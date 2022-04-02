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Новини Війна
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ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів на Чернігівщині. ФОТО

Українські захисники знищили станцію радіолокації підсвічування цілей російських окупантів.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігівський напрямок. Українська артилерія знищила 9С36 - російську станцію радіолокації підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК 9К317", - йдеться в повідомленні.

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ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів на Чернігівщині 01

Автор: 

Чернігівщина (1584) Геращенко Антон (935)


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02.04.2022 21:54 Відповісти
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02.04.2022 21:56 Відповісти
Військову техніку НАЗК дозволило не декларувати, то ж якщо у вас буде навіть ціла танкова дивізія, то субсидію ніхто не забере
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02.04.2022 22:01 Відповісти
Шкода що цілою не дісталася...
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02.04.2022 21:58 Відповісти
Якщо б бункерний вурдалак гроші від нафти та газу пустив на своє населення, то європейці би заздрили. Так ні ж. Треба було набудувати цих вундервафе, які знищили, ціною тисяч безневинних життів українців, протягом одного місяця
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02.04.2022 21:58 Відповісти
Це з точки зору людини . А москалі - не люди . Тому , хороший москаль - дохлий москаль.
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02.04.2022 23:53 Відповісти
Какая-то очередная кацапская хрень Ото кацапы всякую военную хрень насоздавали, а полезного для обычных людей ума не хватает придумать.
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02.04.2022 21:59 Відповісти
Собачка перекусив піджаркою з орків.
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02.04.2022 23:13 Відповісти
 
 