Зеленський відзначив державними нагородами 125 військових, 34 з них – посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 125 військовослужбовців, з них 34 - посмертно.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №187/2022 опублікований на сайті глави держави.
Президент відзначив їх нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Глава держави нагородив українських захисників орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
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Ну логічно - він же казав, що посмертно всім погранцям зі Зміїного призначить звання Героїв, а раз вони живі...
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
А ми тії московські кайдани розірвемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!