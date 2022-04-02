Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого двух военных

Президент Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени двух украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга награды удостоены полковники Евгений Борисов и Александр Есаулов.

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