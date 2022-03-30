Зеленський відзначив державними нагородами 125 військових, 34 з них – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 125 військовослужбовців, з них 34 - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №187/2022 опублікований на сайті глави держави.

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Президент відзначив їх нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Глава держави нагородив українських захисників орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".