скажуть, що вони хочуть від'єднатися.
донбас то можна було б повернути, там 60% українців.
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02.04.2022 10:59 Відповісти
Більшість здрисне, а решта будуть сидіти мовчки. Корінний народ там - татари, а не якесь завезене збіговисько кацапів і що вони там "скажуть" нікого не турбує! Те ж саме і з Донбасом - після повернення велика частина сепарні просто повтікає.
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02.04.2022 11:13 Відповісти
Тому Кримський міст треба зруйнувати тільки тоді, коли ці 60% повернуться до дому.
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02.04.2022 12:28 Відповісти
ты в своем уме кацап? Крым как и Донбасс это украинская земля по международному праву - что значит хотят они жить или нет ? их никто спрашивать не будет
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02.04.2022 15:57 Відповісти
З німцями, французами та уграми НАТО ніколи сильним не буде! Вони заблокують бюрократичними процедурами навіть власний захист!
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02.04.2022 09:24 Відповісти
выкинем их из нато нафиг - но дело в том что как только рашку придавят и путлера повесят - то все мягкотелые французы сразу успокоятся
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02.04.2022 15:59 Відповісти
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02.04.2022 09:46 Відповісти
Литва теж славяни
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02.04.2022 13:35 Відповісти
Маніпуляції продовжуються.
НАТО це не чисто військовий союз, а військово-політичний.
Мародерство на користь злочинців каломойських за активного сприяння влади не припиняється навіть під час страшної війни .
Каломой отримує в судах вигідні для себе рішення.
Зелена Рада приймає закони, які викидають з наглядових рад іноземців із країн- союзників, щоб віддати все у волохаті лапи мафії.
В США та Європі це все бачать.
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02.04.2022 09:56 Відповісти
зеленокоманувач чешет языком что помелом
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02.04.2022 16:00 Відповісти
Це вже краще. Подавайте документи за процедурою на вступ до НАТО, війна не війна, візьмуть не візьмуть, і хай рвуться пердаки в мордорі. Без НАТО нам рф не здолати.
А то наслухався ідіотів хитрозроблених по типу Ізраїля Україну захотіли зробити, щоб її бомбили щодень, як той Ізраїль.
Можливий вступ в НАТО і нинішня допомога натівських країн - один з самих вагомих аргументів України , а всякі арахамії і єрмаки його профукали в Стамбулі.
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02.04.2022 09:58 Відповісти
Почалася стара шарманка... "НАТО не хоче нас приймати" - до чого тут "хоче" чи ні? Є певні умови і правила вступу (наприклад, щодо боротьби з корупцією) - вони виконані чи щось зроблено для їх виконання? І знову "дайте, дайте, дайте" - і так дають і чимало (хоча й не зобов'язані), а де власні "Нептуни", "Вільхи" і т.д.? А де міни з Чонгару (з Криму пройшли як на параді - де винні в розмінуванні перешийку, загадка)? Щось про це все мовчок...
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02.04.2022 10:36 Відповісти
первые нормальные слова... просьба теперь раз и навсегда заткнуть арестовича, подоляка, хламидию и прочую нечисть, незаконно пробившуюся во власть... потому что партийная нае*аловка со списками уже не пройдет... каждый депутат сам за себя...
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02.04.2022 10:44 Відповісти
как ты не понимаешь он со своим окружением одно целое это и есть его мысли
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02.04.2022 16:01 Відповісти
Я поняла ,что «нато»-это клуб слабых стран,которые не в состоянии сами себя защитить и нуждаются в помощи других партнеров ..Украина же -сильная страна и выросшая нация с огромным потенциалом ,страна которая в состоянии не задумываясь сражаться с сильной армией в мире.Поэтому нато и не спешит брать сильного в клуб слабоков…
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02.04.2022 10:45 Відповісти
ты сначала с коррупцией поборись в армию деньги вкладывай и посади своих приближеных корупционеров а потом в цивилизованные блоки вступай
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02.04.2022 16:03 Відповісти
По НАТО.Проігнорувавши абсолютно всі( 28)саміти НАТО,не приславши,навіть спостерігача.Видача Цемаха не Нідерландам,а Росії.Справа вагнерівців.Для кого,ця маячня в його заявах?
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02.04.2022 10:58 Відповісти
Чого кричите, як на футболі болільники? Я сам в тому заплутався в тому всьому, дивлячись на цю війну та й все інше. Але коли ти в павутині, то будеш рватися в різні боки, поки павутину не порвеш. а потім вже підеш в потрібну тобі сторону!
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02.04.2022 11:16 Відповісти
НАТО не потребує ніякого підсилення, країни НАТО переважають усі інші армії світу взяті разом у декілька разів.
Перед тим як щось вимагати, непогано хоча б знати, що є в наявності... балаболка пустоголова
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02.04.2022 12:07 Відповісти
так он лохам впаривает лапшу
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02.04.2022 16:04 Відповісти
Я так розумію. Якщо Україні шлях у НАТО, - це підтримує більшість населення і визначено в Конституції, а Зеленському таке не подобаїться, то нехай мандрує своїм шляхом вже. Він наразі як гарант Конституції, погоджуючись на зміну курсу України в угоду агресору, саботує свої обов'язки по дотриманню конституційниз законів.
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02.04.2022 13:57 Відповісти
верно.
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03.04.2022 05:36 Відповісти
 
 