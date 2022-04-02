Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького двох військових
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня двох українських військовослужбовців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посланням на сайті глави держави.
Згідно з документом, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку нагороди удостоєні полковники Євген Борисов та Олександр Єсаулов.
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Oleh Stavynoha
показати весь коментар02.04.2022 16:03 Відповісти Мені подобається 1
Oresta Bartka
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Артемій Золотарь
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