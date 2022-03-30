Канадские парламентарии проголосовали за безвиз с Украиной

Большинство членов федерального парламента Канады поддержали немедленную отмену визового режима с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Депутаты голосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвизового режима с Украиной.

"Мы призываем правительство Канады… ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на путешествия", - говорится в одобренном отчете.

Депутаты также рекомендуют правительству "увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".

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Кроме этого, в принятом документе правительство призывают "поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны". "Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ на который отдал президент России Владимир Путин, откровенно нарушая международное право", - отмечается в отчете.

Решение о введении безвизового режима входит в компетенцию правительства, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.

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