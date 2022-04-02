Путин возненавидел Зеленского с первой встречи, - The Wall Street Journal
Президент страны-агрессора Путин во время встречи в Нормандском формате в 2019 году возненавидел президента Владимира Зеленского.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что Зеленский "вызвал пренебрежение Путина" на их первой и пока единственной встрече на саммите в декабре 2019 года в Париже.
Тогда Зеленский категорически отверг российскую интерпретацию Минских соглашений.
"Россияне были в гневе", – сказал высокопоставленный французский чиновник.
Многие собравшиеся считали, что российский лидер ненавидит своего нового украинского коллегу, сказал он.
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+80 Elena Zhmariova
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+70 Максім ХОЙ #398010
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Зе мабуть на хайпі після своєї популярності в Україні і через невігластво опозорив ***** перед Меркельшою.
Краще би Петя далі водив ***** за ніс дипломатичною майстерністю, поки той би не здох, ніж така війна!
А що тепер,коли руський мір показав себе насправді як є, вже танки ЗСУ зустрічають зі сльозами і радістю, в країні майже незалишилось хто за руський мір, але своїми такими діями проросійськими і накликали біду на нашу Україну.
х**ло зневажав зе задовго до того, як його "мудрий наріт" обрав на найвищу посаду в державі. Оскільки паяців та усяких співунів з корпоративчів не поважає ніхто.
А ненависть у фюрера саме до України і українського народу.
Не до криворізького персонажа.