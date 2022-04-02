У Британії розпочали випуск броньованих швидких для України
Venari Group, найстаріший та найбільший британський виробник швидких, розпочав випуск броньованих авто швидкої допомоги стандарту STANAG 4569 для порятунку поранених бійців та мирних громадян із зони ураження в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на представника посольства України у Великій Британії Тараса Крикуна.
"Тиждень тому ми познайомилися з Олівером Нортом - генеральним директором Venari Group. Обговорили можливість перетворення колишніх армійських машин на броньовані реанімобілі. Олівер пообіцяв зупинити всі поточні замовлення, працювати в три зміни і виготовити достатню кількість машин для наших потреб! Без жодного прибутку для його компанії", - повідомив Крикун.
За його словами, вже 1 квітня перші вісім машин були готові до відправлення.
"У вівторок буде ще сім. Потім шість машин щодня", - додав представник посольства.
За його словами, практично кожен працівник підприємства хоче зробити свій особистий внесок, скрізь висять прапори України. "Замість "good afternoon" кажуть "Slava Ukraini", – наголосив Крикун.
Благодійні фонди Віктора Пінчука та Олени Пінчук повідомили, що взяли участь у фінансуванні та організації цього проєкту. За інформацією пресслужби Фонду Віктора Пінчука у суботу, броньовані машини будуть відправлені з Британії наступного тижня.
Віктор та Олена Пінчуки висловили подяку посольству України у Великій Британії, Venari Group та члену парламенту Великої Британії Ендрю Персі за підтримку та допомогу в реалізації цього проєкту.
За даними місцевих ЗМІ, всього буде виготовлено 30 таких машин.
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«Мы - первая страна Европейского союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа, и это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений», - заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.
бо в Україні йде війна з безпрецендентно аморальним, сильним та жорстоким ворогом
і в той самий час не розуміють що без надходження дуже великої кількості летальної зброї, ппо та про війна в Україні не скінчиться а загиблих буде сотні тисяч.
а чи не гарно спланована акція зараз проходить в Україні.
це питання аж наривається само, собою.
бо чому зброї дають на день-два, а не так щоб дати по зубам оркам, та аж до самої москви відігнати?