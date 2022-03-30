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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский отметил государственными наградами 125 военных, 34 из них – посмертно

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 125 военнослужащих, из них 34 – посмертно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №187/2022 опубликован на сайте главы государства.

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Президент отметил военных наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Глава государства наградил украинских защитников орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отчизны" и "За спасенную жизнь".

Зеленский (20196) награда (1794) ВСУ (6536)


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Не можу читати нічого від цього чиновника,після Стамбулу не сприймається більше як президент України. Бережіть себе і Україну
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30.03.2022 16:06 Ответить
Вам з німеччини видніше,вас не ******** і не вбивають
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30.03.2022 16:10 Ответить
Без Абрамовича нам кінець...
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30.03.2022 16:21 Ответить
Романа Грибова, автора всесвітнього хіта про російській військовий корабель, у списку нема.

Ну логічно - він же казав, що посмертно всім погранцям зі Зміїного призначить звання Героїв, а раз вони живі...

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30.03.2022 16:54 Ответить
Дебіл. Кінець тобі без зсу
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30.03.2022 17:33 Ответить
Шлиш "Вася" хто дебіл?
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30.03.2022 23:56 Ответить
Марширують наші добровольці у кривавий тан,
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
А ми тії московські кайдани розірвемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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30.03.2022 23:55 Ответить
 
 