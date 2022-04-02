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Новини Війна
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Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького двох військових

орден,богдана,хмельницького

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня двох українських військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посланням на сайті глави держави.

Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку нагороди удостоєні полковники Євген Борисов та Олександр Єсаулов.

Також читайте: Зеленський нагородив орденами і медалями 136 українських воїнів, з них 40 посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) нагорода (1258) ЗСУ (7501)


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А коли нагородить героїв які здали Південь України і допустили осаду Маріуполя?
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02.04.2022 16:03 Відповісти
"Свинарчуки" звільнили Миколаївську область. "Бракованими" броніками.
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02.04.2022 16:14 Відповісти
Знайшлися таки два ватники ...,тьфу на вас!Певен,що ніколи й пороху не нюхали.
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02.04.2022 16:18 Відповісти
 
 