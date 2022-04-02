Спецназовцы Нацполиции начали зачистку города Буча. ВИДЕО

В освобожденном от российских оккупантов городе Буча (Киевская область) работают бойцы сводного полка специального назначения Нацполиции "САФАРИ", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор, а также специалисты взрывотехнической службы. Они проводят зачистку территории от диверсантов, изымают взрывоопасные предметы и не сдетонировавшие боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям.

Отмечается, что полицейские делают все возможное, чтобы восстановить правопорядок на освобожденных территориях, чтобы местные жители как можно быстрее смогли вернуться в родной город.

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