На подходе новые санкции Канады против России, - глава МИД Жоли
Канада намерена вскоре ввести новые санкции против России из-за военной агрессии против Украины.
Об этом, выступая в парламенте, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы и дальше будем оказывать максимальное давление на российский режим. Мы уже ввели строгие санкции и продолжим отправлять летальное оружие. Но мы понимаем, что необходимо делать больше и именно поэтому на подходе – новые санкции", - сказала Жоли.
Она добавила, что Канада "имеет одни из самых крепких отношений с Украиной среди всех государств мира". "Мы солидарны с Украиной на фоне вторжения России", - подчеркнула министр.
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