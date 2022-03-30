Зеленский отметил государственными наградами 125 военных, 34 из них – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 125 военнослужащих, из них 34 – посмертно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №187/2022 опубликован на сайте главы государства.
Президент отметил военных наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Глава государства наградил украинских защитников орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, "За мужество" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отчизны" и "За спасенную жизнь".
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Ну логічно - він же казав, що посмертно всім погранцям зі Зміїного призначить звання Героїв, а раз вони живі...
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
А ми тії московські кайдани розірвемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!