Канадські парламентарі проголосували за безвіз з Україною
Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали негайне скасування візового режиму з Україною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Депутати голосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною.
"Ми закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі", - йдеться в ухваленому звіті.
Депутати також рекомендують урядові "збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу".
Окрім цього, в ухваленому документі уряд закликають "підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту". "Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент росії володимир путін, відверто порушуючи міжнародне право", - наголошується у звіті.
Рішення про запровадження безвізового режиму належить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання.
Зараз належить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання.
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Ти взагалі колись за дитиною приглядав?
В одні руки це неможливо.
Ага, про освіту для дитини: зараз в Україні навчання в онлайн, сидить онук вдома біля телефону чи компа, а вчителька з ними працює. Я раз сидів, бо були всі зайняті. То нормально проходить. Ніщо не заважає учитися і закордоном. Єдине, що підручники треба тягти з собою. А їх всіх кілограм десять. І це в першому класі.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html
З моїх родичів ні друзів ніхто не їде сюди, тому я особисто цим питанням не займалася.
Але є організації в громаді, які на цьому сконцентрувалися (інші - на допомозі військовим, гум.допомозі, медикаментах) + урядові організації (кажу про Монреаль).
Є фін.установи, які надають безкоштовну мед.страховку на місяць. З іншого боку, в Квебеку надають держ.мед.страховку з першого дня (бо просто імігрантам треба чекати три місяці).
Буде допомога з мовними курсами, багато компаній відгукуються і надають робочі місця українцям. З житлом - не в курсі, не цікавилася, як на перших порах.
Також залежить від провінції, бо можливі свої варіанти.
Є групи в фб по місцю проживання (в усякому разі в нас), йде обмін інформацією, бо дуже багато всього, не встигаєш стежити.
Ось якраз приклад отаких зрадників.
Я сама не перевіряла, але таке може бути.
Я маму отправил с 30 эвро в кармане, с 2-мя пакетами пожитков (только ручная кладь). Живет сейчас в Варшаве, есть жылье, есть работа.
Поляки принимают в свои дома и квартиры, есть пункты выдачи еды, одежды. И 30 эвро (сын собаки ты) это на 10 дней "скомканного" питания (рот я твой имел шваброй из твоей дупы)
Ну а якщо ти пропонуєшь дітей годувати самими пиріжками та хлібом, то тебе Комаровський прокляне.
"У мене є знайомі котрі виїхали, і там не так все радужно" ты просто Черт! Ты просто Чмо!
Про біженців вже прийнято. Навіть зробили посилання українською
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html
Відкривають безкоштовні рахунки, є держ.організації, які допомагають + громада. Вже потрошку приїздять люди.
Поки активна фаза БД наші за кордоном можуть залишатись в середньому тільки 12-18 місяців.
Якщо далі буде хйло кошмарити то ще продовжать перебування але далеко не всі країни.
Безвіз це просто для прискорення виїзду наприклад з Польщі літаком до Канади.
Вже зараз в Болгарії, Польщі та Румунії особисто наших знайомих починають ставити перед фактом що "ми не розраховували вас приймати безкоштовно більше 2 тижнів - ну максимум місяць.
В Болгарії наприклад завезли в готель, поки безкоштовно, але вже озвучили що з 1.06 буде повна оплата за номер та харчування, початок літнього сезону, тому шукайте де заробити Євро або готуйте кошти на зворотню дорогу додому, вона до речі вже зараз платна. Туди безкоштовно, а до кордону по Європі вже платно.
В Румунії теж саме. Всі розраховували прийняти 2 тижні і все.
Польща то окрема розмова, у всіх по різному, хто працює хто платить за житло, хто в таборах живе.
Багато хто машинами виїхав, тепер після місяця перебування виникає питання оформлення нових грін-карт полісів, а вони тепер будуть вже без знижки в 50%.
Багато хто каже там знайшли роботу, треба уточнювати яка там для наших жінок робота, рівень зп, та куди там дівати дітей. Потім іллюзій не буде.
Зараз можна переїхати та влаштуватись будь де, чим українці і користаються, більшість з них вже ніколи не повернуться в Україну, для них - це шанс змінити життя.