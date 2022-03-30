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Канадские парламентарии проголосовали за безвиз с Украиной

канада

Большинство членов федерального парламента Канады поддержали немедленную отмену визового режима с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Депутаты голосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвизового режима с Украиной.

"Мы призываем правительство Канады… ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на путешествия", - говорится в одобренном отчете.

Депутаты также рекомендуют правительству "увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".

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Кроме этого, в принятом документе правительство призывают "поддержать украинцев и других пострадавших от конфликта жителей страны". "Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ на который отдал президент России Владимир Путин, откровенно нарушая международное право", - отмечается в отчете.

Решение о введении безвизового режима входит в компетенцию правительства, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.

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Канада (2073) безвизовый режим (1549)


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Топ комментарии
+8
Супер гут,ти б уже краще про відосики випорожнювався. 4.5 мілліони вже виїхало.І ще виїдуть,хто з Західної,хто гуманітарими коридорами.А безвіз з Канадою,то гарна справа.Чи підтримає уряд Канади-велике питання...
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30.03.2022 09:19
+6
Доминионы Великобритании все за нас руками и ногами... а вот эта шайка - Германии, Франция, Голландия, всраССея - против... и так было по сути всегда, с 18века..
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30.03.2022 09:18
+5
Кому ,,заборонили"?? Мужчинам от 18 до 60 ?? Ну так война *****,тьі не в курсе? Или планьі тебе наламьівают? Треба було на Польшу їхати гроші заробляти,а тут отака *****, і шо тепер робити,ще до війська призовут да? Буса хоть встиг купити вуйко 😁
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30.03.2022 09:28
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Канадійцям-черговий респект...
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30.03.2022 09:12 Ответить
І кому той безвіз зараз потрібен, коли з України неможливо виїхати?!
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30.03.2022 09:13 Ответить
Супер гут,ти б уже краще про відосики випорожнювався. 4.5 мілліони вже виїхало.І ще виїдуть,хто з Західної,хто гуманітарими коридорами.А безвіз з Канадою,то гарна справа.Чи підтримає уряд Канади-велике питання...
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30.03.2022 09:19 Ответить
Ти б краще засунув свої випорожнення собі у пельку. Я писав, що ніякого толку від того безвізу поки в країні війна. А ось біженців Канада могла б легко забрати із польщі.
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30.03.2022 09:57 Ответить
а дітей вивезти? У нас пока нема бойових дій. Але все ж буде спокійніше, коли дітвора з дружиною поїдуть в Європу чи Канаду. Бо вже по хатах на окупованих територіях орки розстрілюють сім'ї атовців. І як знаходять - у школі висить стенд Наші герої з іменем і призвіщем. сучі підагоги не подумали його знищить. Але і то недостатньо. Бо є "добрі" сусіди, що з задоволенням оркам здадуть. Це все почув від бувшого атовця із сусіднього села. Йому вже дзвонили із воєнкомату і пропонували контракт. Але у нього вісім голів худоби. І старі батьки які це не потягнуть. І дружина - медик військово зобов'язана. А через три хати навпроти живе гівнюк, що воював у сепарів на Донбасі. Ну взяли його в СБУ, потім якось там заладили по програмі "Вернись живим". Як ви думаєте - він патріотичним став?
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30.03.2022 09:24 Ответить
угу, дітей вивезти. ти взагалі розумієш як воно - шукати роботу з дитиною, знаходити однчасно освіту для дитини, десь готувати та шукати житло? і це все одному.
Ти взагалі колись за дитиною приглядав?
В одні руки це неможливо.
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30.03.2022 09:27 Ответить
не неможливо а дуже важко. Але ж балачка про те, що не їдем у безвість. У багатьох родичі в Канаді, знайомі. Он Ведана з Канади. Може комусь і вона і інші з діаспори допоможуть. У моєї невістки є там родичі. Але маленька проблема - нема біометричного паспорту. Ні у неї, ні в дітей. В Україні - місяць чекати. В Польщі - значно швидше. Якщо вдасться - це нам із сином розв'яже руки. Ним також військомат цікавиться. Хоч і він не служив навіть.
Ага, про освіту для дитини: зараз в Україні навчання в онлайн, сидить онук вдома біля телефону чи компа, а вчителька з ними працює. Я раз сидів, бо були всі зайняті. То нормально проходить. Ніщо не заважає учитися і закордоном. Єдине, що підручники треба тягти з собою. А їх всіх кілограм десять. І це в першому класі.
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30.03.2022 09:39 Ответить
Володимире Павловичу, прочитайте це. Там є посилання українською. Не знаю щодо паспорта. Чула, що люди їдуть в Польщу робити.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html

З моїх родичів ні друзів ніхто не їде сюди, тому я особисто цим питанням не займалася.
Але є організації в громаді, які на цьому сконцентрувалися (інші - на допомозі військовим, гум.допомозі, медикаментах) + урядові організації (кажу про Монреаль).

Є фін.установи, які надають безкоштовну мед.страховку на місяць. З іншого боку, в Квебеку надають держ.мед.страховку з першого дня (бо просто імігрантам треба чекати три місяці).

Буде допомога з мовними курсами, багато компаній відгукуються і надають робочі місця українцям. З житлом - не в курсі, не цікавилася, як на перших порах.

Також залежить від провінції, бо можливі свої варіанти.
Є групи в фб по місцю проживання (в усякому разі в нас), йде обмін інформацією, бо дуже багато всього, не встигаєш стежити.
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30.03.2022 09:49 Ответить
Дякую. Мої вже записалися в першій тисячі на Канаду. В Польщі робитимуть біометричний паспорт. Але як на зло в невістки заболіла спина. Підлікується трохи і поїде. Далека родичка обіцяла забрати з Польщі.
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30.03.2022 09:57 Ответить
можливо, я не в курсі (я дід). вчителька працює з підручниками на паперовому носії. Діти пишуть чи підкреслюють, чи малюють в зошитах. Для початкових класів дуже важливо робити письмові вправи - цим покращується розвиток мозку. освоєння клавіатури обома руками - теж. але все ж спочатку швидке письмо ручкою чи олівцем. В Японії чув учать писати обома руками. але це вже довга розмова.
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30.03.2022 10:30 Ответить
так воно й буде. Не у всіх на жаль є смартфони всякі. Може тому вони (шестилітки, тому за них носять бабусі, і мами) носять важкі ранці.
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30.03.2022 12:40 Ответить
як бути тим хто жив у приграничних зонах з росією?
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30.03.2022 09:29 Ответить
Люди виїхали з одним рюкзаком речей. Деякі взагалі без документів навіть. Мотивація. Ага.
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30.03.2022 09:33 Ответить
мои уехали в нюрик без проблем. жена и двое детей. пожили неделю в лагере потом приехал фриц и забрал их к себе. жрачки до отвалу. одежду и обувь им купил. дает деньги на карманные расходы.
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30.03.2022 09:49 Ответить
так его и звать фриц хоффман.
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30.03.2022 10:17 Ответить

Ось якраз приклад отаких зрадників.
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30.03.2022 09:54 Ответить
Білет на одну особу в Канаду коштує мінімум 500 євро. Дофіга жінок з дітьми може собі це дозволити? Канада - розкіш для мажорів
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30.03.2022 09:59 Ответить
Говорили, що ніби є скидки і можна взяти квиток за 30% вартості. Для українців.
Я сама не перевіряла, але таке може бути.
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30.03.2022 10:05 Ответить
Дякуємо , брати
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30.03.2022 09:14 Ответить
Доминионы Великобритании все за нас руками и ногами... а вот эта шайка - Германии, Франция, Голландия, всраССея - против... и так было по сути всегда, с 18века..
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30.03.2022 09:18 Ответить
Тільки українцям заборонено віїжджати.
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30.03.2022 09:19 Ответить
Кому ,,заборонили"?? Мужчинам от 18 до 60 ?? Ну так война *****,тьі не в курсе? Или планьі тебе наламьівают? Треба було на Польшу їхати гроші заробляти,а тут отака *****, і шо тепер робити,ще до війська призовут да? Буса хоть встиг купити вуйко 😁
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30.03.2022 09:28 Ответить
подивись у вічі маріупольцям - і скажи їм це.
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30.03.2022 09:39 Ответить
чоловікам до 60 років. Тобто мені можна, але нема за шо. Я й не поїду, маю військову підготовку на кафедрі, права категорії С, десь буду корисним в армії. Бо такими як я офіцерам запасу дозволили до 65 воювати.
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30.03.2022 09:28 Ответить
Я маму отправил с 30 эвро в кармане, с 2-мя пакетами пожитков (только ручная кладь). Живет сейчас в Варшаве, есть жылье, есть работа.
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30.03.2022 09:41 Ответить
Міліони жінок і дітей виїхало за кордон - ти провокатор та г-н
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30.03.2022 09:28 Ответить
сам ти провокатор. скільки вони там пробудуть? за які гроші житимуть? ти напевно не з зони бойових дій? патріот у тилу? то поспілкуйся з людьми звідти, спершу.
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30.03.2022 09:36 Ответить
*Дублирую*

Я маму отправил с 30 эвро в кармане, с 2-мя пакетами пожитков (только ручная кладь). Живет сейчас в Варшаве, есть жылье, есть работа.
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30.03.2022 09:42 Ответить
30 эвро - це їжа на одного на 2 дня. Не вірю.
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30.03.2022 09:50 Ответить
Ты просто даун мокшанский!

Поляки принимают в свои дома и квартиры, есть пункты выдачи еды, одежды. И 30 эвро (сын собаки ты) это на 10 дней "скомканного" питания (рот я твой имел шваброй из твоей дупы)
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30.03.2022 10:24 Ответить
Шановний. Що, 4млн людей - прийняли у всі будинки? У вас все з головою норм? Так, є люди що приймають до себе, але не так їх і багато.. У мене є знайомі котрі виїхали, і там не так все радужно, як ты пишеш. До того ж щодо цін. Пакет молока стоит 1.5евро. А хліб 2.5-4 евро. А набір їжі у якійсь забігалівці, бо з собою піч не потягаєшь у рюкзак - 10-15євро мінімум.
Ну а якщо ти пропонуєшь дітей годувати самими пиріжками та хлібом, то тебе Комаровський прокляне.
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30.03.2022 11:08 Ответить
Ты даун! Я говорю и подписуюсь за свою Маму!

"У мене є знайомі котрі виїхали, і там не так все радужно" ты просто Черт! Ты просто Чмо!
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30.03.2022 11:41 Ответить
Переходять на такі вислови тільки запоребрикові. Так що йди за російським кораблем.
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30.03.2022 13:33 Ответить
ПНХ
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30.03.2022 21:10 Ответить
И комаровского в жопу себе засунь
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30.03.2022 21:11 Ответить
Безвіз з канадою це добре, дуже добре, але на даному часі це виглядає більш як насмішка, враховуючи що 8 років взагалі не було ніяких рухів у цьому напрямку.
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30.03.2022 11:09 Ответить
За каким хером ты сюда Канаду прирхнул, ЧМО запоребриковатое?
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30.03.2022 11:43 Ответить
Тепер мона літати в Канадію попити кохвею.
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30.03.2022 09:25 Ответить
Тобі не ти москаль
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30.03.2022 09:31 Ответить
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30.03.2022 09:50 Ответить
Треба, щоб схвалив персонаж, якого тут називають кубинським байстрюком.
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30.03.2022 09:34 Ответить
Типа Трюдо?
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30.03.2022 09:45 Ответить
Новость не корректная, скорее всего речь о разрешении для въезда беженцев. Когда настанет мир будет как и раньше. И это всего лишь рекомендации, которые уряд не обязан выполнять.
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30.03.2022 09:27 Ответить
Ні, це різні речі.
Про біженців вже прийнято. Навіть зробили посилання українською
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html

Відкривають безкоштовні рахунки, є держ.організації, які допомагають + громада. Вже потрошку приїздять люди.
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30.03.2022 09:37 Ответить
Друзья познаются в беде.
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30.03.2022 09:35 Ответить
передали бы лучше тяжелое вооружение, чем этот бесполезный безвиз
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30.03.2022 09:35 Ответить
Цього не можна робити тому, що в Україні нікого не залишиться.
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30.03.2022 09:39 Ответить
Так "безвіз" не означає що там хтось дасть громадянство і дозволить просто залишитись жити.

Поки активна фаза БД наші за кордоном можуть залишатись в середньому тільки 12-18 місяців.

Якщо далі буде хйло кошмарити то ще продовжать перебування але далеко не всі країни.

Безвіз це просто для прискорення виїзду наприклад з Польщі літаком до Канади.

Вже зараз в Болгарії, Польщі та Румунії особисто наших знайомих починають ставити перед фактом що "ми не розраховували вас приймати безкоштовно більше 2 тижнів - ну максимум місяць.

В Болгарії наприклад завезли в готель, поки безкоштовно, але вже озвучили що з 1.06 буде повна оплата за номер та харчування, початок літнього сезону, тому шукайте де заробити Євро або готуйте кошти на зворотню дорогу додому, вона до речі вже зараз платна. Туди безкоштовно, а до кордону по Європі вже платно.

В Румунії теж саме. Всі розраховували прийняти 2 тижні і все.

Польща то окрема розмова, у всіх по різному, хто працює хто платить за житло, хто в таборах живе.

Багато хто машинами виїхав, тепер після місяця перебування виникає питання оформлення нових грін-карт полісів, а вони тепер будуть вже без знижки в 50%.

Багато хто каже там знайшли роботу, треба уточнювати яка там для наших жінок робота, рівень зп, та куди там дівати дітей. Потім іллюзій не буде.
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30.03.2022 10:00 Ответить
Мене теж родичка кликала у Канаду. Вона вже все з'ясувала, як це зробити, обіцяла, що проблем не буде. Я їй подякувала, але не поїхала.

Зараз можна переїхати та влаштуватись будь де, чим українці і користаються, більшість з них вже ніколи не повернуться в Україну, для них - це шанс змінити життя.
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30.03.2022 13:39 Ответить
 
 