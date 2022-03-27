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лікарня (1098) інтернет (658) МОЗ (3882) Ляшко Віктор (1355) Starlink (102)

Майже 600 лікарень отримали інтернет від StarLink

Новини Цензор.НЕТ Технології

starlink

Українським медичним закладам передано 590 станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX. Завдяки цим станціям лікарні матимуть безперебійний доступ до інтернету.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

"Станції глобальної супутникової системи Starlink вже розгортаються в закладах охорони здоров'я в різних куточках країни. Наші лікарні завдяки широкосмуговому супутниковому Інтернету від SpaceX зможуть завжди залишатися на зв'язку. В умовах війни це дуже важливо", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Лікарні використовуватимуть системи StarLink під час відключення або виникнення проблем з основою мережею. Таким чином лікарні матимуть доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок.

Читайте: Чергова партія Starlink прибула до України, - Федоров

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Ілону Маску-черговий респект...
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27.03.2022 08:54
+4
а потом глав врач скажет он мне надо и утащит домой
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27.03.2022 08:53
+4
Один ти тільки розумний, але на жаль на дивані.
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27.03.2022 09:38
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а потом глав врач скажет он мне надо и утащит домой
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27.03.2022 08:53 Відповісти
Ілону Маску-черговий респект...
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27.03.2022 08:54 Відповісти
лучше б армии дали.....
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27.03.2022 09:11 Відповісти
Вже дали...
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27.03.2022 12:16 Відповісти
Завтра орки пойдут по больницам забирать их, хоча б у прифронтову зону не тягнути. Таку систему треба в війська, в кожну роту, бо захищена і колективно у кожного солдата буде зв'язок з рідними. І в Маріуполь з парашутом закинути декілька
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27.03.2022 09:24 Відповісти
Один ти тільки розумний, але на жаль на дивані.
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27.03.2022 09:38 Відповісти
В першу чергу це джерело випромінення, яке розвідка дуже швидко і точно відстежує. Виходячи з цього Ви хочете щоб москальня знала де знаходиться кожна наша рота? Там де треба для зв'язку їх і так вже встановили
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27.03.2022 12:19 Відповісти
Хоча б один відстежили ?? По перше там дуже мале випромінювання,2-3 ватта, і "світить" строго вгору, теоретично, коли поставити пеленгатор для надвизвичайно високої частоти , яких промисловість наросії не виробляє, санкції, те-се, на літак , залетіти на терю України, та літати над тарілкою в вузькому секторі 30 градусів, та ще коли інтернетом користувач користується, то мобільний термінал , джерело випромінювання можна зафіксувати. а будь-яка НАЗЕМНА СТАНЦІЯ РЕБ НЕ ПЕЛЕНГУЄ Стар-линк
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27.03.2022 14:09 Відповісти
Пеленгуються абсолютно всі випромінення як джерело (не кажу про розшифровку, просто джерело випромінення). Хотів вдатись в теорію антен, яку проходив в універі, але це дуже велика тема, глянув на яких частотах працює старлінк і надибав на цікаву статтю в якій доволі детально все розписано.
https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/76550.html
Виходячи з цього довжина хвилі даних приборів 1-3 см, це міліметровий-сантиметровий діапазон, в такому працюють станції супроводження та наведення я тому являються метою військових розвідок, тобто існує багато різноманітних станцій наземного, повітряного та космічного базування. Про тонкий промінь антени - люба антена, навіть фазована, має бокові пелюстки, які відхилені від основної апертури антени і навіть до 180 градусів.
Короче дуже велика тема, але вираховується дуже швидко.
Р.с. станції в першу чергу поставлялися у війська, і те що вони вже ідуть по іншим важливим напрямкам означає що війська вже наситили необхідною кількістю.
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27.03.2022 16:56 Відповісти

І будь ласка не пишіть про святотатство, бо в церквах на Марсі будуть саме такі ікони, чи є сумніви?
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27.03.2022 10:25 Відповісти
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27.03.2022 12:59 Відповісти
 
 