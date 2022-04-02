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Новини Війна
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Папа Римський Франциск розглядає можливість візиту в Україну

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість візиту до столиці України попри війну Росії.

На запитання репортера під час польоту на Мальту, чи розглядає він запрошення, зроблене українською політичною та релігійною владою, Франциск відповів: "Так, воно на столі", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Папа Франциск більше не повідомив жодних подробиць.

Минулого місяця мер Києва Віталій Кличко надіслав листа Папі Франциску, в якому закликав його відвідати столицю, заявивши, що його присутність буде "ключовою для порятунку життів та прокладання шляху до миру".

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Президент України Володимир Зеленський наприкінці березня також запрошував Папу Римського Франциска приїхати з візитом до України.

Папа Франциск неодноразово засуджував війну, розв’язану Росією в Україні, і закликав припинити вбивства.

Автор: 

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Топ коментарі
+3
Та нафіг він тут потрібний! Витрачати ресурси на його захист! Самопіарщик!
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02.04.2022 13:02
+3
посещение Украины Папой Римским стало бы очень сильным ходом с точки зрения поддержки католической церковью Украины в войне против расии...
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02.04.2022 13:09
+1
Анафему на касапов наложим и сверху положим куй...
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02.04.2022 13:17
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Та нафіг він тут потрібний! Витрачати ресурси на його захист! Самопіарщик!
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02.04.2022 13:02 Відповісти
О а ось і ватніки приперли ! Спочатку вони кричать Путін пріді ! А перед тим вони кричать розпни його ! А як Великдень то такі набожні що ж ти ватнік ше вирішив образити Марію , то зай твої діти не знають порятунку від усього чого можна як і ми під кулями !
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02.04.2022 14:28 Відповісти
посещение Украины Папой Римским стало бы очень сильным ходом с точки зрения поддержки католической церковью Украины в войне против расии...
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02.04.2022 13:09 Відповісти
Папа приїзжай і благослови славне війско українське!
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02.04.2022 13:15 Відповісти
Анафему на касапов наложим и сверху положим куй...
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02.04.2022 13:17 Відповісти
не богохульсвуй, всі під Богом ходим.
з Богом в сердці з Джавеліном на плечі...
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02.04.2022 13:23 Відповісти
У вірі європейській перш за все людина і любов , все що анафеми і дітородного органу це впм у іншу церкву де рашисти і кгбшний піп Кіріл
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02.04.2022 14:31 Відповісти
синекітенко@syniy_kit

·https://twitter.com/syniy_kit/status/1510195974974619654 15 мин



Офігіти! В нас щойно була повітряна тривога
Я в західній Німеччині, якщо що...
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02.04.2022 13:18 Відповісти
твое слово, твоя длань надасть ще більше духу в бійців - і це неоцінимо.
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02.04.2022 13:18 Відповісти
Ага, в Маріуполь нехай поїде.
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02.04.2022 13:21 Відповісти
Це відволіче наші сили на його охорону. Хоча, деяким нашим службам, здається, не має чого робити, хай охороняють.
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02.04.2022 13:28 Відповісти
Правильне рішення.
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02.04.2022 14:09 Відповісти
 
 