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Канадські парламентарі проголосували за безвіз з Україною

канада

Більшість членів федерального парламенту Канади підтримали негайне скасування візового режиму з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Депутати голосували за звіт Постійного комітету парламенту Канади, члени якого раніше підтримали запровадження безвізового режиму з Україною.

"Ми закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі", - йдеться в ухваленому звіті.

Депутати також рекомендують урядові "збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу".

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Окрім цього, в ухваленому документі уряд закликають "підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту". "Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент росії володимир путін, відверто порушуючи міжнародне право", - наголошується у звіті.

Рішення про запровадження безвізового режиму належить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання.

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Зараз належить до компетенції уряду, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд певного питання.

Автор: 

Канада (2186) безвізовий режим (1331)


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Топ коментарі
+8
Супер гут,ти б уже краще про відосики випорожнювався. 4.5 мілліони вже виїхало.І ще виїдуть,хто з Західної,хто гуманітарими коридорами.А безвіз з Канадою,то гарна справа.Чи підтримає уряд Канади-велике питання...
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30.03.2022 09:19
+6
Доминионы Великобритании все за нас руками и ногами... а вот эта шайка - Германии, Франция, Голландия, всраССея - против... и так было по сути всегда, с 18века..
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30.03.2022 09:18
+5
Кому ,,заборонили"?? Мужчинам от 18 до 60 ?? Ну так война *****,тьі не в курсе? Или планьі тебе наламьівают? Треба було на Польшу їхати гроші заробляти,а тут отака *****, і шо тепер робити,ще до війська призовут да? Буса хоть встиг купити вуйко 😁
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30.03.2022 09:28
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Канадійцям-черговий респект...
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30.03.2022 09:12 Відповісти
І кому той безвіз зараз потрібен, коли з України неможливо виїхати?!
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30.03.2022 09:13 Відповісти
Супер гут,ти б уже краще про відосики випорожнювався. 4.5 мілліони вже виїхало.І ще виїдуть,хто з Західної,хто гуманітарими коридорами.А безвіз з Канадою,то гарна справа.Чи підтримає уряд Канади-велике питання...
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30.03.2022 09:19 Відповісти
Ти б краще засунув свої випорожнення собі у пельку. Я писав, що ніякого толку від того безвізу поки в країні війна. А ось біженців Канада могла б легко забрати із польщі.
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30.03.2022 09:57 Відповісти
а дітей вивезти? У нас пока нема бойових дій. Але все ж буде спокійніше, коли дітвора з дружиною поїдуть в Європу чи Канаду. Бо вже по хатах на окупованих територіях орки розстрілюють сім'ї атовців. І як знаходять - у школі висить стенд Наші герої з іменем і призвіщем. сучі підагоги не подумали його знищить. Але і то недостатньо. Бо є "добрі" сусіди, що з задоволенням оркам здадуть. Це все почув від бувшого атовця із сусіднього села. Йому вже дзвонили із воєнкомату і пропонували контракт. Але у нього вісім голів худоби. І старі батьки які це не потягнуть. І дружина - медик військово зобов'язана. А через три хати навпроти живе гівнюк, що воював у сепарів на Донбасі. Ну взяли його в СБУ, потім якось там заладили по програмі "Вернись живим". Як ви думаєте - він патріотичним став?
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30.03.2022 09:24 Відповісти
угу, дітей вивезти. ти взагалі розумієш як воно - шукати роботу з дитиною, знаходити однчасно освіту для дитини, десь готувати та шукати житло? і це все одному.
Ти взагалі колись за дитиною приглядав?
В одні руки це неможливо.
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30.03.2022 09:27 Відповісти
не неможливо а дуже важко. Але ж балачка про те, що не їдем у безвість. У багатьох родичі в Канаді, знайомі. Он Ведана з Канади. Може комусь і вона і інші з діаспори допоможуть. У моєї невістки є там родичі. Але маленька проблема - нема біометричного паспорту. Ні у неї, ні в дітей. В Україні - місяць чекати. В Польщі - значно швидше. Якщо вдасться - це нам із сином розв'яже руки. Ним також військомат цікавиться. Хоч і він не служив навіть.
Ага, про освіту для дитини: зараз в Україні навчання в онлайн, сидить онук вдома біля телефону чи компа, а вчителька з ними працює. Я раз сидів, бо були всі зайняті. То нормально проходить. Ніщо не заважає учитися і закордоном. Єдине, що підручники треба тягти з собою. А їх всіх кілограм десять. І це в першому класі.
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30.03.2022 09:39 Відповісти
Володимире Павловичу, прочитайте це. Там є посилання українською. Не знаю щодо паспорта. Чула, що люди їдуть в Польщу робити.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html

З моїх родичів ні друзів ніхто не їде сюди, тому я особисто цим питанням не займалася.
Але є організації в громаді, які на цьому сконцентрувалися (інші - на допомозі військовим, гум.допомозі, медикаментах) + урядові організації (кажу про Монреаль).

Є фін.установи, які надають безкоштовну мед.страховку на місяць. З іншого боку, в Квебеку надають держ.мед.страховку з першого дня (бо просто імігрантам треба чекати три місяці).

Буде допомога з мовними курсами, багато компаній відгукуються і надають робочі місця українцям. З житлом - не в курсі, не цікавилася, як на перших порах.

Також залежить від провінції, бо можливі свої варіанти.
Є групи в фб по місцю проживання (в усякому разі в нас), йде обмін інформацією, бо дуже багато всього, не встигаєш стежити.
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30.03.2022 09:49 Відповісти
Дякую. Мої вже записалися в першій тисячі на Канаду. В Польщі робитимуть біометричний паспорт. Але як на зло в невістки заболіла спина. Підлікується трохи і поїде. Далека родичка обіцяла забрати з Польщі.
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30.03.2022 09:57 Відповісти
можливо, я не в курсі (я дід). вчителька працює з підручниками на паперовому носії. Діти пишуть чи підкреслюють, чи малюють в зошитах. Для початкових класів дуже важливо робити письмові вправи - цим покращується розвиток мозку. освоєння клавіатури обома руками - теж. але все ж спочатку швидке письмо ручкою чи олівцем. В Японії чув учать писати обома руками. але це вже довга розмова.
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30.03.2022 10:30 Відповісти
так воно й буде. Не у всіх на жаль є смартфони всякі. Може тому вони (шестилітки, тому за них носять бабусі, і мами) носять важкі ранці.
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30.03.2022 12:40 Відповісти
як бути тим хто жив у приграничних зонах з росією?
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30.03.2022 09:29 Відповісти
Люди виїхали з одним рюкзаком речей. Деякі взагалі без документів навіть. Мотивація. Ага.
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30.03.2022 09:33 Відповісти
мои уехали в нюрик без проблем. жена и двое детей. пожили неделю в лагере потом приехал фриц и забрал их к себе. жрачки до отвалу. одежду и обувь им купил. дает деньги на карманные расходы.
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30.03.2022 09:49 Відповісти
так его и звать фриц хоффман.
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30.03.2022 10:17 Відповісти

Ось якраз приклад отаких зрадників.
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30.03.2022 09:54 Відповісти
Білет на одну особу в Канаду коштує мінімум 500 євро. Дофіга жінок з дітьми може собі це дозволити? Канада - розкіш для мажорів
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30.03.2022 09:59 Відповісти
Говорили, що ніби є скидки і можна взяти квиток за 30% вартості. Для українців.
Я сама не перевіряла, але таке може бути.
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30.03.2022 10:05 Відповісти
Дякуємо , брати
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30.03.2022 09:14 Відповісти
Доминионы Великобритании все за нас руками и ногами... а вот эта шайка - Германии, Франция, Голландия, всраССея - против... и так было по сути всегда, с 18века..
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30.03.2022 09:18 Відповісти
Тільки українцям заборонено віїжджати.
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30.03.2022 09:19 Відповісти
Кому ,,заборонили"?? Мужчинам от 18 до 60 ?? Ну так война *****,тьі не в курсе? Или планьі тебе наламьівают? Треба було на Польшу їхати гроші заробляти,а тут отака *****, і шо тепер робити,ще до війська призовут да? Буса хоть встиг купити вуйко 😁
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30.03.2022 09:28 Відповісти
подивись у вічі маріупольцям - і скажи їм це.
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30.03.2022 09:39 Відповісти
чоловікам до 60 років. Тобто мені можна, але нема за шо. Я й не поїду, маю військову підготовку на кафедрі, права категорії С, десь буду корисним в армії. Бо такими як я офіцерам запасу дозволили до 65 воювати.
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30.03.2022 09:28 Відповісти
Я маму отправил с 30 эвро в кармане, с 2-мя пакетами пожитков (только ручная кладь). Живет сейчас в Варшаве, есть жылье, есть работа.
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30.03.2022 09:41 Відповісти
Міліони жінок і дітей виїхало за кордон - ти провокатор та г-н
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30.03.2022 09:28 Відповісти
сам ти провокатор. скільки вони там пробудуть? за які гроші житимуть? ти напевно не з зони бойових дій? патріот у тилу? то поспілкуйся з людьми звідти, спершу.
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30.03.2022 09:36 Відповісти
*Дублирую*

Я маму отправил с 30 эвро в кармане, с 2-мя пакетами пожитков (только ручная кладь). Живет сейчас в Варшаве, есть жылье, есть работа.
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30.03.2022 09:42 Відповісти
30 эвро - це їжа на одного на 2 дня. Не вірю.
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30.03.2022 09:50 Відповісти
Ты просто даун мокшанский!

Поляки принимают в свои дома и квартиры, есть пункты выдачи еды, одежды. И 30 эвро (сын собаки ты) это на 10 дней "скомканного" питания (рот я твой имел шваброй из твоей дупы)
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30.03.2022 10:24 Відповісти
Шановний. Що, 4млн людей - прийняли у всі будинки? У вас все з головою норм? Так, є люди що приймають до себе, але не так їх і багато.. У мене є знайомі котрі виїхали, і там не так все радужно, як ты пишеш. До того ж щодо цін. Пакет молока стоит 1.5евро. А хліб 2.5-4 евро. А набір їжі у якійсь забігалівці, бо з собою піч не потягаєшь у рюкзак - 10-15євро мінімум.
Ну а якщо ти пропонуєшь дітей годувати самими пиріжками та хлібом, то тебе Комаровський прокляне.
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30.03.2022 11:08 Відповісти
Ты даун! Я говорю и подписуюсь за свою Маму!

"У мене є знайомі котрі виїхали, і там не так все радужно" ты просто Черт! Ты просто Чмо!
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30.03.2022 11:41 Відповісти
Переходять на такі вислови тільки запоребрикові. Так що йди за російським кораблем.
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30.03.2022 13:33 Відповісти
ПНХ
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30.03.2022 21:10 Відповісти
И комаровского в жопу себе засунь
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30.03.2022 21:11 Відповісти
Безвіз з канадою це добре, дуже добре, але на даному часі це виглядає більш як насмішка, враховуючи що 8 років взагалі не було ніяких рухів у цьому напрямку.
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30.03.2022 11:09 Відповісти
За каким хером ты сюда Канаду прирхнул, ЧМО запоребриковатое?
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30.03.2022 11:43 Відповісти
Тепер мона літати в Канадію попити кохвею.
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30.03.2022 09:25 Відповісти
Тобі не ти москаль
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30.03.2022 09:31 Відповісти
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30.03.2022 09:50 Відповісти
Треба, щоб схвалив персонаж, якого тут називають кубинським байстрюком.
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30.03.2022 09:34 Відповісти
Типа Трюдо?
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30.03.2022 09:45 Відповісти
Новость не корректная, скорее всего речь о разрешении для въезда беженцев. Когда настанет мир будет как и раньше. И это всего лишь рекомендации, которые уряд не обязан выполнять.
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30.03.2022 09:27 Відповісти
Ні, це різні речі.
Про біженців вже прийнято. Навіть зробили посилання українською
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures.html

Відкривають безкоштовні рахунки, є держ.організації, які допомагають + громада. Вже потрошку приїздять люди.
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30.03.2022 09:37 Відповісти
Друзья познаются в беде.
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30.03.2022 09:35 Відповісти
передали бы лучше тяжелое вооружение, чем этот бесполезный безвиз
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30.03.2022 09:35 Відповісти
Цього не можна робити тому, що в Україні нікого не залишиться.
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30.03.2022 09:39 Відповісти
Так "безвіз" не означає що там хтось дасть громадянство і дозволить просто залишитись жити.

Поки активна фаза БД наші за кордоном можуть залишатись в середньому тільки 12-18 місяців.

Якщо далі буде хйло кошмарити то ще продовжать перебування але далеко не всі країни.

Безвіз це просто для прискорення виїзду наприклад з Польщі літаком до Канади.

Вже зараз в Болгарії, Польщі та Румунії особисто наших знайомих починають ставити перед фактом що "ми не розраховували вас приймати безкоштовно більше 2 тижнів - ну максимум місяць.

В Болгарії наприклад завезли в готель, поки безкоштовно, але вже озвучили що з 1.06 буде повна оплата за номер та харчування, початок літнього сезону, тому шукайте де заробити Євро або готуйте кошти на зворотню дорогу додому, вона до речі вже зараз платна. Туди безкоштовно, а до кордону по Європі вже платно.

В Румунії теж саме. Всі розраховували прийняти 2 тижні і все.

Польща то окрема розмова, у всіх по різному, хто працює хто платить за житло, хто в таборах живе.

Багато хто машинами виїхав, тепер після місяця перебування виникає питання оформлення нових грін-карт полісів, а вони тепер будуть вже без знижки в 50%.

Багато хто каже там знайшли роботу, треба уточнювати яка там для наших жінок робота, рівень зп, та куди там дівати дітей. Потім іллюзій не буде.
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30.03.2022 10:00 Відповісти
Мене теж родичка кликала у Канаду. Вона вже все з'ясувала, як це зробити, обіцяла, що проблем не буде. Я їй подякувала, але не поїхала.

Зараз можна переїхати та влаштуватись будь де, чим українці і користаються, більшість з них вже ніколи не повернуться в Україну, для них - це шанс змінити життя.
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30.03.2022 13:39 Відповісти
 
 