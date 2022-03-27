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Новости Технологии
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больница (1383) интернет (1691) Минздрав (4826) Ляшко Виктор (1319) Starlink (61)

Почти 600 больниц получили интернет от StarLink

Новости Цензор.НЕТ Технологии

starlink

Украинским медицинским учреждениям передано 590 станций спутникового интернет StarLink американской компании SpaceX. Благодаря этим станциям больницы будут иметь бесперебойный доступ в интернет.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Станции глобальной спутниковой системы Starlink уже разворачиваются в учреждениях здравоохранения в разных уголках страны. Наши больницы благодаря широкополосному спутниковому Интернету от SpaceX смогут всегда оставаться на связи. В условиях войны это очень важно", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Больницы будут использовать системы StarLink при отключении или возникновении проблем с основой сети. Таким образом, больницы будут иметь доступ к спутниковому интернету даже в зонах, где из-за активных боевых действий временно отсутствует связь.

Читайте также: С начала войны в Украину прибыло более 120 зарубежных медиков. Минздрав работает над развертыванием запасного медцентра за границей, - Ляшко
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Топ комментарии
+14
Ілону Маску-черговий респект...
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27.03.2022 08:54
+4
а потом глав врач скажет он мне надо и утащит домой
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27.03.2022 08:53
+4
Один ти тільки розумний, але на жаль на дивані.
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27.03.2022 09:38
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а потом глав врач скажет он мне надо и утащит домой
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27.03.2022 08:53 Ответить
Ілону Маску-черговий респект...
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27.03.2022 08:54 Ответить
лучше б армии дали.....
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27.03.2022 09:11 Ответить
Вже дали...
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27.03.2022 12:16 Ответить
Завтра орки пойдут по больницам забирать их, хоча б у прифронтову зону не тягнути. Таку систему треба в війська, в кожну роту, бо захищена і колективно у кожного солдата буде зв'язок з рідними. І в Маріуполь з парашутом закинути декілька
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27.03.2022 09:24 Ответить
Один ти тільки розумний, але на жаль на дивані.
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27.03.2022 09:38 Ответить
В першу чергу це джерело випромінення, яке розвідка дуже швидко і точно відстежує. Виходячи з цього Ви хочете щоб москальня знала де знаходиться кожна наша рота? Там де треба для зв'язку їх і так вже встановили
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27.03.2022 12:19 Ответить
Хоча б один відстежили ?? По перше там дуже мале випромінювання,2-3 ватта, і "світить" строго вгору, теоретично, коли поставити пеленгатор для надвизвичайно високої частоти , яких промисловість наросії не виробляє, санкції, те-се, на літак , залетіти на терю України, та літати над тарілкою в вузькому секторі 30 градусів, та ще коли інтернетом користувач користується, то мобільний термінал , джерело випромінювання можна зафіксувати. а будь-яка НАЗЕМНА СТАНЦІЯ РЕБ НЕ ПЕЛЕНГУЄ Стар-линк
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27.03.2022 14:09 Ответить
Пеленгуються абсолютно всі випромінення як джерело (не кажу про розшифровку, просто джерело випромінення). Хотів вдатись в теорію антен, яку проходив в універі, але це дуже велика тема, глянув на яких частотах працює старлінк і надибав на цікаву статтю в якій доволі детально все розписано.
https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/76550.html
Виходячи з цього довжина хвилі даних приборів 1-3 см, це міліметровий-сантиметровий діапазон, в такому працюють станції супроводження та наведення я тому являються метою військових розвідок, тобто існує багато різноманітних станцій наземного, повітряного та космічного базування. Про тонкий промінь антени - люба антена, навіть фазована, має бокові пелюстки, які відхилені від основної апертури антени і навіть до 180 градусів.
Короче дуже велика тема, але вираховується дуже швидко.
Р.с. станції в першу чергу поставлялися у війська, і те що вони вже ідуть по іншим важливим напрямкам означає що війська вже наситили необхідною кількістю.
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27.03.2022 16:56 Ответить

І будь ласка не пишіть про святотатство, бо в церквах на Марсі будуть саме такі ікони, чи є сумніви?
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27.03.2022 10:25 Ответить
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27.03.2022 12:59 Ответить
 
 