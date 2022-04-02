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Новости Война
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Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого двух военных

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Президент Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени двух украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга награды удостоены полковники Евгений Борисов и Александр Есаулов.

Читайте: Зеленский отметил государственными наградами 125 военных, 34 из них – посмертно

Зеленский Владимир (20234) награда (1796) ВСУ (6547)


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02.04.2022 16:14 Ответить
Знайшлися таки два ватники ...,тьфу на вас!Певен,що ніколи й пороху не нюхали.
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02.04.2022 16:18 Ответить
 
 