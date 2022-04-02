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Путин возненавидел Зеленского с первой встречи, - The Wall Street Journal

зеленський,путін

Президент страны-агрессора Путин во время встречи в Нормандском формате в 2019 году возненавидел президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Зеленский "вызвал пренебрежение Путина" на их первой и пока единственной встрече на саммите в декабре 2019 года в Париже.

Тогда Зеленский категорически отверг российскую интерпретацию Минских соглашений.

"Россияне были в гневе", – сказал высокопоставленный французский чиновник.

Многие собравшиеся считали, что российский лидер ненавидит своего нового украинского коллегу, сказал он.

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Зеленский Владимир (20239) путин владимир (31216)


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Топ комментарии
+80
Не Зе, а ВСУ.
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02.04.2022 22:05
+70
CCО Украины захватили вертолёт ВКС рф
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02.04.2022 22:03
+62
Бункерная крыса ненавидит не ЗЕ, а Украину и украинцев, посмотрите его вьюхи, с какой ненавистью он о нас говорит.
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02.04.2022 22:04
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Страница 2 из 2
Вы упустили слово "независимого".
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02.04.2022 23:26 Ответить
Ми так і думали....
Зе мабуть на хайпі після своєї популярності в Україні і через невігластво опозорив ***** перед Меркельшою.
Краще би Петя далі водив ***** за ніс дипломатичною майстерністю, поки той би не здох, ніж така війна!
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02.04.2022 22:08 Ответить
Все простіше. Кричалка харківських футбольних фанів. Що лунає на всіх стадіонах Европи.
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02.04.2022 22:11 Ответить
та ***** її ніхто не включав ніколи) А в нього навіть телефону немає. І дивиться він ті самі канали, що і всі кацапи.
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02.04.2022 22:13 Ответить
Ой, правда? А чемпіонат Європи на расії не дивилися? На расії не палали дупи через ту пісню?
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02.04.2022 22:48 Ответить
Меркельшу по жопе ??? На святое посягнул !!!!
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02.04.2022 22:13 Ответить
100%.Порох умел жонглировать минскими договоренностями и уже почти дожал идею миротворцев в ОРДЛО,но случился 2019 год, стадион итд.
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02.04.2022 22:14 Ответить
Рф не согласился бы, ибо совершить агрессия было бы трудно
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03.04.2022 02:37 Ответить
французам верить - себя не уважать ... пусть спросят у своего начальника разведки Франции, который клялся, что москали не атакуют Украину, тогда как американцы и англичане несколько месяцев убеждали в обратном ...
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02.04.2022 22:09 Ответить
КВНщик высмеивает диктатора.
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02.04.2022 22:09 Ответить
Це той в кого, типу, мир в очах ЗЄлюненавидить. В той час, коли Джонсон закликає не підписувати ніякі угоди і обіцяє надати зброю, яка остудить кацапню, то Ара-хламідія вже домовляється скоренько про залучку двох Валодь.
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02.04.2022 22:09 Ответить
Х.уло вважає приниженням для себе спілкування з такою особою як Зеленський. І дійсно, для нього це облом мати справи з якимось коміком, коли він міг посилати на фіг канцлера фрн, того ж трампа і так далі по списку. А тут його змушують вирішувати справи з квнщиком і актором з кривого рогу. Згоден, впадлу це х.улу, тому їх зустріч так малоймовірна.
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02.04.2022 22:11 Ответить
От і пускай наш Зе принизит его і обосцит
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02.04.2022 22:20 Ответить
Да как он его обосцыт,если ***** боится Зеленского.Клоун-клоуном ,а в бункер загнал
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02.04.2022 23:22 Ответить
А хто ж його нам впарив? Сам не хоче мати справи
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03.04.2022 10:57 Ответить
Михалков, 9 рота, десант на Банковую. Почуял хорек жопой, шо это приговор. Пришей яйца молодой обезьяны может поможет !!!!
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02.04.2022 22:11 Ответить
А нашему мудаковатому бубочке не втерпеж снова хочется переговоров и заглянуть то ли в глаза то ли в задницу подворотненскому ничтожеству!!! Весь мир уже от ботоксного отрекнулся и назвал его преступником а нашему все неймется, все рвется с ним перетереть какую-то херню(?).
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02.04.2022 22:11 Ответить
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02.04.2022 22:14 Ответить
Почуял свою смерть бункерная ****. Наверное.
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02.04.2022 22:12 Ответить
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02.04.2022 22:13 Ответить
Тепер я розумію чому наш вовка домогається зустрічі з путлерком ) ненавістніческая зброя в дєйствіє.
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02.04.2022 22:16 Ответить
Это о Куйле было написано:
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02.04.2022 22:16 Ответить
Путін зненавидів Зеленського, це правда. Але давайте говорити правду до кінця. Правда полягає в тому, що Зеленський не виконав певних обіцянок, які він дав в Омані Патрушеву. Під час перебування в Омані в 2019 році, Зеленський, разом з Єрмаком, в присутності Медведчука під час переговорів з Патрушевим взяли на себе певні зобов'язання. Ці зобов'язання не виконали, і під час переговорів з пуйлом в Парижі, попросту кинули. Путін поїхав ні з чим. Це кидок. Таке не прощається. Корінь початку війни лежить саме в цьому. По суті дурник Зеленський через своє сумазбродство приніс війну в Україну. Я вірю пройде час, і вспливуть подробиці перебування Зеленського в Омані.
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02.04.2022 22:19 Ответить
Зря вам в дурку интернет провели.
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02.04.2022 22:25 Ответить
Дуже змістовний у вас аргумент про дурку. Це щось новеньке. Зазвичай ви всіх просто порохоботами обзиваєте. Але спроби подати воду в Крим ми не забули. І про пред'яву Лаврова - " пацан сказал, пацан должен отвечать за свои слова" теж
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02.04.2022 23:24 Ответить
Точно так і було! Зустріч проводилася під наглядом рептилоїдів, а ті ж балаболи, всім розпатякали.
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02.04.2022 22:45 Ответить
Vladomin ты
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03.04.2022 02:01 Ответить
Так он и Януковича ненавидел. Он вообще ненавидит всё, что связано с Украиной, включая своих украинских дружбанов.
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02.04.2022 22:19 Ответить
Он Зеленского не только не навидит ,но и боится.в своей паранойе .Ненавидит потому ,что Зеленский его не боится и потому ,с первой встречи он почувствовал чисто интуитивно -этот человек будет играть в его жизни огромную уничтожающую роль ..Так бывает у всех ..свой «приговор «чувствует каждый с первого или второго взгляда..А так как «пу»всех уничтожает ,кто является для него опасностью .то и Зеленского он тоже пытался уничтожить ,но не получилось .и чем ближе приближается его позорный конец ,тем сильнее ненависть к Зеленскому и украинскому народу …и не только ненависть ,но и брутальное уничтожение всего и вся…Я не верю в то ,что переговоры между Зеленским и «пу»состоятся..
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02.04.2022 22:21 Ответить
Так це «пу» прийшов нищити виборців Зеленського ?
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02.04.2022 23:15 Ответить
Та скоріше виходить тих, хто ЖОПО блок підтримував і до расєюшкі ставився позитивно. В 14 му році ми бачили як не пускали наші танки на сході України "мирні" жителі. Як здавали наших військових, як ненавиділи наших військових ЗСУ. В Маріуполі прямо в лице нашим воїнам говорили "зачєм ви прішлі,ми ждєм рускіх". А хто памятає Харків під час революції гідності? Місто було більше проросійське чим проукраїнське...
А що тепер,коли руський мір показав себе насправді як є, вже танки ЗСУ зустрічають зі сльозами і радістю, в країні майже незалишилось хто за руський мір, але своїми такими діями проросійськими і накликали біду на нашу Україну.
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02.04.2022 23:31 Ответить
файно ти підлезнув.... тобі зарахують.... може...кулею)
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03.04.2022 01:25 Ответить
Мушу сказати, що моя антипатія до цього персонажа склалась задовго до того, як булава йому таки дісталась.
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02.04.2022 22:21 Ответить
а кому цікава твоя антипатія?
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02.04.2022 22:40 Ответить
ніхто тебе не заставляє казати, мусить він сказати....
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02.04.2022 22:47 Ответить
А симпатія ваша випадково не до яника була?
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02.04.2022 23:32 Ответить
Перший раз Путін зустрівся з зе коли він перед ним скакав на сцені.
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02.04.2022 22:22 Ответить
РАНІШЕ. У кінці 90-х. Продалась зе-гнидоза через масляка десь у середині 90-х... Веселий процес "був", але бидло наше хіба щось бачить...
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02.04.2022 22:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI НА КАЛЕНЯХ УМАЛЯЮ ПАЩАДИТЕ , владимир владимиравич пазязя
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02.04.2022 22:51 Ответить
Стиль Бєні відчуваю-статєйка вже 2-га як ***** ненавидить зєлю..бабок хватає заказувать. Ок а хто топив за зєлю в 2019 му? разом з охлобистіними?
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02.04.2022 22:28 Ответить
Висновок - абсолютна дурниця.

х**ло зневажав зе задовго до того, як його "мудрий наріт" обрав на найвищу посаду в державі. Оскільки паяців та усяких співунів з корпоративчів не поважає ніхто.

А ненависть у фюрера саме до України і українського народу.
Не до криворізького персонажа.
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02.04.2022 22:29 Ответить
ТЕАТРАЛЬНА ПОСТАНОВА для конченого тупого БИДЛА!
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02.04.2022 22:30 Ответить
Ну а как ***** может относится к Зеленскому? Он же приехал на встречу в Мюнхен в ожидании подписания полной капитуляции по Минским соглашением, а Зеленский послан его по сути.
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02.04.2022 22:40 Ответить
Возненавидел, потому что - не совок. К тому же, не продается и не покупается. Короче, не такой, как все...
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02.04.2022 22:41 Ответить
"Героическая личность - козья морда." (с) В.Высоцкий
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03.04.2022 14:21 Ответить
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02.04.2022 22:47 Ответить
Четко видно на фото что ***** в бешенстве... и будет творить зло.
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02.04.2022 22:53 Ответить
****** завидует всем молодым и здоровым.
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02.04.2022 23:03 Ответить
А к Маслякову ходил, смеялся. Какой-то он непоследовательный. Может потому, что *****?
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02.04.2022 23:03 Ответить
A kai inacie viet Putler nenievidet ievrejav.
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02.04.2022 23:07 Ответить
Slava Ukraine
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02.04.2022 23:08 Ответить
Ненавидит, боится, значтит уважает, ****!
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02.04.2022 23:14 Ответить
Знову й знову нагадуватиму: ось, полюбуйтеся, кого сьогодні арахамія закликав зробити гарантами безпеки України. Це ті, хто знищили мирний Маріуполь і розстріляли цю машину з написом "Діти". Це з тим, хто наказав робити ці злочини, зараз активно готують переговори для Зеленського. Проти цих переговорів наші союзники, які безкоштовно надають нам зброю й фінансову допомогу. Уже лунають заклики видати міжнародний ордер на арешт путіна. І з ним після всього цього мирні переговори, поступки й компроміси???












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02.04.2022 23:55 Ответить
То ці ублюдки ще не знають що таке - гнів.
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03.04.2022 00:39 Ответить
Это отлично, что Путин ненавидит Зеленского. Значит Зе - вот такой 👍🏼 парень
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03.04.2022 07:21 Ответить
"Героическая личность - козья морда." (с) В.Высоцкий
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03.04.2022 14:23 Ответить
Фашисткий Скотопадонок Путин должен быть Уничтожен
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03.04.2022 10:07 Ответить
да пусть сдохнет от этой ненависти,всему миру легче станет!
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03.04.2022 12:47 Ответить
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