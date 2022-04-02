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На підході нові санкції Канади проти Росії, - глава МЗС Жолі

канада

Канада має намір незабаром запровадити нові санкції проти Росії через її військову агресію проти України.

Про це під час виступу у парламенті заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми й надалі чинитимемо максимальний тиск на російський режим. Ми вже запровадили суворі санкції й продовжимо надсилати летальну зброю. Але ми розуміємо, що необхідно робити більше і саме тому на підході - нові санкції", - сказала Жолі.

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Вона додала, що Канада "має одні із найміцніших відносин з Україною серед усіх держав світу". "Ми солідарні з Україною на тлі вторгнення Росії", - наголосила міністр.

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А які санкції чекати від франції, німеччини, австрії проти парашії? Нові ашани, леруамарлен, і райфайзен банки?
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02.04.2022 09:13 Відповісти
Німеччина ніби прозріла..

Але у євросоюзі залишається гнилизна...

найбільше-Угорщина..
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02.04.2022 09:27 Відповісти
Можна завжди дивитися на три речі: вогонь, воду і те, як https://tech.segodnya.ua/tech/rossiya-katitsya-v-kamennyy-vek-spisok-kompaniy-ushedshie-iz-rf-za-proshedshie-sutki-1612414.html Росію залишають міжнародні компанії
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02.04.2022 09:25 Відповісти
Колись Канада давала нам літаки. То може вже дасть?
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02.04.2022 09:33 Відповісти
Ага, санкції... Сіфону і Бороді заборонять в'їзд до Канади. Краще нехай пояснять чому SWIFT досі у кацапів працює у деяких банків.
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02.04.2022 10:06 Відповісти
Дякуємо.
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02.04.2022 10:29 Відповісти
 
 