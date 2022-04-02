"Ми зробимо НАТО набагато сильнішим", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою впевненість, що Україна буде вигідним доповненням НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю американському каналу Fох Nеws.
"Нам складно говорити про НАТО, тому що НАТО не хоче нас приймати. Я думаю, що це помилка, тому що, якщо ми вступимо в НАТО, ми зробимо НАТО набагато сильнішими. Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО… Ми доповнення, ми є локомотивом. Думаю, що ми є одним із важливих компонентів європейського континенту", - сказав президент.
Також Зеленський попросив США надати Україні важке озброєння.
"Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки, ви не можете нам дати F-18 або F-19 або що ви маєте, дайте нам старі радянські літаки. Ось і все. Віддайте їх мені в руки. Дайте мені що-небудь, чим я зможу захистити свою країну", - сказав він.
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Lucy, is that you?
Стосовно радянських літаків - все вірно. Могли їх дати ще місяць тому. Ніхера не дали. А за цей місяць багато людських життів було би врятовано від кацапських літаків і крилатих ракет завдяки тим обіцяним, але так і не наданим, літакам. Війна вже більше місяця триває, але й досі окрім ручної протитанкової зброї та ручної протиповітряної зброї нічого ефективнішого не дали. Тільки тих обіцянок підтримати всим, чим тільки можна, було до бєніної мами, а в реалі вийшло набагато скромніше!
Я не є прихильником ЗЕ, але не бачу жодної потреби розмазувати тут проти нього дякульське гівно по долівці.
к примеру , сотрудники ОБСЕ получают хороший доход за командировки в горячие точки - в их ШКУРНЫХ интересах сохранение горячих точек.
донбас то можна було б повернути, там 60% українців.
НАТО це не чисто військовий союз, а військово-політичний.
Мародерство на користь злочинців каломойських за активного сприяння влади не припиняється навіть під час страшної війни .
Каломой отримує в судах вигідні для себе рішення.
Зелена Рада приймає закони, які викидають з наглядових рад іноземців із країн- союзників, щоб віддати все у волохаті лапи мафії.
В США та Європі це все бачать.
А то наслухався ідіотів хитрозроблених по типу Ізраїля Україну захотіли зробити, щоб її бомбили щодень, як той Ізраїль.
Можливий вступ в НАТО і нинішня допомога натівських країн - один з самих вагомих аргументів України , а всякі арахамії і єрмаки його профукали в Стамбулі.
Перед тим як щось вимагати, непогано хоча б знати, що є в наявності... балаболка пустоголова