У Львові дозволили продаж пива
Влада Львова дозволила продаж слабоалкогольних напоїв, виготовлених методом бродіння без додавання етилового спирту
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За результатами зустрічі з виробниками пива з 2 квітня дозволено продаж напоїв, виготовлених методом бродіння без додавання етилового спирту. Продаж дозволено з 12:00 до 20:00", - написав Москаленко.
За його даними у галузі пивоваріння та дистрибуції у Львові працюють 20 тисяч людей. За рік галузь сплачує 840 млн грн податків.
Водночас, продаж міцних спиртних напоїв у місті залишається під забороною. Вживання алкоголю у громадських місцях, на літніх майданчиках та терасах заборонено. За словами першого заступника мера Львова, порушників цього правила залучатимуть до громадських робіт.
Крім того, у нетверезих водіїв автомобілі вилучатимуть на потреби Збройних Сил України.
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В принципе львовяне пошли на взвешенное компромисное решение, можно было бы разрешить еще продавать натуральные вина, они до 14%.
А вот крепленные вина, коньяки, бренди, водку, ликеры, пожалуй рановато в Киеве разрешили продавать, рано расслабляться, война очень нескоро закончится, на кону вопрос выживания Украины и украинского народа, быстрее может, разве что Путлер откинет копыта скоропостижно, мозг этой недообезьяны отрицает существование украинцев, так что он будет убивать, пока его не остановят какие-либо обстоятельства.
Я грешен, признаюсь-перед сном 50 гр. своего напитка принимаю, иначе сижу в интернете до поздней ночи. Седеативное воздействие алкоголя никто не отменял, но надо иметь мозги и не напиваться. Напьемся когда кремль с куйлом спалим.