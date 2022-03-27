Майже 600 лікарень отримали інтернет від StarLink
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Українським медичним закладам передано 590 станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX. Завдяки цим станціям лікарні матимуть безперебійний доступ до інтернету.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.
"Станції глобальної супутникової системи Starlink вже розгортаються в закладах охорони здоров'я в різних куточках країни. Наші лікарні завдяки широкосмуговому супутниковому Інтернету від SpaceX зможуть завжди залишатися на зв'язку. В умовах війни це дуже важливо", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Лікарні використовуватимуть системи StarLink під час відключення або виникнення проблем з основою мережею. Таким чином лікарні матимуть доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок.
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https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/76550.html
Виходячи з цього довжина хвилі даних приборів 1-3 см, це міліметровий-сантиметровий діапазон, в такому працюють станції супроводження та наведення я тому являються метою військових розвідок, тобто існує багато різноманітних станцій наземного, повітряного та космічного базування. Про тонкий промінь антени - люба антена, навіть фазована, має бокові пелюстки, які відхилені від основної апертури антени і навіть до 180 градусів.
Короче дуже велика тема, але вираховується дуже швидко.
Р.с. станції в першу чергу поставлялися у війська, і те що вони вже ідуть по іншим важливим напрямкам означає що війська вже наситили необхідною кількістю.
І будь ласка не пишіть про святотатство, бо в церквах на Марсі будуть саме такі ікони, чи є сумніви?