УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9759 відвідувачів онлайн
Новини
6 711 10

У Британії розпочали випуск броньованих швидких для України

швидка

Venari Group, найстаріший та найбільший британський виробник швидких, розпочав випуск броньованих авто швидкої допомоги стандарту STANAG 4569 для порятунку поранених бійців та мирних громадян із зони ураження в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на представника посольства України у Великій Британії Тараса Крикуна.

"Тиждень тому ми познайомилися з Олівером Нортом - генеральним директором Venari Group. Обговорили можливість перетворення колишніх армійських машин на броньовані реанімобілі. Олівер пообіцяв зупинити всі поточні замовлення, працювати в три зміни і виготовити достатню кількість машин для наших потреб! Без жодного прибутку для його компанії", - повідомив Крикун.

За його словами, вже 1 квітня перші вісім машин були готові до відправлення.

"У вівторок буде ще сім. Потім шість машин щодня", - додав представник посольства.

Читайте також: Від початку війни війська РФ обстріляли 58 швидких: загинули шестеро медиків, - Ляшко

За його словами, практично кожен працівник підприємства хоче зробити свій особистий внесок, скрізь висять прапори України. "Замість "good afternoon" кажуть "Slava Ukraini", – наголосив Крикун.

Благодійні фонди Віктора Пінчука та Олени Пінчук повідомили, що взяли участь у фінансуванні та організації цього проєкту. За інформацією пресслужби Фонду Віктора Пінчука у суботу, броньовані машини будуть відправлені з Британії наступного тижня.

Віктор та Олена Пінчуки висловили подяку посольству України у Великій Британії, Venari Group та члену парламенту Великої Британії Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проєкту.

За даними місцевих ЗМІ, всього буде виготовлено 30 таких машин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5553) швидка (265) допомога і підтримка (1156)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
02.04.2022 22:04
+12
)) британці класні
показати весь коментар
02.04.2022 22:01
+8
⚡️Литва объявила, что отказалась от российского газа

«Мы - первая страна Европейского союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», - заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.
показати весь коментар
02.04.2022 22:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
)) британці класні
показати весь коментар
02.04.2022 22:01 Відповісти
Як закінчиться війна -- треба створити петицію та зробити проспект Бориса Джонсона в Києві.
показати весь коментар
02.04.2022 22:47 Відповісти
В Харкові проспект хотіли назвати іменем якогось савєцкого 3,14дараса . Роками судились . Нє щоб якось по людськи назвати . Може вже порозумнішали . ХЗ.
показати весь коментар
03.04.2022 00:05 Відповісти
⚡️Литва объявила, что отказалась от российского газа

«Мы - первая страна Европейского союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», - заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.
показати весь коментар
02.04.2022 22:02 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2022 22:04 Відповісти
Красивое!!!!
показати весь коментар
02.04.2022 22:05 Відповісти
люди освідомлюють що для України потрібні бронешвидкі та бронеевакуатори
бо в Україні йде війна з безпрецендентно аморальним, сильним та жорстоким ворогом
і в той самий час не розуміють що без надходження дуже великої кількості летальної зброї, ппо та про війна в Україні не скінчиться а загиблих буде сотні тисяч.
а чи не гарно спланована акція зараз проходить в Україні.
це питання аж наривається само, собою.
бо чому зброї дають на день-два, а не так щоб дати по зубам оркам, та аж до самої москви відігнати?
показати весь коментар
02.04.2022 22:10 Відповісти
А чому білі?! Це ж для кацапів виразна ціль. Вони як істинні нелюди ******* стріляти по медичних машинах.
показати весь коментар
02.04.2022 22:17 Відповісти
Не можна стріляти в медиків навіть на полі бою.
показати весь коментар
02.04.2022 22:48 Відповісти
респект Британії
показати весь коментар
03.04.2022 11:33 Відповісти
 
 