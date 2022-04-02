"Ми зробимо НАТО набагато сильнішим", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою впевненість, що Україна буде вигідним доповненням НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю американському каналу Fох Nеws.

"Нам складно говорити про НАТО, тому що НАТО не хоче нас приймати. Я думаю, що це помилка, тому що, якщо ми вступимо в НАТО, ми зробимо НАТО набагато сильнішими. Ми не слабка держава. Ми не пропонуємо зробити нас сильнішими за рахунок НАТО… Ми доповнення, ми є локомотивом. Думаю, що ми є одним із важливих компонентів європейського континенту", - сказав президент.

Також Зеленський попросив США надати Україні важке озброєння.

"Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки, ви не можете нам дати F-18 або F-19 або що ви маєте, дайте нам старі радянські літаки. Ось і все. Віддайте їх мені в руки. Дайте мені що-небудь, чим я зможу захистити свою країну", - сказав він.

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