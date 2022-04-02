Путін зненавидів Зеленського з першої зустрічі, - The Wall Street Journal
Президент країни-агресора Путін під час зустрічі в Нормандському форматі у 2019 році зненавидів президента Володимира Зеленського.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що Зеленський "викликав зневагу Путіна" на їхній першій і поки єдиній зустрічі, на саміті в грудні 2019 року в Парижі.
Тоді Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію Мінських угод.
"Росіяни були в гніві", - сказав високопоставлений французький чиновник.
Багато присутніх вважали, що російський лідер ненавидить свого нового українського колегу, сказав він.
Топ коментарі
+80 Elena Zhmariova
показати весь коментар02.04.2022 22:05
+70 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар02.04.2022 22:03
+62 MAKAROV #508144
показати весь коментар02.04.2022 22:04
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Зе мабуть на хайпі після своєї популярності в Україні і через невігластво опозорив ***** перед Меркельшою.
Краще би Петя далі водив ***** за ніс дипломатичною майстерністю, поки той би не здох, ніж така війна!
А що тепер,коли руський мір показав себе насправді як є, вже танки ЗСУ зустрічають зі сльозами і радістю, в країні майже незалишилось хто за руський мір, але своїми такими діями проросійськими і накликали біду на нашу Україну.
х**ло зневажав зе задовго до того, як його "мудрий наріт" обрав на найвищу посаду в державі. Оскільки паяців та усяких співунів з корпоративчів не поважає ніхто.
А ненависть у фюрера саме до України і українського народу.
Не до криворізького персонажа.