Путин возненавидел Зеленского с первой встречи, - The Wall Street Journal

Президент страны-агрессора Путин во время встречи в Нормандском формате в 2019 году возненавидел президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Зеленский "вызвал пренебрежение Путина" на их первой и пока единственной встрече на саммите в декабре 2019 года в Париже.

Тогда Зеленский категорически отверг российскую интерпретацию Минских соглашений.

"Россияне были в гневе", – сказал высокопоставленный французский чиновник.

Многие собравшиеся считали, что российский лидер ненавидит своего нового украинского коллегу, сказал он.

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