Спецназовцы Нацполиции начали зачистку города Буча. ВИДЕО
В освобожденном от российских оккупантов городе Буча (Киевская область) работают бойцы сводного полка специального назначения Нацполиции "САФАРИ", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор, а также специалисты взрывотехнической службы. Они проводят зачистку территории от диверсантов, изымают взрывоопасные предметы и не сдетонировавшие боеприпасы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям.
Отмечается, что полицейские делают все возможное, чтобы восстановить правопорядок на освобожденных территориях, чтобы местные жители как можно быстрее смогли вернуться в родной город.
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Видео - https://www.youtube.com/shorts/Ufn5Eee4q6w https://www.youtube.com/shorts/Ufn5Eee4q6w