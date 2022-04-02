В Україні планують побудувати наземну станцію Starlink, - Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації планують побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink від компанії SpaceX.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Після перемоги разом з Ілоном Маском плануємо побудувати власну наземну станцію Starlink, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців", - йдеться в повідомленні.

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