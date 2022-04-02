РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11711 посетитель онлайн
Новости Видео Война
20 841 8

Спецназовцы Нацполиции начали зачистку города Буча. ВИДЕО

В освобожденном от российских оккупантов городе Буча (Киевская область) работают бойцы сводного полка специального назначения Нацполиции "САФАРИ", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор, а также специалисты взрывотехнической службы. Они проводят зачистку территории от диверсантов, изымают взрывоопасные предметы и не сдетонировавшие боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям.

Отмечается, что полицейские делают все возможное, чтобы восстановить правопорядок на освобожденных территориях, чтобы местные жители как можно быстрее смогли вернуться в родной город.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заминированы подъезды, детские площадки, гражданские автомобили: последствия оккупации Бучи. ВИДЕО

Автор: 

Нацполиция (16459) Буча (460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из Бучи выгнали «русский мир». Остатки ржавеют вдоль дорог
Видео - https://www.youtube.com/shorts/Ufn5Eee4q6w https://www.youtube.com/shorts/Ufn5Eee4q6w

показать весь комментарий
02.04.2022 20:01 Ответить
Сафарі на кацапів має тривати...
показать весь комментарий
02.04.2022 20:02 Ответить
Ніби і радість, черговий звільнений населений пункт, і люди щасливі зустрічають. Але ж скільки біди козломорді наробили...
показать весь комментарий
02.04.2022 20:08 Ответить
Это будет славная охота
показать весь комментарий
02.04.2022 20:08 Ответить
Бережи вас Господь, хлопчики.
показать весь комментарий
02.04.2022 20:11 Ответить
Вбивайте кацапів без жалю.Кацапи не мають право на життя!!!
показать весь комментарий
02.04.2022 20:16 Ответить
Это правда?

показать весь комментарий
02.04.2022 20:30 Ответить
 
 