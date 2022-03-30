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Зеленський відзначив державними нагородами 125 військових, 34 з них – посмертно

зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 125 військовослужбовців, з них 34 - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №187/2022 опублікований на сайті глави держави.

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Президент відзначив їх нагородами за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Глава держави нагородив українських захисників орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, "За мужність" III ступеня, орденом Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Зеленський (23653) нагорода (1256) ЗСУ (7489)


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Не можу читати нічого від цього чиновника,після Стамбулу не сприймається більше як президент України. Бережіть себе і Україну
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30.03.2022 16:06 Відповісти
Вам з німеччини видніше,вас не ******** і не вбивають
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30.03.2022 16:10 Відповісти
Без Абрамовича нам кінець...
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30.03.2022 16:21 Відповісти
Романа Грибова, автора всесвітнього хіта про російській військовий корабель, у списку нема.

Ну логічно - він же казав, що посмертно всім погранцям зі Зміїного призначить звання Героїв, а раз вони живі...

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30.03.2022 16:54 Відповісти
Дебіл. Кінець тобі без зсу
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30.03.2022 17:33 Відповісти
Шлиш "Вася" хто дебіл?
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30.03.2022 23:56 Відповісти
Марширують наші добровольці у кривавий тан,
Визволяти братів-українців з московських кайдан.
А ми тії московські кайдани розірвемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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30.03.2022 23:55 Відповісти
 
 