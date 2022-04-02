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Новини
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У Львові дозволили продаж пива

пиво

Влада Львова дозволила продаж слабоалкогольних напоїв, виготовлених методом бродіння без додавання етилового спирту

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За результатами зустрічі з виробниками пива з 2 квітня дозволено продаж напоїв, виготовлених методом бродіння без додавання етилового спирту. Продаж дозволено з 12:00 до 20:00", - написав Москаленко.

За його даними у галузі пивоваріння та дистрибуції у Львові працюють 20 тисяч людей. За рік галузь сплачує 840 млн грн податків.

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Водночас, продаж міцних спиртних напоїв у місті залишається під забороною. Вживання алкоголю у громадських місцях, на літніх майданчиках та терасах заборонено. За словами першого заступника мера Львова, порушників цього правила залучатимуть до громадських робіт.

Крім того, у нетверезих водіїв автомобілі вилучатимуть на потреби Збройних Сил України.

Автор: 

Львів (3066) пиво (164)


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Топ коментарі
+9
Запреты это полный дибилизм местных властей. Во-первых это минус налоги с легальной торговли, во-вторых продажи бодяжного суррогатного спирта разбавленного водой не прекращались ни в Киеве ни во Львове. Выросли только цены, если раньше 1л спирта на опте шел 50 гривен, то теперь 120 гривен а конечный потребитель получает пол-литра "бодяги" 40С по цене 120-150 гривен. И кому это выгодно?
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02.04.2022 20:36
+6
Ну да, пусть самогоном или палевом каким то травятся лучше, которое продавали на каждом углу во время запрета, и бюджет ничего не получал
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02.04.2022 20:33
+5
Зря. И в Киеве темболее нельзя было. Алкоголь и куча оружия это херня.
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02.04.2022 20:19
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Зря. И в Киеве темболее нельзя было. Алкоголь и куча оружия это херня.
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02.04.2022 20:19 Відповісти
Ну да, пусть самогоном или палевом каким то травятся лучше, которое продавали на каждом углу во время запрета, и бюджет ничего не получал
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02.04.2022 20:33 Відповісти
в нас точки самогону, та нелегальні наливайки позакривалися самі
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02.04.2022 20:43 Відповісти
Розкажи це мойому сусідові, який не просихає вже 2 тижні... Нехай здивується
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02.04.2022 21:11 Відповісти
если есть желание можно найти и смагу и спирт. все есть.
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02.04.2022 22:29 Відповісти
Если есть желание то и приключения себе на жопу можно найти и по башке за продажу. А ту все легально. Уже ящиками тарятся. Ну ок, скоро будет много новостей интересных. Они и так были, просто о них мало кто пишет. Вангую через неделю опять запретят. Военные еще пол беды, там дисциплина и гражданские, такое... Но на левых блокпостах, особенно по области куча шпаны и прочих синяков с калашами, которых толком никто не контролирует. До первого чапка.
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02.04.2022 22:53 Відповісти
Розслабухи захотілось?
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02.04.2022 20:20 Відповісти
Ну мы же *** всех уже победили, москалей выгнали можно и расслабится!!! ВЫ ЧЕВО, ОХРЕНЕЛИ??? КАКОЕ НАХ БУХЛО (В ЛЮБОМ ВИДЕ)??? Нашим людям нельзя от слова СОВСЕМ!!!
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02.04.2022 20:23 Відповісти
Вашім нільзя, а нашим звісно трошки можна. )
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02.04.2022 21:34 Відповісти
можно експортні спец партії для параші випускать. з добавленням метилового спирту.
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02.04.2022 20:21 Відповісти
приливати пивом загиблих дітей та поки ЗСУ боронить країну ,то справа моральна і кожного ..Я з подивом дивлюсь на людей які гребуть у маркеті пиво в такий час ...Паршиві вівці видають себе і вони є
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02.04.2022 20:23 Відповісти
у Дніпрі - будь-який алкоголь продається
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02.04.2022 20:27 Відповісти
я на Полтавщині ближче до Кременчука ....Розслабилась Полтавщина в Повітряну тривогу 2 дні тому всім було по...й магазини не закривались навіть ..А з сьгоднішнього дня Кременчуг труснули ракети .. розслабон закінчився
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02.04.2022 21:17 Відповісти
Запреты это полный дибилизм местных властей. Во-первых это минус налоги с легальной торговли, во-вторых продажи бодяжного суррогатного спирта разбавленного водой не прекращались ни в Киеве ни во Львове. Выросли только цены, если раньше 1л спирта на опте шел 50 гривен, то теперь 120 гривен а конечный потребитель получает пол-литра "бодяги" 40С по цене 120-150 гривен. И кому это выгодно?
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02.04.2022 20:36 Відповісти
Коммунистическая партия тоже боролась с алкоголизмом...Вытрезвители там всякие , и спиртное продавали в регламентируемое время.. А чо , можно перенять наследие... А если ещё вспомнить Горбачёвские " трезвость - норма жизни" , то и глядишь в совок заедим не заметно...
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02.04.2022 21:11 Відповісти
У якогось депутата чи небожителя прибутку нема, а як же жити так бідно.
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02.04.2022 20:40 Відповісти
Кулеметну чергу чути в лісі, автомат захований у стрісі ... а коли пива вип'єш ще краще настромлєніє. То чому б і ні. Трошечки але не відро.
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02.04.2022 20:41 Відповісти
Львовянам уже скучно без пива? Может в Мариуполь на атракционы отправлять?
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02.04.2022 20:43 Відповісти
Сам з окопу пишеш?
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02.04.2022 21:36 Відповісти
5 бутылок крепкого пива в пересчете на чистый спирт это та же бутылка водки.
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02.04.2022 20:51 Відповісти
Продажа алкоголя вынужденный шаг, в бюджетах из-за недопоступления налогов от продажи алкоголя большая дыра, а деньги необходимы на финансирование Вооруженных Сил и в целом надо обеспечить устойчивость єкономики государства.
В принципе львовяне пошли на взвешенное компромисное решение, можно было бы разрешить еще продавать натуральные вина, они до 14%.
А вот крепленные вина, коньяки, бренди, водку, ликеры, пожалуй рановато в Киеве разрешили продавать, рано расслабляться, война очень нескоро закончится, на кону вопрос выживания Украины и украинского народа, быстрее может, разве что Путлер откинет копыта скоропостижно, мозг этой недообезьяны отрицает существование украинцев, так что он будет убивать, пока его не остановят какие-либо обстоятельства.
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02.04.2022 21:13 Відповісти
Пиво, на территориях вне боевых действий, можно продавать, но.... есть нюанс-и пивом многие могут ужратся в какаху. За этим должны следить командиры БП и патрули.
Я грешен, признаюсь-перед сном 50 гр. своего напитка принимаю, иначе сижу в интернете до поздней ночи. Седеативное воздействие алкоголя никто не отменял, но надо иметь мозги и не напиваться. Напьемся когда кремль с куйлом спалим.
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02.04.2022 21:26 Відповісти
Шо за кіпіш? Нехай продають. Головне вживати помірно і з розумом.
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02.04.2022 21:37 Відповісти
Під час війни треба зброю продавати/роздавати і ніякого алкоголю! Буде перемога - буде св"ято.
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03.04.2022 00:26 Відповісти
А ця дурна новина якраз на часі. Продавать чи не продавать??? Та свиня болото знайде, хоч забороняй чи не забороняй.
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03.04.2022 04:32 Відповісти
 
 