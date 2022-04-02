На подходе новые санкции Канады против России, - глава МИД Жоли

Канада намерена вскоре ввести новые санкции против России из-за военной агрессии против Украины.

Об этом, выступая в парламенте, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы и дальше будем оказывать максимальное давление на российский режим. Мы уже ввели строгие санкции и продолжим отправлять летальное оружие. Но мы понимаем, что необходимо делать больше и именно поэтому на подходе – новые санкции", - сказала Жоли.

Читайте: Канадские парламентарии проголосовали за безвиз с Украиной

Она добавила, что Канада "имеет одни из самых крепких отношений с Украиной среди всех государств мира". "Мы солидарны с Украиной на фоне вторжения России", - подчеркнула министр.