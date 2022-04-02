ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів на Чернігівщині. ФОТО
Українські захисники знищили станцію радіолокації підсвічування цілей російських окупантів.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Чернігівський напрямок. Українська артилерія знищила 9С36 - російську станцію радіолокації підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК 9К317", - йдеться в повідомленні.
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Стас Шумейко
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Urs
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MAKAROV #508144
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