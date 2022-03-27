Почти 600 больниц получили интернет от StarLink
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Украинским медицинским учреждениям передано 590 станций спутникового интернет StarLink американской компании SpaceX. Благодаря этим станциям больницы будут иметь бесперебойный доступ в интернет.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
"Станции глобальной спутниковой системы Starlink уже разворачиваются в учреждениях здравоохранения в разных уголках страны. Наши больницы благодаря широкополосному спутниковому Интернету от SpaceX смогут всегда оставаться на связи. В условиях войны это очень важно", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Больницы будут использовать системы StarLink при отключении или возникновении проблем с основой сети. Таким образом, больницы будут иметь доступ к спутниковому интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь.
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Виходячи з цього довжина хвилі даних приборів 1-3 см, це міліметровий-сантиметровий діапазон, в такому працюють станції супроводження та наведення я тому являються метою військових розвідок, тобто існує багато різноманітних станцій наземного, повітряного та космічного базування. Про тонкий промінь антени - люба антена, навіть фазована, має бокові пелюстки, які відхилені від основної апертури антени і навіть до 180 градусів.
Короче дуже велика тема, але вираховується дуже швидко.
Р.с. станції в першу чергу поставлялися у війська, і те що вони вже ідуть по іншим важливим напрямкам означає що війська вже наситили необхідною кількістю.
І будь ласка не пишіть про святотатство, бо в церквах на Марсі будуть саме такі ікони, чи є сумніви?