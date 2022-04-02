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Новости Война
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На подходе новые санкции Канады против России, - глава МИД Жоли

канада

Канада намерена вскоре ввести новые санкции против России из-за военной агрессии против Украины.

Об этом, выступая в парламенте, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы и дальше будем оказывать максимальное давление на российский режим. Мы уже ввели строгие санкции и продолжим отправлять летальное оружие. Но мы понимаем, что необходимо делать больше и именно поэтому на подходе – новые санкции", - сказала Жоли.

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Она добавила, что Канада "имеет одни из самых крепких отношений с Украиной среди всех государств мира". "Мы солидарны с Украиной на фоне вторжения России", - подчеркнула министр.

Канада (2073) россия (95372) санкции (11257) Жоли Мелани (55)


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А які санкції чекати від франції, німеччини, австрії проти парашії? Нові ашани, леруамарлен, і райфайзен банки?
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02.04.2022 09:13 Ответить
Німеччина ніби прозріла..

Але у євросоюзі залишається гнилизна...

найбільше-Угорщина..
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02.04.2022 09:27 Ответить
Можна завжди дивитися на три речі: вогонь, воду і те, як https://tech.segodnya.ua/tech/rossiya-katitsya-v-kamennyy-vek-spisok-kompaniy-ushedshie-iz-rf-za-proshedshie-sutki-1612414.html Росію залишають міжнародні компанії
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02.04.2022 09:25 Ответить
Колись Канада давала нам літаки. То може вже дасть?
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02.04.2022 09:33 Ответить
Ага, санкції... Сіфону і Бороді заборонять в'їзд до Канади. Краще нехай пояснять чому SWIFT досі у кацапів працює у деяких банків.
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02.04.2022 10:06 Ответить
Дякуємо.
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02.04.2022 10:29 Ответить
 
 