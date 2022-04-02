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В Україні планують побудувати наземну станцію Starlink, - Мінцифри

starlink

У Міністерстві цифрової трансформації планують побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink від компанії SpaceX.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Після перемоги разом з Ілоном Маском плануємо побудувати власну наземну станцію Starlink, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 600 лікарень отримали інтернет від StarLink

Автор: 

Мінцифри (1181) Starlink (264)


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Московити її знищуть.
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02.04.2022 13:24 Відповісти
Україні першим чином потрібні Сапсани
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02.04.2022 13:27 Відповісти
До победы нет никакого смысла.
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02.04.2022 13:33 Відповісти
Ну и заводик " теслы" под шумок...
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02.04.2022 13:35 Відповісти
панове коментатори, прочитайте спершу текст, він коротенький!
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02.04.2022 13:41 Відповісти
Далі заголовка не читають.
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02.04.2022 15:48 Відповісти
У випадку підписання "мирного договору, Україна повинна буде узгоджувати з Росією свої навчання та наявність зброї. А також забороняється будь які військові навчання на території України без участі Росії ..
Ви уявляє абсурдність запропонованого Зеленським договору???
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02.04.2022 13:58 Відповісти
Стесняюсь спросить... А хто її прихватизує?
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02.04.2022 14:41 Відповісти
 
 